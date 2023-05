Le previsioni dell'oroscopo del 16 maggio 2023 prevedono tensioni in amore per i nati sotto il segno della Vergine. I Sagittario hanno bisogno di persone dinamiche al proprio fianco.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: il rispetto è alla base di ogni rapporto. Per andare avanti, però, è necessario mettersi in discussione. In ambito professionale, invece, meglio non tirare troppo per le lunghe certe decisioni.

11° Toro: c'è bisogno di un po' di ordine nella vostra vita. Le previsioni dell'Oroscopo del 16 maggio vi esortano a fermarvi un attimo e a riflettere attentamente sui traguardi raggiunti e su quelli che mancano.

10° Bilancia: la Luna è un po' contraria, quindi potrebbe portare qualche dissapore in amore. Nel lavoro, invece, prendete meno sul serio le critiche infondate e soffermatevi solo su quelle costruttive.

9° Vergine: ci sono state delle tensioni in amore, quindi adesso è il momento di recuperare. Nel lavoro ci sono delle situazioni da gestire e da mettere in ordine, altrimenti c'è il rischio di finire nel caos.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: momento un po' controverso per esporvi. Non amate mettere in piazza i vostri sentimenti, tuttavia, in certi casi è necessario essere chiari in quanto le persone non possono leggere nella vostra mente.

7° Cancro: secondo l'oroscopo del 16 maggio i nati sotto questo segno dovrebbero essere un po' più risoluti.

Spesso tendete a perdervi in chiacchiere e nei dubbi che vi attanagliano.

6° Leone: siete un po' introversi in questi giorni e questo potrebbe causare qualche piccolo malumore. In ambito sentimentale dovete essere attenti alle esigenze del partner.

5° Scorpione: allargate i vostri orizzonti a nuove esperienze e avventure. Che esse riguardino la sfera professionale o sentimentale, cercate di essere aperti e reattivi.

Oroscopo segno fortunati del 16 maggio

4° in classifica Sagittario: non amate relazionarvi con persone troppo introverse. Voi siete solitamente molto attivi e propositivi, quindi avete bisogno di una persona che sia come voi. L'Oroscopo del 16 maggio vi invita a non arrendervi.

3° Acquario: per essere felici basta poco, vi accontentate di cose minime e di gesti semplici e questa è una vostra grande dote.

Nel lavoro, invece, siete molto attenti al futuro.

2° Capricorno: in amore è importante la passione. Nel momento in cui vi rendete conto che manca questo aspetto in un rapporto, lo interrompete subito e non date altre chance.

1° Pesci: nel lavoro è importante essere lungimiranti. Dopo aver attraversato qualche giorno un po' controverso, adesso potete tirare un sospiro di sollievo e rilassarvi in compagnia delle persone care.