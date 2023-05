Le previsioni dell'oroscopo del 1° giugno 2023 vedono i nati sotto il segno del Leone particolarmente audaci. I Bilancia, invece, farebbero bene a guardarsi un po' di più attorno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: dopo aver vissuto dei giorni particolarmente intensi, adesso vi sentite un po' stanchi e avete bisogno di riposare e staccare un po' la spina.

11° Bilancia: l'Oroscopo del 1° giugno vi invita a guardarvi attorno. Se non siete soddisfatti di quello che avete fatto fino a questo momento, allora fareste bene a cambiare ciò che non vi va.

10° Toro: ricordate che il cambiamento parte sempre da voi stessi. In ambito professionale siete molto determinati, mentre in amore potreste lasciarvi abbindolare dalle chiacchiere, non fatelo.

9° Ariete: chi vuole arrivare lontano deve essere disposto anche a scendere a qualche compromesso. Naturalmente, non dovete mai dimenticare chi siete e quali sono i vostri ideali.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: giornata molto interessante sul fronte dei rapporti interpersonali. Se ci sono stati dei dissapori, adesso potete rimediare, ma ci vuole tanta forza di volontà e, soprattutto, pazienza.

8° Acquario: secondo le previsioni dell'oroscopo del 1° giungo, i nati sotto questo segno devono essere un po' più intraprendenti.

Non aspettate che le cose capitino, ma fate il possibile per darvi da fare.

7° Sagittario: in amore dovete essere un po' più flessibili. Se ci sono stati dei disguidi di recente, adesso è giunto il momento di fare il possibile per recuperare.

6° Scorpione: ci sono dei nodi che potrebbero venire al pettine, ma dovete essere cauti.

Amate sbugiardare le persone e siete molto abili nel riuscire a farlo. Sul lavoro c'è un po' di piattezza.

Oroscopo segni fortunati del 1° giugno

4° in classifica Gemelli: se siete alla ricerca di avventure, in questo periodo ne troverete tantissime. Il discorso si complica nel caso in cui stiate cercando l'anima gemella. L'oroscopo del 1° giugno vi esorta ad essere precisi sul lavoro.

3° Cancro: in amore ci sono delle faccende in sospeso che adesso è giunto il momento di risolvere. Non temporeggiate più e affrontate la situazione in questo momento in cui siete più tranquilli.

2° Leone: siete molto audaci e questo vi sarà di grande aiuto. Adoperate questo atteggiamento non solo per quanto riguarda la sfera professionale, ma anche quella privata.

1° Capricorno: ottimo momento in amore per quanto riguarda le coppie. Anche i single dovrebbero approfittare di questa congiunzione astrale positiva per dare il meglio di sé e cimentarsi in nuove conoscenze.