L'oroscopo della giornata di domenica 16 aprile vede i Vergine critici nei confronti del partner, mentre Acquario sarà adorabile in amore grazie a Venere. Leone godrà di una certa tranquillità in amore, mentre Toro sarà sempre sorridente e ottimista. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 16 aprile.

Previsioni oroscopo domenica 16 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sarà possibile mantenere buoni rapporti con il partner grazie a Venere in sestile. Anche voi cuori solitari mostrerete maggior intesa verso amici e familiari, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti richiederanno tempo, ma avrete abbastanza pazienza e risorse per poter fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedono la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo di domenica. In amore sarete sempre sorridenti e con sempre qualcosa di piacevole da fare con la persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi metteranno nelle giuste condizioni per portare a termine progetti ben fatti. Voto - 9️⃣

Gemelli: la settimana si concluderà con la Luna e Venere in contrasto tra loro. Secondo l'oroscopo potrebbe esserci qualcosa del partner che non gradite e potreste sentire il bisogno di parlarne. In campo professionale vi troverete in una situazione di stallo, che dovrete sbloccare al più presto per poter esprimere il vostro potenziale.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale piacevole in questa giornata di domenica. La Luna porterà intesa con il partner. Anche voi single sarete più vicini alla vostra fiamma, potendo approfondire questo vostro legame. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte e sarà possibile investire più tempo ed energie per ultimare alcuni importanti progetti.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna non vi darà più fastidio a partire da questa domenica, e potrete godere di una relazione sentimentale più tranquilla. Prendetevi dunque del tempo da dedicare alla persona che amate. Sul fronte professionale avrete a cura i vostri progetti, e sareste sicuramente capaci di occuparvi di mansioni ancora più ambizione se solo ne avreste la possibilità.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vi vede messi alle strette dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto. Potreste essere critici nei confronti del partner o di un familiare per il suo atteggiamento un po' prepotente nei vostri confronti, e sarete pronti a segnalare la questione. Fare il giudice però potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Nel lavoro alcuni progetti andranno bene grazie a Mercurio e Marte, ma attenzione a Saturno in opposizione. Voto - 6️⃣

Bilancia: queste giornate primaverili accompagnate da Venere in trigono, si riveleranno ottime dal punto di vista sentimentale, questa domenica di aprile non farà eccezione. Single oppure no, sarà dunque il momento adatto per concentrarvi al meglio sui vostri rapporti, che siano sentimentali, sociali o familiari.

In ambito lavorativo invece dovrete saper gestire situazioni piuttosto spinose, non solo per i vostri progetti, ma anche con i colleghi nelle mansioni di gruppo. Voto - 7️⃣

Scorpione: una bella Luna in trigono dal segno dei Pesci vi permetterà di vivere un rapporto affiatato con il partner. Attenzione però a non avere occhi solo al benessere della vostra coppia. Non dovrete trascurare rapporti altrettanto importanti come con i vostri familiari. In ambito prima professionale vi sentirete appaganti di poter svolgere lavori che vi piacciono, ottenendo diverse soddisfazioni. Attenzione però a Mercurio opposto, che richiederà un continuo rinnovamento da parte vostra. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali purtroppo non all'altezza delle vostre aspettative.

Single oppure no, dovrete fare i conti con la Luna e Venere contrari, che porteranno qualche attrito con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Anche nel lavoro sarete in difficoltà. Non avere la giusta preparazione per alcuni progetti potrebbe renderne lo sviluppo alquanto complesso. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale nel complesso stabile per i nati del segno. Secondo l'oroscopo il rapporto con il partner sarà stabile. Avere inoltre qualcosa da fare insieme vi permetterà di non cadere mai nella noia all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo avrete buone idee grazie a Mercurio, ma con Marte opposto non sempre sarete in ottima forma. Voto - 7️⃣

Acquario: Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli vi renderà adorabili in ambito amoroso.

Single oppure no, sarà facile riuscire a fare colpo nei confronti della vostra fiamma. Nel lavoro a volte avrete idee davvero interessanti, che se sviluppate nel modo corretto, potrebbero portare a risultati proficui. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo. Anche se la Luna vi darà una mano, con Venere in quadratura non sempre il partner o le persone che amate saranno in grado di comprendere le vostre emozioni ed esigenze. In ambito professionale invece sarà un periodo proficuo grazie al sostegno di stelle come Mercurio e Marte, che vi permetteranno di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 6️⃣