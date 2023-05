L'oroscopo della giornata di venerdì 26 maggio prevede un Sagittario più altruista, mentre Acquario potrebbe mostrarsi un po’ possessivo in amore a causa della Luna in opposizione. Venere favorirà i nativi Toro regalando piacevoli emozioni, mentre Scorpione potrebbe aver bisogno di alcuni consigli professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 26 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 26 maggio 2023 segno per segno

Ariete: il sostegno della Luna si rivelerà prezioso in questa giornata di venerdì. Le relazioni personali e le amicizie saranno meno spinose del solito, con qualche momento in più di tranquillità.

Per quanto riguarda il lavoro alcune circostanze saranno inevitabili, ma con Marte in trigono vi darete da fare per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà Venere in sestile dal segno del Cancro. La Luna sarà in cattivo aspetto, ciò nonostante con u po’ di fortuna, e dimostrando le vostre emozioni, il vostro rapporto non sarà così male. In ambito lavorativo Mercurio e Giove vi permetteranno di avere le idee chiare su come svolgere i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di iniziare con il piede giusto questa giornata di venerdì. Vi preparerete a vivere una giornata intensa con il partner, ma attenzione nelle prossime ore, quando la Luna cambierà segno zodiacale.

In ambito lavorativo gli obiettivi più grandiosi sono finalmente a portata di mano, e con il giusto impegno, presto li raggiungerete. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo favorevole in amore secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Avrete buon cuore nei confronti del partner, e questa giornata si rivelerà particolarmente romantica, anche per voi cuori solitari in cerca del vero amore.

Nel lavoro potrete raggiungere grandi risultati soprattutto nei lavori di squadra. Voto - 8️⃣

Leone: l'aiuto della Luna vi permetterà di vivere il vostro rapporto con amore e con la certezza che tra voi e il partner tutto va bene. Se siete single con le giuste circostanze potreste dare vita a nuovi e interessanti rapporti. Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare molta attenzione a ciò che farete in questo periodo, perché con Mercurio e Giove in quadratura potreste commettere degli errori.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, godrete del favore di Venere, in sestile dal segno del Cancro, che vi permetterà di vivere una relazione davvero appagante. Anche nel lavoro potrete contare su un buon cielo per provare a mettere insieme grandi risultati. Voto - 9️⃣

Bilancia: l'amore vi darà qualche soddisfazione in più in questa giornata di venerdì, merito della Luna in sestile dal segno del Leone. In ogni caso, meglio non pretendere troppo per adesso, considerato Venere in quadratura. Nel lavoro il vostro modo di fare accattivante potrebbe non essere sempre così proficuo. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo meno affiatato del solito sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo.

Cuori solitari oppure no, con la Luna in quadratura dal segno del Leone, non dovrete essere troppo invasivi nei confronti della vostra fiamma, o potreste scatenare soltanto l'effetto contrario. Sul fronte professionale alcuni consigli potrebbero tornarvi utili per gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: mostrerete un comportamento più altruista in questa giornata di venerdì. La Luna in trigono dal segno del Leone vi metterà di buon umore, e vi darà buone occasioni per poter vivere una relazione davvero intensa. Sul fronte professionale potrete contare sulla buona posizione di Marte per mettere insieme progetti interessanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che continuerà a darvi qualche noia secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Le cose dunque continueranno a non funzionare bene con il partner, ma questo non vorrà dire che non ci metterete tutto il vostro impegno per vivere un rapporto migliore. Nel lavoro avrete le giuste competenze per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in opposizione dal segno del Leone potrebbe mettere in mostra il vostro lato più possessivo nei confronti del partner. Questo vostro atteggiamento potrebbe essere frutto di possibili litigi, che dovrete essere in grado di risolvere velocemente. Per quanto riguarda il lavoro meglio non correre troppi rischi al momento, perché questo cielo non vi darà una mano. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di venerdì che vedrà una splendida Venere dalla vostra parte secondo l'oroscopo.

Single oppure no, questo cielo vi darà interessanti occasioni per rendere davvero affascinante la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo i giusti investimenti vi permetteranno di portare avanti i vostri progetti nel modo migliore. Voto - 8️⃣