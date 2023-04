Prende il via il secondo weekend del mese di aprile. Arrivano quindi di seguito le indicazioni astrologiche e l’oroscopo del 15 aprile 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno per tutti sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore - con Venere favorevole - riuscirete a vivere nuove storie, arrivano anche diverse soluzioni nelle coppie di lunga data. Nel lavoro alcune situazioni si sbloccheranno, non si escludono da adesso dei cambiamenti.

Toro: per i sentimenti è meglio non rimanere chiusi in se stessi ma agire, c'è una grande forza adesso.

Nel lavoro arrivano buone soluzioni, nuove collaborazioni.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono delle buone occasioni adesso, le stelle sono dalla vostra parte e aiuteranno in questo giornata. Nel lavoro è un periodo importante in particolare, per chi ha fatto delle richieste. Saturno potrebbe però rallentarvi.

Cancro: in amore Venere a breve sarà nel segno, per questo motivo se ci sono delle scelte da fare è opportuno agire adesso. A livello lavorativo alcune persone potranno darvi una mano, momento importante.

Leone: a livello sentimentale siate più chiari col partner, molte cose saranno da rivedere adesso. Vi sentite comunque più agitati. Nel lavoro sono possibili delle provocazioni, ci sarà un errore da dover correggere.

Vergine: per i sentimenti vi è un grande recupero, mentre alcuni fastidi saranno da risolvere. Questa fase comporta una maggiore stanchezza. Nel lavoro ci sono nuove possibilità e un recupero, in particolare si lavora e con altre persone.

La seconda metà dello zodiaco

Bilancia: in amore ci sono nuove responsabilità e un possibile cambiamento, diverse le cose da fare adesso.

Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere nuovi risultati in questa fase.

Scorpione: per i sentimenti possibili discussioni, alcuni vostri atteggiamenti non vanno bene alla persona amata. Qualche esperienza in più da vivere ci sarà. Nel lavoro possibili fastidi, qualcosa di importante arriverà solo tra qualche mese.

Sagittario: a livello sentimentale c'è un recupero: vi liberate di alcuni impedimenti, riuscirete a superare diverse tensioni e discussioni.

A livello lavorativo cercate di mettere ordine adesso, alcune faccende sono da dove rivedere.

Capricorno: in amore questo fine settimana è da sfruttare, in questa fase vi sentite più forti. Nel lavoro alcuni cambiamenti stanno per arrivare, novità e nuove prospettive.

Acquario: in amore nelle coppie di lunga data non mancherà una nuova intesa, attenzione solo a qualche momento di calo. Nel lavoro è un periodo interessante, presto potreste collaborare per qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore c'è una situazione di miglioramento adesso, tutto quello che arriva sarà da accettare di buon grado. Nel lavoro qualcosa di buono c'è, dovete però rivedere un ruolo o una mansione.