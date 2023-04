Nella settimana che va dal 10 al 16 aprile 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà il pianeta Giove nella costellazione dell'Ariete, insieme al Sole. Marte sarà presente nella costellazione del Cancro, mentre Plutone sarà presente nei gradi dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna: Capricorno in testa alla classifica

1° Capricorno: fare della vostra carriera quasi una missione vi conferirà un maggiore carisma agli occhi degli altri, e questo potrebbe essere la chiave di volta per dare una nuova spinta a quei progetti che avete in mente in questo momento.

Secondo l'oroscopo la fortuna che state sperimentando in questo momento sarà un punto cruciale della vostra settimana, secondo l'oroscopo. Avrete anche un weekend denso di sorprese.

2° Toro: sempre in testa alla classifica, il vostro segno si sta dimostrando un gran lavoratore e, cosa altrettanto rilevante, dotato di una fortuna al momento davvero speciale e incommensurabile. Ci saranno degli ottimi affari che riusciranno a regalarvi una vasta gamma di possibilità professionali che vi renderanno anche molto richiesti. Secondo l'oroscopo fare dei progetti in più ora sarà un azzardo che potrete fare in tutta tranquillità.

3° Acquario: avrete una carica straordinaria da mettere a punto per quei progetti ambiziosi che state covando ormai da tantissimo tempo.

Sarà ora di dare uno slancio maggiore agli affari, magari conferendo anche un tocco di personalità per poter successivamente far evolvere la carriera. I timori stavolta non saranno affatto contemplati, non quando ora avrete una determinazione che potrebbe durare anche fino alla fine della settimana.

4° Leone: avete una carriera che vi permetterà di prendervi giorni liberi, e questa settimana potrebbe racchiuderne molti.

Potreste avere qualche progetto che però sarete lieti di portare avanti, magari con una squadra che riesca finalmente a trovare degli obiettivi in comune. Rinnoverete il vostro look ma soprattutto la vostra propensione a fare affari senza troppi sforzi. Secondo l'oroscopo i guadagni arriveranno nel fine settimana.

Novità per la Vergine

5° Vergine: avrete una bella settimana densa di novità sul lavoro che potrebbero rendervi molto più contenti di quanto avevate prospettato in un primo momento. Da una prima parte della settimana che non porterà molte novità, ne subentrerà un'altra metà ricca di colpi di scena professionali che potrebbero spingervi in alto. Sicuramente l'interazione con i colleghi priva di dissidi potrebbe portare una carrellata di sorprese che probabilmente non avete mai messo in conto.

6° Pesci: scendere a qualche compromesso con la vostra squadra professionale vi darà l'occasione di non entrare in conflitto con la stessa, dunque anche di essere sempre più collaborativi. Probabilmente i guadagni arriveranno prima del previsto, forse grazie alla vostra determinazione che sarà ampiamente ripagata.

Secondo l'oroscopo farete anche nuovi progetti per il futuro, forse un lavoro in aggiunta che potrebbe farvi decisamente comodo.

7° Bilancia: da un lato non avrete una propensione molto forte per gli affari in questo momento, dall'altra parte invece avrete in mente dei progetti niente male ma che adesso non troveranno i mezzi adeguati per poter essere realizzati. Avrete un rallentamento progressivo della produttività nella seconda metà della settimana, forse a causa di qualche divergenza all'interno della squadra di lavoro. Saprete come cavarvela anche senza l'aiuto di nessuno.

8° Gemelli: entrare in conflitto con la squadra di lavoro ora sarà tremendamente facile, ma anche evitarli sarà abbastanza semplice.

Dovrete fare appello a tutta la vostra determinazione per rendere possibile la conclusione di un progetto, ma una volta raggiunta potreste riscontrare una bella soddisfazione. Però la scarsità di occasioni nella prima parte della settimana potrebbe farvi indispettire, la seconda parte sarà decisamente migliore, secondo l'oroscopo.

Scorpione in calo

9° Scorpione: avrete qualche leggera 'caduta' con qualche progetto, che probabilmente potrebbe non andare in porto. Avrete poca fortuna, ma quella saprete comunque sfruttarla grazie alle energie che in questo momento avete intenzione di mettere in campo. La comunicazione sarà un elemento fondamentale per ridare nuovo vigore alla vostra squadra professionale, ma con tutta probabilità dovrete attendere ancora un po' affinché possiate trovare i risultati che state cercando.

10° Ariete: lascerete un po' andare le questioni professionali in virtù di altre faccende da sbrigare. Sicuramente ci sarà una squadra che collaborerà ma le idee saranno estremamente poche e forse anche un po' ripetitive. Avrete bisogno di staccare un po', di prendere in mano le redini della vostra sfera privata e dare nuova linfa alle questioni personali. Le finanze al momento potrebbero non decollare bene a causa di qualche ostacolo importante sul lavoro.

11° Sagittario: contare sulle vostre energie e sulle vostre forze sarà la prerogativa essenziale per portare avanti questa settimana sul piano professionale. Ora le vicende professionali potrebbero portarvi molto stress, quindi anche un progressivo deterioramento delle possibilità che potrebbero verificarsi a vostro vantaggio.

Secondo l'oroscopo potreste trascorrere un fine settimana completamente fermo, ma la pazienza non vi manca nonostante il vostro segno dica il contrario.

12° Cancro: sarete un po' remissivi e questo sul lavoro potrebbe farvi perdere dei punti essenziali per quel che state affrontando sul lavoro. Le spese purtroppo potrebbero salire vertiginosamente, e a causa di questo dovrete fare qualche sacrificio importante. Al momento la situazione professionale complessiva affronterà un momento di stallo, ma appunto sarà solo un momento. Il fine settimana potrebbe portare con sé delle straordinarie opportunità finanziarie.