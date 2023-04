Domenica 9 aprile 2023, tra colombe e uova di cioccolato, i vari segni zodiacali sono pronti per festeggiare il giorno di Pasqua. L'Oroscopo mette in evidenza diversi aspetti caratteriali, concentrandosi principalmente sul rapporto con gli altri e sulle relazioni sentimentali. La classifica presente consente di farsi un'idea più precisa dell'influenza delle stelle.

Approfondiamo di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 aprile.

Oroscopo di domenica 9 aprile: i segni più fortunati

Cancro (1° posto): sarete davvero socievoli. Vi dimostrerete aperti al dialogo e allo scambio di emozioni.

Metterete al primo posto la famiglia, senza sottovalutare il partner e gli amici. Dedicherete la giornata all'amore e alla gentilezza. Riceverete grande supporto dalle persone care.

Gemelli (2° posto): sarete al centro dell'attenzione. Tutti dimostreranno grande curiosità riguardo al vostro stile di vita e alle ultime decisioni effettuate. Vi piacerà approfondire l'argomento e scoprire qualcosa in più sugli altri. Ci sarà modo di stringere anche nuovi legami.

Acquario (3° posto): sarà una giornata davvero divertente. Sarete circondati dalla famiglia e dal partner. Esternerete la vostra gioia in tutti i modi possibili. Inoltre, adorerete confrontarvi con il prossimo. Non darete spazio a sentimenti negativi perché non avrete alcuna intenzione di farvi rovinare il momento.

Leone (4° posto): trascorrerete una bellissima giornata in famiglia. Il tempo sembrerà volare per via del divertimento e delle risate. Non starete molto attenti alla dieta, ma questo fattore avrà un ruolo marginale. Vi godrete la compagnia del prossimo, cercando di valorizzare le emozioni provate.

Previsioni astrologiche del 9 aprile: i segni al centro della classifica

Ariete (5° posto): vi piacerà trascorrere questa giornata in famiglia. Non vorrete distrazioni perché vorrete vivere momenti carichi di emozioni. Verrete accontentati, anche se potrebbero esserci dei piccoli imprevisti da affrontare. Inoltre, la nostalgia avrà uno strano effetto su di voi.

Scorpione (6° posto): vorrete circondarvi solo delle persone più care. Non avrete voglia di recitare un ruolo che non vi appartiene. Sarete affettuosi con il partner, con la famiglia e con gli amici, ma non con coloro che vi hanno fatto un torto e che, in passato, si sono dimostrati scontrosi.

Pesci (7° posto): il rapporto di coppia subirà una piccola battuta d'arresto. Non si tratterà di niente di serio. Con qualche piccolo accorgimento, le cose torneranno alla normalità. Dovrete solo trovare un modo per abbattere le barriere innalzate dal partner e per migliorare la comunicazione.

Capricorno (8° posto): questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Il vostro umore apparirà molto variabile.

In alcuni momenti, sarete socievoli e divertenti, mentre in altri ricercherete la solitudine. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a ritagliarvi dei momenti solo per voi.

Previsioni zodiacali del 9 aprile: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): non amerete molto il contatto con gli altri. Sarete completamente rapiti dalle vostre questioni personali e questo vi impedirà di essere attivi e loquaci. Vivrete le critiche in modo decisamente negativo e non sopporterete le domande eccessive. Il partner potrebbe prendere le distanze.

Sagittario (10° posto): questa giornata sarà caratterizzata da un po' di imprevisti. Purtroppo, le cose non andranno nel verso giusto. Ci saranno ostacoli da superare, discussioni da risolvere e regali da fare all'ultimo minuto.

Per fortuna, alla fine, riuscirete a godere dell'affetto della vostra famiglia.

Vergine (11° posto): verrete travolti dalla sensazione di non avere alcun controllo sul tempo. Non saprete come gestirlo, soprattutto per via dei numerosissimi impegni. Tenderete a dedicarvi a tante cose contemporaneamente, senza riuscire a raggiungere i risultati desiderati.

Bilancia (12° posto): le stelle appariranno ostili e poco collaborative. Le continue discussioni con il partner renderanno questa giornata difficile da vivere. Avrete voluto interagire in un clima totalmente diverso, ma sarete costretti a fare i conti con qualcosa di completamente inaspettato.