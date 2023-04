In attesa dell'inizio di un nuovo weekend del mese di aprile, è utile conoscere quelli che saranno i cambiamenti e le novità per tutti i segni dal punto di vista astrologico sia per le questioni sentimentali che quelle lavorative. Di seguito l'oroscopo del 21 aprile 2023 con le indicazioni e le novità della giornata.

Stelle e oroscopo del 21 aprile 2023: la giornata dei 12 segni

Ariete: Giove nel segno per i prossimi giorni porterà in amore maggiore forza, per questo motivo se c'è una proposta da fare agite adesso. Nel lavoro contatti favoriti, c'è maggiore serenità.

Toro: per i sentimenti stelle dalla vostra parte, che vi permetteranno di ottenere di più, in particolare per i single. Nel lavoro notizie in arrivo, potrebbe arrivare anche un nuovo incarico.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che potrebbe portare alcune provocazioni in più, non riuscirete a ottenere quanto desiderato. Nel lavoro momento ricco di spunti, ma anche di possibili cambiamenti intorno a voi.

Cancro: in amore potrete organizzare fin da ora qualcosa di piacevole, siete molto più forti in questo momento. A livello lavorativo se vi propongono di portare avanti dei progetti agite adesso.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo importante, in particolare per i nuovi confronti di coppia.

Gli incontri del periodo potranno cambiare la vostra vita. Nel lavoro entro il prossimo mese ci saranno diverse cose da fare e da gestire.

Vergine: per i sentimenti momento che comporta maggiore disagio, rivedete ora i rapporti con gli altri. Nel lavoro meglio evitare errori, comunque una promozione non mancherà entro i prossimi mesi.

Bilancia: a livello sentimentale avrete la possibilità di ottenere di più in questa giornata, ma sarà necessario avere più coraggio nelle azioni da intraprendere. A livello lavorativo bisogna stare attenti alle piccole complicazioni che arriveranno.

Scorpione: in amore giornate che porteranno tensioni, concedetevi qualche momento tutto per voi se potete.

Nel lavoro fate lo stretto necessario, non pensate troppo a un'attività in queste ore.

Sagittario: per i sentimenti sarà da organizzare un incontro, c'è maggiore ottimismo per voi al momento. Nel lavoro fine settimana che porta qualche dubbio, possibili cambiamenti.

Capricorno: in amore in questi giorni avrete la possibilità di rivedere una persona che vi interessa, fatevi avanti adesso. Nel lavoro opportunità in arrivo e nuovi contatti favoriti.

Acquario: per i sentimenti giornate che potrebbero portare qualche problema, Luna e Sole in aspetto dissonante potrebbero creare delle difficoltà. Nel lavoro sentite la necessità di cambiare, ma meglio accogliere solo i giusti consigli.

Pesci: in amore eventuali problemi andrebbero risolti a breve e le scelte che farete dovranno includere maggiore tranquillità. Nel lavoro meglio non affaticarsi, c'è da compensare un debito del passato.