L'ultimo weekend del mese di settembre sta per concludersi. Di seguito arrivano quindi per tutti i segni zodiacali le previsioni astrologiche e l'oroscopo di domenica 29 settembre 2024.

La prima sestina

Ariete: in amore è meglio non lasciarsi sopraffare da considerazioni negative, anche se sarete esigenti in questa giornata. Nel lavoro - con Marte in opposizione - qualcosa potrebbe non andare, ma molte cose non dipenderanno da voi.

Toro: per i sentimenti state ora cercando qualcosa di nuovo, ma non dovrete però tirare troppo la corda. Nel lavoro non mancano i dubbi, c’è paura che qualcuno possa mettersi contro di voi.

Gemelli: a livello amoroso le stelle sono favorevoli. Se desiderate frequentare una nuova persona dovrete ora fare chiarezza con voi stessi. Nel lavoro non si esclude qualche nuova attività e qualcosa di diverso.

Cancro: in amore le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero programmare qualcosa di importante, il meglio arriverà in questi ultimi giorni. A livello lavorativo qualcuno potrà essere contro di voi ma siete comunque forti per reagire.

Leone: a livello sentimentale con la Luna nel segno c'è una buona capacità di azione i nuovi legami andranno bene. Nel lavoro con Giove in opposizione non si esclude qualche dubbio.

Vergine: in amore è un periodo in cui non mancano le occasioni, ci vorrà solo un po' più di comprensione.

Nel lavoro siete esausti, programmate qualcosa di interessante in vista del prossimo mese.

Stelle e oroscopo del 29 settembre 2024: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti le storie di lunga data potranno prendere ora il volo grazie a diversi pianeti favorevoli. Nel lavoro alcune questioni andranno affrontate con attenzione.

Scorpione: a livello sentimentale vi è uno stato di agitazione da tenere sotto controllo anche a causa della Luna che potrà portare difficoltà. Nel lavoro gestite al meglio tutto visto che siete più forti.

Sagittario: per i sentimenti è difficile non avere successo adesso, qualcuno intanto può essere alla ricerca di nuovi chiarimenti.

A livello lavorativo esaminate i progetti in maniera decisiva ed evitate di stancarvi troppo.

Capricorno: in amore la situazione generale va per il meglio, dovrete ora però organizzare qualcosa di interessante. Nel lavoro ci sono delle nuove decisioni da prendere, in particolare vi sono degli accordi da rinnovare.

Acquario: a livello sentimentale è una giornata controversa, ci saranno tante cose da gestire con calma. Nel lavoro seguite con criterio tutto quello che c'è da fare in questa giornata.

Pesci: in amore la fine del mese vedrà Venere in un transito positivo, attenzione però a gestire tutto con calma. Nel lavoro a causa di Giove in opposizione la fatica si sarà sentire.