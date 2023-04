Giro di boa della terza settimana del mese di aprile che sta per prendere le via. Leggiamo di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 20 aprile 2023 con i cambiamenti e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore giornata di grande recupero se ci sono state delle discussioni in una storia in queste ore. Adesso vi sentite motivati e c'è voglia di fare. Nel lavoro possibili cambiamenti che arriveranno nei prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti con il Sole che entra nel segno momento interessante ed entro domenica potrà arrivare una conferma o potrete andare incontro alla nascita di una nuova amicizia.

Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte, qualcosa si muove.

Gemelli: a livello sentimentale in questo giornata meglio non fare troppo e non esagerare, alcune distrazioni potrebbero farvi commettere degli errori. Nel lavoro bisogna capire quali siano i giorni migliori per agire adesso.

Cancro: in amore una persona potrebbe essere contro di voi in questa fase, vi sentite comunque molto propositivi. A livello lavorativo giornata interessante per portare avanti anche questioni importanti, non avrete nessun dubbio.

Leone: per i sentimenti i rapporti in questo periodo potranno trovare delle belle novità, vi sentirete soltanto agitati in serata. Nel lavoro chi è rimasto bloccato ora potrà ripartire, dubbi superati.

Vergine: a livello sentimentale potrete trovare e vivere momenti migliori in una relazione, non vi mancherà la voglia di fare. Nel lavoro opportunità da realizzare e nuovi progetti, c'è una bella notizia in arrivo.

Stelle e oroscopo del 20 aprile 2023: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore i single del segno potranno ora cambiare, torna uno stato di maggiore forza.

Nel lavoro se ci sono delle spese da affrontare agite adesso, qualcuno potrà anche cambiare.

Scorpione: in amore cercate di mantenere il controllo in questa giornata anche se non sarà semplice visto che la Luna è in opposizione. Nel lavoro i nuovi contratti non dovranno essere forzati adesso, agite con fermezza.

Sagittario: a livello amoroso qualcosa potrebbe infastidirvi, fortunatamente da domani le cose cambieranno.

Nel lavoro meglio portare pazienza in alcune situazioni, fate attenzione a tutto.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata interessante, ci saranno diverse novità in arrivo. Nel lavoro potrete ricevere nuove soddisfazioni nonostante tutte le difficoltà.

Acquario: per i sentimenti Luna in opposizione in questo giornata, sarà difficile mantenere la calma. Nel lavoro fate le cose con calma ma con una certa precisione e coraggio.

Pesci: in amore giornata interessante, riuscirete a recuperare se un rapporto è in crisi. Nel lavoro ci sono da mettere a posto questioni riguardanti il passato.