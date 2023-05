Le previsioni dell'oroscopo dal 15 al 21 maggio invitano gli Acquario ad essere più onesti. I Sagittario saranno al centro dell'attenzione.

Oroscopo settimanale degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete pieni di cose da fare e questo potrebbe rendervi particolarmente inquieti, specie nella parte iniziale della settimana. Verso la fine, invece, ci sarà un bel miglioramento.

11° Toro: ci sono delle belle novità in arrivo ma dovete cercare di essere concentrati. L'inizio della settimana potrebbe portare con sé qualche strascico di malumore, ma la situazione andrà evolvendosi verso la fine.

10° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo della prossima settimana esortano i nati sotto questo segno ad essere più onesti, sia con voi stessi sia con gli altri. Non fate le cose solo per accontentare chi vi circonda.

9° Bilancia: spesso non riuscite a dire di no e questo vi rende un po' vulnerabili e vi pone in una situazione di pressione. Cercate di mantenere la calma e di imparare anche a dare qualche rifiuto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. I nati sotto questo segno stanno passando un momento di transizione importante, per cui è necessario tenere gli occhi ben aperti.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo dalla prossima settimana voi dovete essere più impavidi e dovete lasciarvi andare.

Spesso vi comportate in maniera troppo misurata onde evitare di mostrare troppo chi siete davvero.

6° Sagittario: non amate essere messi in disparte, questo sia dal punto di vista personale sia professionale. Per tale ragione, potreste essere spinti a compiere dei gesti che riescano a porvi al centro dell'attenzione.

5° Pesci: momento molto interessante nel lavoro.

Ci sono delle opportunità all'orizzonte, ma dovete essere cauti. I primi giorni della settimana saranno molto dinamici, ma non affaticatevi troppo, altrimenti arriverete distrutti alla fine.

Oroscopo segni fortunati dal 15 al 21 maggio

4° in classifica Capricorno: nel lavoro è importante essere attenti e cauti. Cercate di non fidarvi di tutto, nella vita è sempre meglio pochi ma buoni.

3° Ariete: giornata molto positiva dal punto di vista lavorativo. In ambito economico stanno per arrivare delle belle soddisfazioni, quindi, cercate di essere audaci.

2° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo dal 15 al 21 maggio vi invitano a cogliere al volo certe occasioni che potrebbero presentarsi in questi giorni. Il mese di maggio darà proficuo, quindi, non arrendetevi.

1° Leone: siete molto propositivi ed energici. Le persone che vi circondano difficilmente riusciranno a non lasciarsi trasportare dal vostro entusiasmo. Siete molto carismatici, quindi, approfittatene.