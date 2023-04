L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 aprile 2023. Ad inizio settimana Giove si troverà nell'Ariete e Saturno in Pesci. Gli Ariete certamente possono aspettarsi opportunità inaspettate, fortuna, successo e forte sostegno finanziario, mentre i Pesci possono attendersi più responsabilità, periodi di prova ed equilibrio emotivo. Sarà un periodo impegnativo ma pieno di potenziali opportunità anche grazie a Giove e Saturno. Tra gli altri pianeti, Venere sarà in Gemelli, Nettuno in Pesci e Plutone in Acquario. Questa combinazione di pianeti influenzerà ogni segno zodiacale, seppur in modo diverso.

Mentre Luna e Sole avranno un impatto significativo sull'energia emotiva del periodo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 17 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Questo lunedì in molti entrerete in speciale sintonia con il partner, superando alcuni momenti di mancanza di comunicazione verificatisi nei giorni precedenti. Le stelle, infatti, vi daranno tutto il loro aiuto facilitando il dialogo di coppia oppure facendovi trovare un compagno ben disposto ad ascoltarvi. Single, un cielo azzurro attiverà la vostra fantasia rendendovi propensi ai sogni.

Sappiate che, a volte, vi fa bene dimenticare i limiti della realtà e allargare un po' i vostri orizzonti. Così, in questo avvio di settimana avrete la possibilità di fare qualcosa di insolito o di altamente gradevole: ne approfitterete volentieri, si o no? La Luna certamente vi aiuterà a organizzare la giornata in modo efficiente, facendo fronte a testa alta alle difficoltà che si presentassero anche nel lavoro.

Toro: ★★★★★. Periodo portatore di ottime soddisfazioni. Se siete una coppia, la vostra energia positiva e la vostra forza di volontà vi aiuteranno a vivere una relazione forte e duratura. Rimanete saldi nelle vostre convinzioni e non cedete alla pressione esterna. Sforzatevi di comunicare apertamente i vostri veri sentimenti al partner, accettando i difetti reciproci senza problemi.

Single, Venere vi regalerà sorrisi ed entusiasmo e risolleverà le sorti della vostra vita, sia a livello sentimentale che di amicizia. Da parte vostra ci sarà tanta voglia di alleggerire le tensioni, di seminare gioia e allegria nell'atmosfera che vi circonda. Non vi lascerete abbattere da nessun problema nemmeno sul lavoro. Presto saprete trovare delle soluzioni brillanti alla velocità della luce: sarete molto intuitivi.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 17 aprile mette il punto esclamativo sul periodo poco positivo. Le stelle a questo giro sono previste abbastanza antipatiche, questo porterà a irrigidirsi un po' verso il partner, forse per un meccanismo di autodifesa. In molti altri casi tenderete a lasciar correre per il solo fatto di non aver nessuna voglia di litigare.

Ma questa strategia difensiva non porterà grandissimi risultati, anzi potrebbe essere controproducente e irritare chi avete accanto ancora di più. Single, non c'è niente di male nell'ammettere di non essere al top della forma! Vi sentirete infatti molto stanchi e demotivati: fatevi sollevare dal peso di alcuni impegni chiedendo aiuto agli amici. Inoltre, mancherà la sicurezza in voi stessi: senza questo importante tassello non potrete portare avanti i vostri progetti lavorativi.

Oroscopo e stelle del 17 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Novità in arrivo! Plutone regalerà una buona capacità di risolvere quei nodi pratici che intralciano spesso il percorso della relazione sentimentale.

Così, potreste programmare dei viaggi da condividere con la vostra dolce metà o con le amicizie importanti della vostra vita. Anche perché in questa giornata sarà certamente possibile farlo alla grande! Single, un lieto evento potrebbe presto sconvolgere le vostre vite: non abbiate paura del giudizio altrui e godetevi la felicità. Potreste anche rinnovare il guardaroba, perché a volte ha un potere terapeutico: iniziate a buttare quello che non mettete più e uscite per fare shopping. Godete con semplicità e serenità la vostra meritata fortuna. Se le cose andassero bene anche nel lavoro sarà tutto merito del vostro impegno costante e sincero.

Leone: ★★★★. La componente passionale dell’amore questo lunedì sarà in evidenza.

Diversi pianeti in buon aspetto daranno energia soprattutto ai segni di Fuoco, come il vostro Leone. Mostrerete un ardore insospettabile col vostro partner di sempre: un ritorno di fiamma sarà davvero un dono caduto dal cielo, una spinta inaspettata per la relazione di coppia. Single, il calore umano risalterà in modo particolarmente efficace in questa giornata di metà aprile. Nel clan di amici e familiari trascorrerete una splendida giornata. Riempirete con la vostra ilarità e quella naturale immediatezza nel rapportarvi ai vostri simili, ogni singolo istante del periodo. Otterrete delle piccole soddisfazioni nel lavoro, il che vi rincuorerà rendendovi più dinamici, favorendo dei nuovi progetti e stimolandovi a dare il meglio.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 17 aprile, indica che riuscirete a coniugare la dimensione romantica con quella passionale dell’amore. Grazie alle stelle abbastanza favorevoli, vi renderete sensibili alle atmosfere e agli stati d’animo della dolce metà. Così, sia che siate in una relazione stabile o in un rapporto iniziato da poco, vi godrete una giornata e conseguente molto appagante sul lato passionale. Single, sarà una giornata spumeggiante con vari momenti di soddisfazione. Discreta l'armonia con le persone che vi vogliono bene. La Luna vi renderà intelligenti e sensibili, inoltre consentirà di far filare tutto liscio con amici e familiari. Nel lavoro le stelle esalteranno la creatività, sollecitando aperture verso nuove esperienze in campi inesplorati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 aprile.