L'oroscopo di venerdì 21 aprile ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, grazie ai vivaci transiti planetari, sono pronte a fare una panoramica dei dettagli che riguarderanno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. La classifica, inoltre, consente di farsi un'idea dell'andamento generale, con particolare attenzione verso la posizione di ogni profilo.

Previsioni zodiacali di venerdì 21 aprile: i segni primi in classifica

Vergine (1° posto): sarete al centro dell'attenzione. Vi trasformerete nei veri protagonisti grazie all'affetto degli amici, del partner e della famiglia.

Sul posto di lavoro, sarà un vero trionfo. Camminerete a testa alta, ignorando le critiche e facendo affidamento solo sulle vostre qualità.

Ariete (2° posto): in pochi riusciranno a competere con la vostra determinazione. Vorrete realizzare importanti progetti e, per fare questo, non potrete fare a meno di pensare in grande. Le stelle, almeno per oggi, rappresenteranno una guida preziosa, proprio come il vostro istinto.

Pesci (3° posto): non riuscirete a dire di no al partner. Impronterete questa giornata sull'amore di coppia e sul rispetto reciproco. Sarete davvero felici dei risultati ottenuti e della crescente sintonia. Ovviamente, non vi fermerete qui perché non metterete alcun limite ai vostri sentimenti.

Gemelli (4° posto): metterete al primo posto il successo lavorativo. Avrete bisogno di essere ricompensati per i vostri sforzi. Non vi accontenterete solo di portare a casa lo stipendio. Le lodi riempiranno il vostro cuore di gioia, proprio come le critiche lo tormenteranno. Avrete il sostegno assoluto della famiglia a del partner.

Oroscopo del 21 aprile: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): la vostra vita sentimentale potrebbe andare incontro a una svolta inaspettata. Rimarrete molto sorpresi, soprattutto dalla vicinanza della persona amata. Potrebbe essere il momento giusto per fortificare il legame che vi tiene uniti. La situazione sul lavoro sarà più burrascosa.

Acquario (6° posto): starete attenti alle esigenze del partner. Apparirete affettuosi e ricchi di risorse, ma noterete qualcosa di diverso nella vita di coppia. Anche se non sarete pronti a ricevere una brutta notizia, avrete bisogno di far luce su questa situazione. Le previsioni astrologiche del 21 aprile vi consigliano di procedere per gradi.

Scorpione (7° posto): proverete a modificare la vostra quotidianità. Avrete bisogno di una ventata d'aria fresca, soprattutto per via degli ultimi eventi. Smetterete di dedicarvi alla sfera amorosa, per mettere al primo posto le esigenze personali e interiori. Sicuramente, non ve ne pentirete.

Leone (8° posto): questa giornata, rispetto alla precedente, sarà più soddisfacente.

Le cose non torneranno alla normalità, però, sicuramente, vi offriranno maggiore libertà di movimento. L'importante sarà metterci massimo impegno, anche quando i risultati sembrano non arrivare.

Previsioni astrologiche del 21 aprile: i segni meno fortunati

Cancro (9° posto): apparirete un po' nostalgici. Tenderete a ripensare al passato e alle relazioni che, per un motivo o per un altro, si sono interrotte. Non potrete fare a meno di provare un pizzico di rimpianto. Le previsioni astrologiche del 21 aprile vi consigliano di non farvi trascinare dai pensieri opprimenti.

Capricorno (10° posto): sarete inclini alle discussioni. Non riuscirete a parlare in modo pacato perché vi farete travolgere dalla rabbia.

I vostri interlocutori faranno fatica a starvi dietro. In alcuni casi, decideranno di abbandonare la conversazione, mentre in altri potrebbero darvi filo da torcere.

Sagittario (11° posto): la giornata del 21 aprile apparirà un po' altalenante. Cercherete di mettervi in gioco, ma non avrete voglia di impegnarvi davvero. Tenderete a ritornare spesso sui vostri passi e a cambiare le carte in tavola. Le persone che vi staranno accanto appariranno un po' confuse.

Bilancia (12° posto): l'ultimo posto della classifica sarà riservato al vostro segno. Non si tratterà di una situazione irreversibile, ma solo di un momento un po' più difficile. Per far fronte alle difficoltà lavorative, potrete trarre insegnamenti importanti dal prossimo e dal loro approccio.