Le previsioni dell'oroscopo del 28 maggio invitano gli Acquario a togliersi qualche piccola soddisfazione. I Sagittario, invece, avranno una giornata un po' turbolenta e molto dinamica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci vuole un po' di coraggio e un pizzico di fortuna per spiccare il volo in ambito professionale. Occhi aperti sulle nuove opportunità. Non lasciatevi sfuggire nulla.

11° Ariete: l'Oroscopo di domenica 28 maggio vi invita ad essere un po' più lungimiranti. Spesso tendete a pensare solo al presente, il che è un fatto positivo, ma ci sono anche dei casi in cui bisogna essere più riflessivi.

10° Pesci: in questa giornata siete predominati dall'istinto. Cercate di non perdervi in chiacchiere e approfittate di questo momento molto propositivo per prendere delle decisioni che, di solito, non prendereste.

9° Acquario: nella sfera privata è necessario levarsi qualche piccola soddisfazione. Cercate di non essere troppo litigiosi e aspettate prima di esprimere con forza e veemenza un vostro punto di vista.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: la Luca è un po' contraria e questo potrebbe far sorgere qualche controversia. In amore dovete allargare di più la vostra mente.

7° Vergine: ci sono delle novità in arrivo e dei cambiamenti all'orizzonte, ma è necessario fermarsi un attimo a riflettere.

Siate un po' più pazienti e prendetevi il vostro tempo prima di aprirvi.

6° Scorpione: le stelle vi invitano a riflettere prima di aprirvi troppo in amore. Fare un salto nel buio potrebbe non essere la decisione più giusta in questo preciso momento.

5° Gemelli: se il vostro cuore è libero, allora è il caso di darsi da fare.

Questo è un momento molto favorevole dal punto di vista sentimentale. Buone occasioni anche per quanto riguarda i nuovi incontri.

Oroscopo segni fortunati del 28 maggio

4° in classifica Cancro: le stelle vi preannunciano una chiusura di settimana alquanto piccante. Ci sono delle ottime opportunità in amore, quindi, cercate di essere audaci.

3° Bilancia: siete piuttosto complici ed in sintonia. I nati sotto questo segno stanno aspettando un grande cambiamento lavorativo, ma ricordate che le cose cambiano a partire da voi stessi.

2° Sagittario: giornata un po' turbolenta dal punto di vista professionale. Ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete essere pronti a compiere il salto di qualità accettando qualche rischio.

1° Toro: l'oroscopo del 28 maggio vi esorta ad agire e a non aspettare che siano gli altri a fare dei passi nei vostri confronti. Questo è un momento in cui potete prendere tutto, approfittatene.