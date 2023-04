L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 aprile 2023 è pronto a dare consigli e dritte in merito ai prossimi sette giorni. La settimana prossima, la Luna entrerà nella costellazione dell'Ariete dando inizio al tour infrasettimanale entrando in un segno di Fuoco. Il secondo stop arriverà giovedì con il passaggio della Luna e del Sole in Toro, donando energia, ispirazione e intuizione. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Gemelli prevista per questo sabato. Ciò creerà un clima di intuizione, idealismo e desiderio di fare del bene. I desideri e i sogni accumulati nel tempo potranno prendere forma, ma bisognerà anche essere pazienti e accettare che non tutti i progetti possano realizzarsi alla stessa velocità.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 17 a domenica 23 aprile con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Le stelle della settimana: pagelle e previsioni

♈ Ariete: voto 9. Gli Ariete questa settimana saranno tra i segni superfavoriti. Il vostro intuito vi guiderà verso scelte che faranno parte del vostro destino, portandovi a felicità e successo. Vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi sfida e le opportunità che si presenteranno saranno ampi, spingendovi verso nuovi traguardi, più grandi e interessanti del solito. I vostri sforzi saranno ricompensati e tutti i progetti iniziati andranno a buon fine. Non abbiate paura di esplorare nuove opzioni, cercare l'avventura o provate qualcosa di nuovo: questa settimana troverete il momento giusto per correre rischi calcolati.

Pensieri positivi attireranno altri pensieri positivi, quindi mantenetevi focalizzati sui vostri obiettivi.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno martedì 18 aprile;

★★★★ lunedì 17 e sabato 22;

★★★ domenica 23 aprile.

♉ Toro: voto 10. La settimana per molti Toro sarà grandiosa.

Fatevi strada con fiducia verso i vostri obiettivi e godetevi il viaggio quotidiano in serenità. Siate aperti ai cambiamenti che potrete affrontare con tranquillità, grazie all'arrivo della Luna e del Sole nel segno. Usate la vostra creatività e l'entusiasmo per aiutarvi a perseguire ciò che volete. Datevi la possibilità di sperimentare qualcosa di nuovo, di imparare cose nuove e di mettere in pratica le vostre abilità.

Sarà una settimana di accrescimento personale ed emotivo reso possibile dalle connessioni sociali. La vostra perseveranza pagherà, portando soddisfazione in molti aspetti della vostra vita. Sarà un periodo di grande crescita personale, quindi non temete di prendere rischi calcolati. Siate determinati nei vostri sforzi, mostrate gentilezza ed esponete la vostra grinta per raggiungere ciò che volete!

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno giovedì 20 aprile;

giovedì 20 aprile; ★★★★★ lunedì 17, venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ martedì 18, mercoledì 19 e domenica 23.

♊ Gemelli: voto 8. Questa settimana potete aspettarvi una bella svolta. Sarete circondati da opportunità che vi daranno la possibilità di dimostrare la vostra bravura e mettere in mostra le vostre abilità.

Potrete godere della positività delle persone e delle situazioni intorno a voi, vi sentirete pronti per iniziare qualcosa di nuovo e intraprendere una nuova strada con grande entusiasmo. Non fermatevi, non abbiate paura di prendere rischi, cogliete al volo tutte le occasioni che si presenteranno nelle prossime ore e trasformatele in opportunità. Avrete l'energia e la motivazione di realizzare tutti i vostri sogni, quindi assecondateli! Avrete una grande fiducia in voi stessi e saprete gestire le situazioni più complesse, ben consapevoli del vostro potere. Vi sentirete estremamente forti, pronti per affrontare qualsiasi cosa. Mostrate il coraggio e la forza che avete dentro.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno sabato 22 aprile;

sabato 22 aprile; ★★★★★ giovedì 20, venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ mercoledì 19 aprile;

★★★ martedì 18 aprile;

★★ lunedì 17 aprile.

Oroscopo, stelle e voti della settimana: le previsioni

♋ Cancro: voto 6. La settimana ai nati sotto il segno del Cancro offrirà piacevoli sorprese. Sarà possibile riscoprire una nuova energia in campo sentimentale, lavorativo e sociale. Ci saranno molti modi per mettersi alla prova in nuovi progetti o nell'approfondimento di vecchie conoscenze. I nati sotto questo segno possono contare su un clima astrologico positivo per sviluppare la propria creatività ed energia. Sarà il momento di prendere nuove decisioni e affrontare nuove sfide, facendo affidamento sulla ricca dose di intuizione che caratterizza il segno.

Anche le relazioni tra amici potrebbero essere rafforzate e consolidare legami importanti. Sarà un momento privilegiato per godersi le soddisfazioni che la vita offre. Insomma, un'opportunità unica per i nati sotto questo carismatico segno d'Acqua.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ lunedì 17 e domenica 23;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e sabato 22;

★★★ mercoledì 19 aprile;

★★ venerdì 21 aprile.

♌ Leone: voto 6. Questa settimana molti Leone saranno sempre più pronti a spiccare il volo e a realizzare i propri sogni. Molti avranno più energia da dedicare al lavoro, ma non dovranno dimenticare di prendersi del tempo per se stessi. Le loro abilità sociali e la loro capacità di attirare buone opportunità diventeranno sempre più evidenti.

Una maggiore sicurezza e fiducia in se stessi aiuterà a prendere decisioni coraggiose che potrebbero portare molto lontano. Ma ricordate di fare le cose con cautela e di valutare a fondo ogni prospettiva. Cercate di non avere timore dell'ignoto o dell'insuccesso: se seguirete il vostro istinto e vi aggiornerete sugli strumenti necessari, gli sforzi spesi saranno ricompensati con una buona fortuna. Se resterete concentrati sugli obiettivi, molto presto riuscirete a vederne realizzati molti.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ martedì 18 e mercoledì 19;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ sabato 22 aprile;

★★ venerdì 21 aprile.

♍ Vergine: voto 5. La settimana entrante diverse persone native della Vergine potrebbero incontrare alcune difficoltà.

Le sfide che verranno poste saranno una prova costante perché richiederanno la necessità di essere flessibili e resilienti. Ci saranno sfide emotive che potrebbero rivelarsi opprimenti e mettere alla prova la loro resistenza. Sarà importante per il vostro segno zodiacale cercare di mantenere una prospettiva positiva nell'affrontare le difficoltà, cercando di vedere imprevisti come un'opportunità di crescita inaspettata. Se rimarrete determinati e concentrati, alla fine della settimana avrete molti motivi per essere orgogliosi di aver superato la prova.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ domenica 23 aprile;

★★★★ lunedì 17, martedì 18 e sabato 22;

★★★ giovedì 20 e venerdì 21;

★★ mercoledì 19 aprile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana 17-23 aprile 2023.