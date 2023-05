L'oroscopo del 25 maggio consiglia ai nati in Ariete di chiedere le opinioni degli altri prima di coinvolgerli in qualche evento sociale. Quelli che appartengono al segno del Leone sono più fiduciosi del solito, mentre i Vergine non devono tradire i propri principi. Per sapere che cosa hanno organizzato gli astri per i dodici segni dello zodiaco, di seguito sono disponibili le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì 25 maggio.

La giornata di giovedì 25 maggio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Se pianificate un viaggio, oppure organizzate un evento sociale, dovete tenere conto delle opinioni degli altri.

Le vostre idee potrebbero essere migliori, ma se amici e colleghi sentono che state imponendo loro la vostra volontà, potrebbero essere deliberatamente ostruttive.

Toro – Se qualcuno ha bisogno di assistenza, aiutatelo con tutti i mezzi, ma tracciate il limite nel prestargli denaro. I pianeti avvertono che anche se la persona in questione promette di rimborsare ogni centesimo, potrebbe passare molto tempo prima che voi rivediate i vostri soldi.

Gemelli – Più rendete la vita divertente per gli altri, più la vita sarà divertente anche per voi. Evitate le situazioni in cui dovreste competere perché potrebbero sfuggirvi di mano. La cooperazione è la chiave del successo.

Cancro – L'oroscopo del 25 maggio consiglia di non sprecare il vostro tempo sfidando persone che sono chiaramente più forti e meglio connesse di voi.

Questa è una di quelle occasioni in cui dovreste fare tutto ciò che è in vostro potere per far credere loro che non siete una minaccia, anche se, a lungo termine, mirate a esserlo.

Previsioni dell’oroscopo per il giorno 25 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Siete più fiduciosi del solito, ma Giove nel settore della carriera vi avverte di non spingere troppo la fortuna.

Anche un Leone ha dei limiti e dovrete ricordarvelo, non una volta ma ogni singolo minuto.

Vergine – Se un amico o un collega vi chiede di fargli un favore, consideratelo attentamente, ma non permettete che vi spinge a prendere una decisione con cui potreste non sentirvi a vostro agio. Non dovete mai tradire i vostri principi, nemmeno per i vostri cari.

Bilancia – Date alla vostra mente il permesso di vagare perché se riuscite a pensare l’impensabile, quei pensieri un giorno potrebbero diventare parte della vostra realtà. Assicuratevi solo di sapere dove tracciare il confine tra sogni sensati e fantasie impossibili.

Scorpione – Potreste scoprire che i soldi vi scivolano tra le dita più velocemente di quanto voi siate in grado di guadagnarli. Spendere soldi può farvi sentire bene a breve termine, ma come vi sentirete quando non avrete più un centesimo nel vostro portafoglio?

Astrologia del 25 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È probabile che colleghi e superiori siano un po’ invadenti in questa giornata, ma se siete intelligenti non vi arrabbierete, vi limiterete a smorzare le loro voci e andrete avanti come prima.

Cosa possono fare per farvi del male? Assolutamente niente, quindi, ignorateli.

Capricorno – L’unico pericolo è che voi possiate dipendere troppo da qualcuno la cui visione della vita è molto diversa dalla vostra. Se ciò accade, potrebbe provare a influenzare il vostro modo di pensare e farvi fare cose che possono danneggiarvi.

Acquario – Amici e colleghi faranno di tutto per spianarvi la strada e farvi dei favori, il che è bello, ma non lasciate che arrivi al punto in cui improvvisamente stanno facendo tutto per voi. La vostra natura indipendente non lo troverà molto divertente.

Pesci – Tutti i tipi di persone spenderanno parole carine su di voi, ma il vostro istinto vi urlerà che non sono sinceri. In questa occasione, il vostro istinto potrebbe essere giusto. Non avete bisogno di complimenti per farvi sentire bene con voi stessi.