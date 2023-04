L'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 aprile 2023 è pronto a svelare come andranno i prossimi sette giorni in calendario. Sul piatto della bilancia la settimana numero due del mese attuale: ansiosi di scoprire cosa porteranno di buono le stelle? In primo piano l'ingresso di Venere in Gemelli.

La Luna in Capricorno, parlando di transiti lunari, martedì 11 aprile aprirà il solito giro all'interno dei segni prescelti. Il secondo dei tre stop in agenda interesserà, giovedì 13 aprile, la Luna in Acquario. La settimana infine, con l'entrata della Luna in Pesci prevista domenica 16 aprile, potrà ritenersi chiusa ai fini dei transiti lunari.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 10 a domenica 16 aprile con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Le stelle della settimana: pagelle e previsioni

♈ Ariete: voto 6. Settimana sufficientemente positiva. Siete nel pieno di un periodo molto intenso, ma in fondo non è questo a preoccupare. A molti di voi Ariete le sfide piacciono, si sa. Piuttosto, ci saranno momenti in cui vi sentirete forse soffocare per colpa di qualcuno o qualcosa ingiustamente attaccato. Farete una certa fatica a mantenere l'autocontrollo. Rifugiarsi fra gli affetti familiari, volendo, potrebbe essere la vera ancora di salvezza.

Stelle e classifica interessante la settimana dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 10 e mercoledì 12;

★★★★ martedì 11, giovedì 13 e domenica 16;

★★★ venerdì 14 aprile;

★★ sabato 15 aprile.

♉ Toro: voto 7.

Periodo abbastanza positivo. La Luna molto probabilmente aiuterà a recuperare in parte la vostra forma migliore, sia fisica che psicologica; inoltre favorirà eventuali viaggi o nuovi affari. E la vita sentimentale? Beh, se di recente ci sono state discussioni con il partner, questa settimana senz'altro potrete rimettere le cose a posto, senza troppa fatica.

In tutti i casi, l’armonia tenderà a prendere il sopravvento su tutto. Per fortuna avete le spalle belle larghe...

Classifica e stelline settimanali riguardanti il Toro:

Top del giorno venerdì 14 aprile;

venerdì 14 aprile; ★★★★★ giovedì 13 e sabato 15;

★★★★ mercoledì 12 e domenica 16;

★★★ lunedì 10 aprile;

★★ martedì 11 aprile.

♊ Gemelli: voto 10. Molto positiva questa nuova settimana, tutta all'insegna di Venere, certamente dalla vostra parte.

Il pianeta dei buoni sentimenti vi appoggerà, qualsiasi cosa voi decidiate di fare, anche se non mancherà qualche inconveniente riguardante soprattutto la vita familiare: diciamo che in questo periodo avete una particolare insofferenza ai doveri, ecco, questo è. D’altra parte, la stanchezza accumulata durante questi primi mesi dell'anno si faranno sentire eccome, soprattutto in campo professionale.

Stelle e classifica interessante la settimana dei Gemelli:

Top del giorno mercoledì 12 aprile;

mercoledì 12 aprile; ★★★★★ martedì 11 (Venere in Gemelli), giovedì 13 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10, venerdì 14 e sabato 15.

Oroscopo, stelle e voti della settimana: le previsioni

♋ Cancro: voto 7. Periodo valutato positivo, quanto basta.

Se avete da poco cominciato una storia d’amore, concentratevi sulla scoperta dei punti in comune e misurate il feeling reciproco. Ottimo periodo in alcuni rapporti per eventualmente valutare se ci siano i presupposti per andare avanti. Se vivete già una relazione stabile, organizzate qualcosa con il partner che movimenti la solita routine. Lasciate, però, spazio anche alle questioni pratiche: ci sono un po’ di cose da sistemare.

Classifica e stelline settimanali riguardanti il Cancro:

Top del giorno lunedì 10 aprile;

lunedì 10 aprile; ★★★★★ martedì 11 e domenica 16;

★★★★ mercoledì 12 e sabato 15;

★★★ giovedì 13 aprile;

★★ venerdì 14 aprile.

♌ Leone: voto 7. Famiglia in primo piano: c’è e deve restarci almeno per tutta la prossima settimana.

Il resto passi pure in secondo piano. Sapete di essere il punto di riferimento per chi amate e tale responsabilità assolutamente non vi mette addosso alcuna paura. Qualche delusione invece potrebbe arrivare sul fronte professionale: abbiate pazienza e andate avanti, presto le cose torneranno a essere normali, se non migliori di quel che erano prima.

Stelle e classifica interessante la settimana del Leone:

★★★★★ giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15;

★★★★ lunedì 10 e mercoledì 12;

★★★ martedì 11 aprile;

★★ domenica 16 aprile.

♍ Vergine: voto 7. Settimana vista in modo abbastanza positivo dal punto di vista astrologico. La Luna Acquario con Venere in Gemelli vi trasmetteranno sufficiente coraggio, portando all'occorrenza anche un pizzico di buona fortuna: sarà un periodo fruttuoso e allegro, tutto andrà liscio o quasi.

Sì, perché non si esclude qualche temporale fra le pareti domestiche, che per fortuna si placherà con maggiore tolleranza da tutte le parti. Nuovi incontri per i single: cercate di non perdere la calma, ragionate con lucidità.

Classifica e stelline settimanali riguardanti la Vergine:

Top del giorno sabato 15 aprile;

sabato 15 aprile; ★★★★★ lunedì 10 e domenica 16;

★★★★ martedì 11 e venerdì 14;

★★★ mercoledì 12 aprile;

★★ giovedì 13 aprile.

