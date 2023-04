Prende il via un nuovo weekend per tutti e dodici i segni zodiacali: siamo giunti alla giornata astrologica dell'8 aprile 2023, sabato di Pasqua. Di seguito approfondiamo le indicazioni e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore le nuove relazioni potranno decollare da adesso. Cercate di fare qualcosa di piacevole. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, quindi è meglio non perdere tempo.

Toro: per i sentimenti, se ci sono state delle difficoltà meglio iniziare a pensare a qualcosa di nuovo.

Comunque questo è un cielo più sereno. Nel lavoro se ci sono delle richieste da fare agite adesso.

Gemelli: a livello amoroso attenzione a possibili discussioni all'interno di una coppia, ci sarà una crisi da dover superare. Nel lavoro meglio evitare contrasti ed una fatica eccessiva.

Cancro: in amore alcuni piccoli problemi che non mancheranno, affrontate al meglio tutte le questioni che arriveranno da qui ai prossimi giorni. A livello lavorativo diversi i problemi da risolvere, ci saranno comunque delle novità.

Leone: a livello amoroso - se ci sono stati dei problemi - da ora riuscirete a recuperare, il fine settimana che comporta comunque un po' di stress. Nel lavoro alcuni conti sono da mettere a posto, non mancheranno occasioni.

Vergine: per i sentimenti sarà possibile vivere nuovi incontri in questa fase, ci sono delle emozioni in più da vivere anche per chi è già in coppia. Nel lavoro gli incontri porteranno maggiore serenità.

La seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore qualcosa potrebbe arrivare adesso, ci saranno delle belle sensazioni da vivere in futuro.

Nel lavoro è meglio non dare spazio ai pensieri negativi, ma cercate di fare di più.

Scorpione: in amore meglio fare azioni concrete, gli incontri che vivrete adesso saranno migliori rispetto al passato. Giornata che porterà qualcosa in più. Nel lavoro meglio chiudere una trattativa entro la fine del mese.

Sagittario: per i sentimenti ci saranno alcune decisioni importanti da prendere, qualcosa potrebbe da cambiare adesso.

Nel lavoro sono favorite le nuove decisioni, bene i nuovi accordi da qui al mese di maggio.

Capricorno: in amore, se c'è stata una chiusura per una storia, da ora riuscirete ora a recuperare fiducia. Non è comunque un periodo semplice. Nel lavoro alcune questioni potranno essere superate, ma presto un momento di stabilità arriverà.

Acquario: a livello amoroso questo è un fine settimana che porterà un recupero, il cielo ricco di stimoli, per questo motivo portate avanti le vostre idee. Nel lavoro è meglio non lasciare il certo per l'incerto.

Pesci: in amore la Luna in buon aspetto permette di chiarire un rapporto, vivete ora al meglio uno stato di maggiore serenità. Nel lavoro è un periodo promettente, non si escludono però possibili discussioni.