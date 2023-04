Martedì 11 aprile sul piano astrale la Luna risiederà nel segno del Sagittario, mentre Marte sosterà sui gradi del Cancro. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Acquario, così come Saturno assieme a Nettuno rimarranno stabili nel domicilio dei Pesci. Il Sole insieme a Giove, infine, permarranno in Ariete, mentre Venere cambierà domicilio passando dal Toro (dove transitano il Nodo Nord, Mercurio e Urano) al segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: esuberanti.

Martedì il tono umorale di casa Gemelli godrà probabilmente di una spinta briosa non indifferente, grazie soprattutto all'entrata di Venere sui loro gradi che sarà subito trina a Plutone nell'amico Acquario.

2° posto Ariete: voglia di archiviare. Il satellite femminile illuminerà a giorno il connubio Giove-Sole sui loro gradi, spingendo presumibilmente i nati Ariete questo martedì a chiudere un capitolo della loro esistenza una volta per tutte, fine che si rivelerà un toccasana per la loro armonia.

3° posto Sagittario: approcci mutati. Secondo l'oroscopo dell'11 aprile, i nati del segno parranno essere indotti dal carnet astrale a mettere in campo, specialmente nell'ambiente professionale, un atteggiamento meno impositivo e più affabile.

I mezzani

4° posto Acquario: maggiore spensieratezza. La Luna e Venere, reciprocamente ostici ma benevoli al cospetto dell'Acquario, avranno buone chance di consentire ai nativi di trascorrere le ventiquattro ore in questione beneficiando di un pizzico di spensieratezza in più delle giornate precedenti.

5° posto Leone: focus sui progetti.

Col Messaggero degli Dei nel decimo campo che spingerà per rivedere alcune falle dei progetti in essere e la Bianca Signora in undicesima dimora che renderà tale processo più celere, i felini potrebbero essere inclini questo martedì a focalizzarsi su ciò che non va al fine di provare a sistemarlo.

6° posto Bilancia: amicizie in primo piano.

Nel bel mezzo di un turbinio di attriti relazionali, rallentamenti e perplessità, i nati Bilancia avranno ottime chance in questo giorno primaverile di poter contare sull'appoggio pratico, ma soprattutto morale, delle amiche di sempre.

7° posto Toro: voglia di casa. Il binomio di Marte in Cancro e Venere in Gemelli parranno profumare d'inversione di tendenza in casa Toro, dove nel ménage amoroso i nativi passeranno dal mood mondano dei giorni scorsi a uno più pantofolaio a partire da questo martedì.

8° posto Capricorno: mire a lungo raggio. La giornata vedrà, con buona probabilità, i nati Capricorno fiondarsi in qualche redditizio investimento, perlopiù inerente gli immobili, al fine di trarne un guadagno a lungo termine.

9° posto Scorpione: attese. Semaforo acceso sul giallo per i nati Scorpione che saranno nella fase primordiale di una conoscenza affettiva, in quanto in questo giorno di aprile la controparte potrebbe cercare di attirare indirettamente l'attenzione del segno Fisso facendosi desiderare.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: risultati flop. Giornata da prendere con le pinze a lavoro per i nati Cancro, in quanto sarà probabile che gli stessi, a prescindere dall'impegno profuso, non riusciranno a cavare un ragno dal buco e ciò minerà il loro entusiasmo.

11° posto Vergine: sfuggenti. Un po' per alcuni pensieri riguardanti le uscite economiche e un po' perché esausti dal soffocante periodo astrale, i nati Vergine parranno questo martedì non essere troppo sul pezzo in amore, quindi il partner li taccerà di essere troppo sfuggenti.

12° posto Pesci: inconcludenti. Iniziare una o più attività e non portarle a compimento sarà, c'è da scommetterci, il tallone d'Achille dei nati Pesci in questa giornata di primavera. Il segno d'Acqua farebbe meglio a cimentarsi in poche cose, ma sforzandosi sia di farle bene che di ultimarle.