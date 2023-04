L'Oroscopo di domenica 16 aprile 2023 mostra un assetto astrale interessante. Tra gli aspetti planetari più importanti da segnalare c'è la congiunzione tra Sole e e Giove, Luna e Saturno e quella tra Mercurio e Urano. Inoltre, Venere sarà in quadratura a Saturno. I pianeti hanno una forte influenza sul percorso dei segni zodiacali.

Approfondiamo ora tutti i dettagli dell'oroscopo del 16 aprile, con la relativa classifica.

I segni zodiacali più fortunati secondo l'oroscopo del 16 aprile

Gemelli (1° posto): non potrete ignorare la forte passione che si instaurerà tra voi e la persona amata.

Svilupperete un rapporto di grande complicità, incline al dialogo e alla maturazione interiore dei sentimenti. Acquisirete nuove consapevolezze che vi consentiranno di intraprendere una direzione stimolante e innovativa.

Pesci (2° posto): avrete così tanta energie da non riuscire a rimandare i vostri impegni a un secondo momento. Farete in modo di trasformare in realtà ogni singolo desiderio. Lavorerete con entusiasmo, concentrandovi su ciò che vi sta più a cuore. Inoltre, sarete socievoli con il partner e con gli amici di sempre.

Leone (3° posto): crederete ciecamente in voi stessi. Sarete intenzionati a lanciare dei progetti personali, dipendenti solo dal vostro impegno. Vi si apriranno delle porte importanti che, nonostante le difficoltà iniziali, non andranno sottovalutate.

Il rapporto di coppia sarà stabile e duraturo. Il partner terrà a cuore il futuro insieme.

Vergine (4° posto): cambierete opinione su alcune persone. Vi renderete conto di poter fare la differenza grazie al vostro contributo. Sarà una giornata intensa e detentrice di grandi sorprese. Vi confronterete con situazioni differenti da solito.

Gli imprevisti, però, non faranno altro che aumentare la vostra curiosità.

I segni al centro della classifica

Scorpione (5° posto): sarete pronti a chiedere aiuto. Avrete bisogno del sostegno di un amico per portare a termine una vostra iniziativa. La risposta ricevuta vi riempirà il cuore di gioia. In alcuni momenti, sarete inclini all'impulsività.

Sottovaluterete l'importanza di alcune azioni, tendendo a ignorarne le conseguenze.

Ariete (6° posto): sarete dei grandi conoscitori del carattere umano. Tenderete ad analizzare ogni singola situazione e a non fermarvi alla superficie. Questo comportamento vi aiuterà nei rapporto interpersonali, però, dovrete anche fare attenzione a chi avrete davanti. Non tutti, infatti, saranno aperti al dialogo.

Cancro (7° posto): non riuscirete a parlare di voi stessi. La paura del giudizio e delle critiche vi spingerà a chiudervi in una scatola senza via di uscita. Preferirete riflettere in solitudine, cercando di trovare una risposta utile alle vostre domande. Non sarete favoriti dalle stelle, ma le cose potrebbero cambiare.

Sagittario (8° posto): i misteri del cuore vi spingeranno ad avvicinarvi a una persona speciale. Proverete a instaurare un rapporto stretto, però, dovrete avere pazienza. Ci vorrà del tempo prima di riuscire a varcare le sue difese. Nel frattempo, la conoscenza reciproca potrebbe essere un buon modo per studiare determinate reazioni.

Previsioni astrologiche del 16 aprile: i segni in fondo alla classifica

Acquario (9° posto): in generale la situazione sarà positiva. Il nono posto in classifica è dovuto principalmente all'approccio con la famiglia. Le vostre parole potrebbero essere fraintese. Davanti a un dialogo frammentato e poco chiaro, potrebbero esserci delle incomprensioni da risolvere. Sarà importante farlo subito.

Bilancia (10° posto): sarà una giornata di riposo. Non avrete voglia di uscire per confrontarvi con gli altri. Sentirete il bisogno di prendere una pausa dalla routine quotidiana. Le insistenze degli amici, però, sfoceranno in un atteggiamento distaccato e poco collaborativo. Anche il partner non avrà un approccio positivo.

Toro (11° posto): non sarete ancora pronti ad affrontare le vostre paure. Le ignorerete, fingendo che non esistano. Per il momento, vorrete dare ascolto solo al partner e al vostro istinto. Il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da alti e bassi. Alcune discussioni verranno ingigantite senza alcun motivo apparente.

Capricorno (12° posto): la classifica del 16 aprile si chiuderà con il vostro segno.

La fortuna non vi assisterà, soprattutto in campo sentimentale. Avrete delle reazioni inaspettate che sorprenderanno le persone vicine a voi. Il partner tenderà a prendere le distanze e a concentrarsi su altri aspetti della sua vita.