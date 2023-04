Mercoledì 5 aprile troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Bilancia, mentre Marte risiederà nell'orbita del Cancro. Mercurio, il Nodo Nord, Urano e Venere, intanto, protrarranno il moto in Toro, così come Plutone resterà stabile nel domicilio dell'Acquario. Giove assieme al Sole, infine, continueranno il transito in Ariete come Nettuno insieme a Saturno permarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Toro, meno benevolo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: lungimiranti. La probabile arma in più della quale godrà il segno dei Pesci questo mercoledì sarà la grandiosa capacità di vedere oltre alle apparenze, qualità che gli permetterà di assumere un mood lungimirante nel mondo professionale, grazie al quale sarà più semplice fiondarsi in proficui investimenti.

2° posto Toro: avanti tutta. Momento astrologico dove, c'è da scommetterci, i nati Toro dovranno premere con fermezza il pedale sull'acceleratore, sia nei rapporti relazionali, in quanto col duetto Mercurio-Venere sui loro gradi diverrà un gioco da ragazzi trasformare una nuova conoscenza in un'amicizia o uno splendido flirt.

3° posto Bilancia: tenaci. Secondo l'oroscopo del 5 aprile, il secondo segno d'Aria parrà non curarsi di eventuali sgambetti altrui, preferendo fare orecchie da mercante e tirare dritto per la propria strada, modus operandi che si rivelerà una saggia scelta.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus sulle priorità. Giornata d'inizio primavera che vedrà, con buona probabilità, gli arcieri focalizzare gran parte delle loro attenzioni su alcune priorità esistenziali, comprendendo che tutto ciò che concernerà gli affetti dovrebbe balzare in primo piano.

5° posto Scorpione: amore al centro. Sebbene qualche momento di scoramento sarà probabile durante o svolgimento di alcune attività pratiche, i nati Scorpione sembreranno non demoralizzarsi essendo consci di poter contare sul sostegno amoroso della persona che hanno accanto.

6° posto Cancro: dosare le energie. Col bellicoso astro guardato di sguincio dal satellite femminile, i nati Cancro questo mercoledì potrebbero accorgersi sin dalla mattinata che sarà necessario dosare con dovizia le esigue energie a loro disposizione.

7° posto Acquario: test relazionali. Se il mercoledì di casa Acquario fosse una parola del vocabolario da evidenziare sarebbe senz'altro "fiducia", in quanto il quarto segno Fisso avrà buone chance di prodigarsi in dei piccoli test indirizzati alle persone che lo circondano al fine di poter comprendere di chi fidarsi e di chi no.

8° posto Leone: affaccendati. Con lo Stellium in quadratura da un lato e il binomio Giove-Sole nell'amico Ariete dall'altro, i nati Leone potrebbero trascorrere questo giorno di aprile dovendosi dividere tra molteplici impegni, molti dei quali riusciranno ad accendere il loro entusiasmo.

9° posto Vergine: impazienti. Col Grande Maestro in settima casa e l'uscita dal loro Elemento dell'astro di Ade, i nati Vergine peccheranno probabilmente di impazienza in questa giornata di primavera, specialmente la prima decade che parrà non accontentarsi minimamente dei traguardi raggiunti.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: in cerca di spiegazioni. Giorno di metà settimana che potrebbe vedere i nati Capricorno alle prese con una pressante insofferenza legata al ménage amoroso, settore dove il segno di Terra avvertirà la sgradevole sensazione che il partner gli stia nascondendo qualcosa.

A fronte di ciò, sarà possibile che tale sensazione spinga i nativi a cercare di estrapolare dalla bocca dell'amato bene eventuali omissioni.

11° posto Ariete: umore flop. Semaforo acceso sul rosso per il tono umorale di casa Ariete, coi nativi che sembreranno perdere quasi del tutto il loro brio così come l'audacia. Niente paura, però, perché ciò sarà dovuto al prossimo Plenilunio nella dirimpettaia Bilancia, quindi servirà tenere duro soltanto per qualche giorno prima che il sorriso illumini di nuovo i loro volti.

12° posto Gemelli: confusi. La distrazione avrà buone possibilità di essere il nemico giurato dei nati Gemelli questo mercoledì, quindi basterà rinviare impegni gravosi ed evitare di prendere importanti decisioni per passare "indenni" tale giornata.