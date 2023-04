Termina la seconda settimana del mese di aprile per tutti i segni: approfondiamo quindi le previsioni e l'oroscopo di questa domenica 16 aprile 2023 dell'Ariete ai Pesci, con una particolare attenzione alle novità e ai cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina astrologica

Ariete: in amore la situazione astrologica è interessante, a breve anche diversi pianeti saranno nel segno e quindi aiuteranno a superare vari problemi. Vi sentite più motivati. Nel lavoro arriveranno belle soddisfazioni.

Toro: per i sentimenti è una giornata interessante, riuscirete a superare un momento di tensione.

Potrà per voi risolversi anche un problema in famiglia. Nel lavoro è un periodo che porta buone idee e nuove proposte.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata difficile da vivere, in particolare in serata, ci saranno delle discussioni. Qualche momento di agitazione non mancherà. Nel lavoro nuove richieste, arrivano delle buone proposte per voi.

Cancro: in amore, se da poco avete conosciuto una persona nuova, ora sentite la necessità di portare avanti dei chiarimenti. Tra poco Giove non sarà più in opposizione. A livello lavorativo alcune situazioni che al momento possono sembrare difficili a breve si risolveranno.

Leone: a livello amoroso Venere dissonante potrebbe portare qualche difficoltà, vi sentirete comunque più liberi di vivere una relazione.

Nel lavoro se vi propongono un affare ne uscirete vincenti.

Vergine: in amore la Luna è in opposizione, quindi vi sentite maggiormente stanchi e agitati. Nel lavoro alcune situazioni dovranno essere riviste, state attenti alle provocazioni.

L'oroscopo del 16/4: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore c'è una certa lontananza, dovrete dare però più ascolto alla persona amata.

Nel lavoro le cose che partono ora miglioreranno lentamente, si prevedono delle novità interessanti nei prossimi giorni.

Scorpione: a livello amoroso è una giornata interessante, ci sarà una grande voglia di fare e Venere regala una buona protezione. Nel lavoro alcune situazioni non sono ancora chiare, alcuni progetti professionali dovranno essere ridefiniti.

Sagittario: in amore non tutto potrebbe andare come vorreste, una ripresa arriverà soltanto nelle prossime ore. Alcuni potrebbero sentire la necessità di vivere una nuova storia. A livello lavorativo un cambiamento ora è possibile, siate più reattivi.

Capricorno: nei sentimenti in questo momento potrà arrivare una bella risposta, ci sono delle forti emozioni da vivere. Nel complesso serve essere responsabili. Nel lavoro si prospetta un periodo migliore, riuscire da guadagnare qualcosa in più.

Acquario: a livello sentimentale Luna in buone aspetto, la giornata permette di vivere tutto al meglio in una coppia. Nel lavoro seguite con attenzione un progetto che sarà valorizzato a breve.

Pesci: in amore con la Luna nel segno sarà più semplice emozionarsi, alcune esigenze però stanno diventando impegnative. Nel lavoro Saturno nel segno invita a parlare esplicitamente con qualcuno e per progettare nuove azioni in vista della nuova settimana.