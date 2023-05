Nella settimana dal 15 al 21 maggio troviamo sul piano astrale lo spostamento di Giove dai gradi dell'Ariete al Toro (dove transitano Mercurio, Urano e il Nodo Nord), mentre il Sole passerà dal segno del Toro al domicilio dei Gemelli. Marte, intanto, viaggerà dall'orbita del Cancro (dove risiede Venere) al Leone, nel frattempo la Luna si sposterà dal segno dei Pesci (dove sostano Nettuno e Saturno) ai Gemelli. Plutone, infine, protrarrà il moto in Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Leone, meno benevolo per Sagittario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: inizia la partita. Lunedì Mercurio riprenderà il moto diretto, mercoledì Giove entrerà sui loro gradi e, come se non bastasse, giovedì e venerdì la Luna sosterà nella loro orbita, dando probabilmente vita a una settimana sfavillante e difficilmente dimenticabile a breve per i nati Toro. Togliendo il weekend, il quale sarà perlopiù orientato verso il divertimento, sino a venerdì il segno Fisso non soltanto si renderà conto che alcuni pezzi del loro puzzle esistenziale andranno a incastrarsi ottimamente ma, al contempo, si accorgerà che è il momento di iniziare a giocare sul serio la metaforica partita.

2° posto Pesci: routine stravolta. Le giornate del 15, 18 e 19 maggio parranno indurre i nati Pesci a mutare alcune abitudini giornaliere nella sfera domestica, in quanto stravolgendo tale routine non potranno che beneficiarne nel breve e nel lungo periodo.

Mutamenti che dovrebbero strizzare l'occhio a una visione più salutare, ad esempio limitando la permanenza davanti al pc o alla tv a favore di una sessione di jogging. Mercoledì e domenica, invece, recarsi al lavoro potrebbe risultare più energeticamente dispendioso del solito.

3° posto Leone: rinascita. Secondo l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 maggio, l'entrata del Grande Benefico nel decimo campo, resa più vigorosa dal ritorno alla lucidità del Messaggero degli Dei, avrà ottime chance di prendere per mano i nati Leone e accompagnarli verso la costruzione di una nuova immagine sociale.

Oltre a ciò, il segno di Fuoco sarà aiutato dall'esaltazione del pianeta rosso (il quale resterà a dargli manforte sino al 10 luglio) che gli fornirà forze a iosa, determinazione, ambizione e una buona dose di audacia, doti che profumeranno di rinascita nativa.

I mezzani

4° posto Capricorno: espansioni. Sia i liberi professionisti dei nati Capricorno che chi opera alle dipendenze altrui avranno, c'è da scommetterci, a partire da mercoledì la possibilità di ampliare il loro bacino d'utenza, di veder crescere le entrate e di permettersi un dispendioso ammodernamento dell'attrezzatura lavorativa.

Tutto, quindi, parrà improntato verso un'espansione rapida e soddisfacente che emergerà in tutta la sua magniloquenza nei mesi autunnali.

5° posto Cancro: meno stress. Lo Stellium in Toro e il passaggio di Marte in seconda dimora indurrà, con buona probabilità, i nati Cancro ad affrontare d'ora in poi la loro quotidianità con meno patemi d'animo senza, però, scivolare nell'apatia. Ottime le effemeridi dei giorni centrali della settimana in questione per far comprendere al segno Cardinale che lo stress andrà bandito dal loro vocabolario, valorizzando altre parole come resilienza e determinazione.

6° posto Vergine: guardarsi attorno. A partire dalla giornata di mercoledì, i nati Vergine si ritroveranno a dover fare i conti con quattro big planetari che proveranno probabilmente a fargli osservare la sfera professionale da una prospettiva insolita e, a tratti, illuminante.

Da un lato, difatti, il segno di Terra godrà del favore del duetto Giove-Mercurio in Toro mentre dall'altro lato verrà guardato di sguincio dal binomio Saturno-Nettuno in Pesci, contrasti astrali che spingeranno a gran voce i nativi a guardarsi attorno, professionalmente parlando, e le chance di trovare un impiego maggiormente conforme alle loro peculiarità sarà alto.

7° posto Bilancia: plus energetico. Il pianeta rosso nell'amico Leone e l'uscita dall'opposizione gioviale, specialmente nel weekend, regaleranno presumibilmente ai nati Bilancia un bottino energetico stracolmo che permetterà agli stessi di cimentarsi in attività all'aria aperta spesso procrastinate per impegni impellenti, come sperimentare una sessione di trekking.

Fresche avventure che entusiasmeranno il segno Cardinale e, in alcuni casi, diventeranno dei veri e propri hobby.

8° posto Acquario: puntigliosi. La sfera professionale di casa Acquario sembrerà rappresentare il loro tallone d'Achille, in particolar modo nelle giornate centrali di questa settimana primaverile, in quanto i nativi si riveleranno più puntigliosi che mai e ciò farà storcere qualche naso tra parigrado e subalterni. Nel fine settimana, fortunatamente, parranno scrollarsi di dosso tale mood preferendo godersi appieno i piccoli piaceri derivanti dalla loro famiglia.

9° posto Ariete: stand-by. Adesso che Giove esce dalla loro orbita e le frequenze planetarie saranno perlopiù divise tra Terra e Acqua, i nati Ariete a partire da questa settimana farebbero meglio a preferire un atteggiamento più conservatore e meno espansionistico, soprattutto al lavoro dove saranno propensi a fare il passo più lungo della gamba.

Il 16 e 17 maggio, invece, si riveleranno giornate splendide per concedersi qualche rigenerante parentesi mondana assieme alle amiche di sempre.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: esagerazioni. Settimana da prendere con le pinze per i nati Sagittario, specialmente i giorni iniziali e finali, in quanto sarà facile per gli stessi peccare di presunzione o saccenteria oltre a essere inclini alle esagerazioni comportamentali. Il consiglio delle stelle sarà di focalizzarsi esclusivamente sulle faccende professionali, settore dove potrebbero ricavarne buone soddisfazioni a patto di non cedere il fianco ad eventuali sgambetti altrui.

11° posto Scorpione: introspezione. Sette giorni di maggio dove i nati Scorpione sembreranno più taciturni e solitari del solito, col segno Fisso che sarà maggiormente indirizzato dal carnet astrale a concentrarsi su sé stesso facendo un doveroso percorso introspettivo che durerà, a fasi alterne, sino al mese del compleanno dell'amico Cancro.

Lunedì, inoltre, un pizzico di frustrazione in più potrebbe spingere i nativi a dire qualcosa a una persona cara di cui pentirsi poco dopo.

12° posto Gemelli: in secondo piano. La sgradevole sensazione che avvertiranno, c'è da scommetterci, i nati Gemelli nella settimana in questione sarà di essere relegati in secondo piano, o nei peggiori casi, nel dimenticatoio in alcuni settori della loro vita dove, sino a poco tempo fa, erano dei punti di riferimento. Cambio di rotta destabilizzante che, però, verrà fortemente ingigantito dall'errata percezione nativa del momento.