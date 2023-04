L'oroscopo del 5 aprile 2023 rivela come sarà il cielo per i segni zodiacali e in che modo influenzerà il primo mercoledì del mese. In questa bella giornata di primavera, l'amore coinvolgerà soprattutto i nati sotto il segno dell'Ariete, Toro e Scorpione. Non sarà facile avere a che fare con Cancro e Vergine che, invece, saranno piuttosto scontrosi.

Oroscopo di mercoledì, 5 aprile: inizia un ottimo periodo per i Gemelli

Ariete: l'amore sarà la parola chiave di questa giornata e la voglia di coccole prenderà il sopravvento. Se doveste avere una relazione a distanza, questa situazione potrebbe iniziare a pesare molto.

Al lavoro tutto procederà a gonfie vele e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Toro: le stelle vi regaleranno un fascino irresistibile e una giornata piacevole in compagnia della persona amata. Se siete single, lanciatevi in nuove ed interessanti conoscenze. Avrete una buona comunicazione che vi aiuterà nei piccoli conflitti in campo professionale.

Gemelli: si aprirà un periodo molto positivo che durerà fino ai mesi più caldi e questo porterà le coppie consolidate a fare importanti progetti per il futuro. Per chi è in crisi, però, potrebbe essere arrivato il momento del taglio definitivo. Al lavoro la creatività vi darà una marcia in più.

Cancro: sarà un mercoledì piuttosto nervoso per voi che con il vostro comportamento riuscirete a tenere a distanza anche chi vi verrà incontro con le migliori intenzioni.

La determinazione e l'ostinazione, tuttavia, si riveleranno degli elementi positivi nel campo lavorativo.

Oroscopo del giorno: l'amore delude la Vergine

Leone: la tenerezza prenderà il sopravvento in questa giornata di aprile e avrete bisogno di attenzioni e dolcezza. L'amicizia verrà in vostro soccorso e riuscirà a colmare tutti i vuoti, visto che in amore non andrà tutto come desiderate.

Avrete la fortuna dalla vostra per gli affari.

Vergine: il cielo non sarà dei migliori soprattutto per quanto riguarda i sentimenti che saranno costellati da dubbi e chiusure che rischieranno di rovinare i rapporti. Sul lavoro sarà meglio trattenersi, evitare mosse azzardate e collaborare il più possibile con i colleghi.

Bilancia: a parte qualche attenzione in più per le spese, sarà una giornata positiva in campo economico e professionale.

In amore avrete fascino, ma dietro la facciata allegra e spensierata nasconderete una forte gelosia. Il consiglio è quello di parlare dei vostri sentimenti.

Scorpione: l'Oroscopo del giorno annuncia che ci sarà molta difficoltà nei rapporti con gli altri e non sarà facile riuscire a comunicare. In serata, tuttavia, potrete recuperare una buona intesa con la persona amata e questo vi ripagherà del malumore.

Fortuna in arrivo per il Sagittario, malumori per il Capricorno

Sagittario: la giornata sarà fortunata sotto ogni punto di vista e arriverete a risolvere una situazione lavorativa che vi stava molto a cuore. Non si esclude la possibilità di incontrare qualcuno del passato che potrebbe tornare a farsi avanti e riaccendere la fiamma.

Capricorno: sarete un po' sottotono, perché vedrete una grossa distanza tra i vostri obiettivi e la realtà e vi sentirete un po' delusi. Provate ad essere più ottimisti e dedicatevi alle cose che amate fare di più e vedrete che riuscirete a guardare il mondo da un'altra prospettiva.

Acquario: avrete molta voglia di fare e una bella creatività che piacerà senza dubbio al lavoro. La serenità regnerà anche in famiglia e in coppia in questa giornata che regalerà delle splendide emozioni e una dose di fiducia nel futuro di cui dovrete fare scorta.

Pesci: sarà un mercoledì tranquillo e senza troppi entusiasmi, ma potrete approfittarne per riflettere sul da farsi nei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli investimenti sarà bene ascoltare anche l'istinto, anche se è sempre sconsigliato agire troppo in fretta.