Le previsioni dell'oroscopo del 29 maggio 2023 preparano i Leone ad un cambiamento. Anche gli Scorpione stanno per iniziare una nuova fase di vita.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete molto emotivi e questo ha sempre rappresentato il vostro tallone d'Achille. Cercate di mettere da parte i sentimenti, almeno per quanto riguarda le decisioni professionali.

11° Sagittario: l'Oroscopo del 29 maggio vi invita a cominciare questa settimana con il piede giusto. Ci sono molte cose da portare a termine, quindi, ricordate che chi ben comincia è a metà dell'opera.

10° Acquario: spesso siete portati a contare molto su voi stessi e non sugli altri. Questo vi ha spinto nella vita ad essere molto autonomi, il che è un fattore molto importante.

9° Gemelli: novità in arrivo in campo professionale potrebbero, in un primo momento, destabilizzarvi. Ricordate, però, che nella vita è opportuno accettare delle modifiche altrimenti si rischia di diventare schiavi della routine.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: giornata particolarmente intensa sul lavoro. Come ogni lunedì è necessario fare un po' il punto della situazione e pianificare al meglio la settimana. Concedetevi anche qualche momento per voi.

7° Capricorno: secondo l'oroscopo del 29 maggio, i nati sotto questo segno possono darsi da fare e cimentarsi in nuove esperienze.

In ambito professionale siete molto più proiettati verso attività di tipo autonomo.

6° Ariete: ci vuole coraggio per lasciarsi andare e voi ne avete da vendere in questo periodo. Non fermatevi alle apparenze, dopotutto non è una cosa a cui siete abituati.

5° Toro: in amore stanno per succedere delle cose inaspettate. Notizie interessanti sul fronte delle nuove conoscenze e anche opportunità professionali.

Cercate di essere molto attenti.

Oroscopo segni fortunati del 29 maggio

4° in classifica Leone: giornata molto intensa e piena di soddisfazioni. In amore è tempo di compiere un passo importante, se vi sentite sicuri dei vostri sentimenti. Dal punto di vista professionale, invece, ci vuole un po' di brio.

3° Vergine: siete molto indecisi su alcune decisioni da prendere.

In ambito sentimentale è opportuno lasciarsi andare e non cadere nella tentazione di commettere qualche errore dovuto alla fretta.

2° Scorpione: l'oroscopo del 29 maggio vi anticipa che presto inizierete una nuova fase della vostra vita. Ci sono delle novità all'orizzonte, quindi, dovete essere pronti a tutto.

1° Bilancia: le stelle vi invitano ad essere audaci. In ambito professionale è importante dare sempre il meglio di sé e vedrete che, poco alla volta, i sacrifici vi saranno riconosciuti.