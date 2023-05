L'oroscopo di giovedì 25 maggio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, in base ai transiti planetari, sono pronte a svelare tutti i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. La classifica, inoltre, permette di dare uno sguardo più ampio alla situazione complessiva.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 25 maggio 2023.

Oroscopo del 25 maggio 2023: i segni più fortunati

Scorpione (1° posto): ascolterete il prossimo con molta attenzione. Coltiverete le vostre amicizie senza essere invadenti o insistenti.

Vi piacerà interagire con gli altri e contribuire al loro benessere. Inoltre, potreste ricevere una buona notizia sul posto di lavoro.

Cancro (2° posto): i pettegolezzi non faranno per voi. Sul lavoro metterete al primo posto la produttività. Avrete un talento spiccato per alcune attività. Sarete veloci e seri in tutto ciò che farete. Al contrario, vivrete la vostra vita privata con maggiore libertà e spensieratezza.

Vergine (3° posto): sarete molto fortunati in ambito sentimentale. Non avrete niente di cui rimproverarvi. Vi metterete in gioco senza alcun tentennamento. Sarete pronti a confrontarvi con situazioni nuove che, seppur ricche di imprevisti, vi renderanno molto orgogliosi.

Sagittario (4° posto): darete un grande valore alla lealtà.

Non sopporterete le persone disoneste con se stesse e con gli altri. Vi metterete alla ricerca di caratteri affini al vostro e stringerete amicizia solo con coloro che si dimostreranno degni di fiducia. Userete lo stesso approccio anche in amore.

Previsioni zodiacali del 25 maggio: i segni mezzani

Capricorno (5° posto): la solitudine non rappresenterà una debolezza per voi.

Al contrario, vi piacerà ritagliarvi degli spazi da dedicare solo ai vostri hobby. La giornata lavorativa vi fornirà tanti nuovi stimoli, ma lo stress, in alcuni momenti, potrebbe prendere il sopravvento.

Toro (6° posto): il vostro segno entrerà in un periodo davvero fortunato. Gestirete gli imprevisti con grande maestria. Le abilità acquisite in precedenza vi saranno molto utili in questo.

La sfera sentimentale sarà favorita dalle brillanti frecce di Cupido. Non vi sottrarrete al fascino del partner ma al contrario lo asseconderete.

Leone (7° posto): non sarete affatto timidi. Stringere amicizia, per voi, sarà davvero molto semplice. Non avrete paura di porre domande o di esplorare territori ancora sconosciuti. Non tutti, però, saranno disposti ad assecondarvi. Alcune persone potrebbero apparire intimidite.

Gemelli (8° posto): il legame con il partner inizierà a vacillare. Nel rapporto di coppia, ci saranno tanti sottintesi che cercheranno di prendere il sopravvento. Le previsioni astrologiche del 25 maggio vi consigliano di mettere al primo posto la comunicazione: sarà una necessità non trascurabile.

Previsioni astrologiche del 25 maggio: gli ultimi posti in classifica

Acquario (9° posto): sarete piuttosto cauti. Agirete con estrema lentezza, senza farvi trasportare dagli influssi sconosciuti della sorte. Deciderete di non compiere il primo passo in ambito sentimentale perché preferirete sia la persona amata a prendere l'iniziativa.

Pesci (10° posto): godrete di una spiccata sensibilità. Questo vi renderà molto più empatici rispetto alla norma. Eventi imprevisti o poco gestibili potrebbero causarvi emozioni troppo intense. Inoltre, tenderete a farvi carico dei problemi degli altri senza occuparvi dei vostri.

Bilancia (11° posto): questa giornata non inizierà nel migliore dei modi. Dedicherete molto tempo all'introspezione perché vorrete migliorare voi stessi.

Alla fine, però, rischierete di diventare fin troppo nostalgici. Inoltre, sarete alquanto severi nei confronti dei vostri errori.

Ariete (12° posto): il vostro umore non sarà dei migliori. Sarete piuttosto nervosi, soprattutto a causa dei problemi sul posto di lavoro. Vorreste dare il meglio, ma ci saranno delle situazioni che vi impediranno di esprimere il vostro potenziale. Proverete tanta frustrazione.