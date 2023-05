L'oroscopo della giornata di mercoledì 24 maggio prevede un Acquario più spontaneo e simpatico, soprattutto al lavoro, mentre Toro potrebbe perdere il ritmo a causa di Marte in quadratura. Leone sarà aperto nei confronti del partner, mentre Scorpione potrebbe essere fin troppo risoluto in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 24 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 24 maggio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna vi darà ancora qualche grattacapo, ma il vero problema nel vostro cielo sarà Venere, in quadratura dal segno del Cancro.

Single oppure no, dovrete essere più sicuri dei sentimenti che provate, e non essere causa soprattutto di possibili dissapori. In ambito lavorativo buone energie vi spingeranno a impegnarvi, ma non dovrete caricarvi troppo d'impegni. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vi permetteranno ancora una volta di sorridere insieme alla vostra anima gemella. Venere in sestile porterà buoni sentimenti e romanticismo. Se siete single attenti ai colpi di testa. Sarà facile innamorarsi, ma dovrete anche essere sicuri dei sentimenti che provate. Nel lavoro Marte in quadratura potrebbe rallentarvi fisicamente, ma le idee saranno ancora molte e valide. Voto - 8️⃣

Gemelli: questo cielo sarà abbastanza favorevole per voi secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Saprete condividere emozioni e sentimenti nei confronti del partner, e anche voi single risulterete abbastanza simpatici nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale non cambierete idea su certe opinioni o progetti, ma attenzione a non essere irremovibili. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che raggiungerà il culmine in questa giornata di mercoledì, grazie alla Luna e Venere perfettamente allineati per voi.

Cuori solitari o meno, le emozioni saranno al centro della vostra vita, e non vi farete sfuggire bei momenti insieme alla persona che amate per nulla al mondo. Nel lavoro tutto si muove come un orologio. I vostri progetti andranno avanti, e sarete abbastanza soddisfatti dei risultati. Voto - 9️⃣

Leone: dimostrerete un atteggiamento più aperto e spontaneo nei confronti del partner, ma non potrete pretendere di vivere una relazione solida e appagante senza fare nulla.

Se siete single lasciate perdere i gesti eclatanti. Per dimostrare il vostro amore, a volte basta la semplicità. In ambito lavorativo Marte in congiunzione vi motiverà di più, ma dovrete essere in grado di dimostrare il vostro talento. Voto - 7️⃣

Vergine: una scelta amorosa giudicata dagli altri imprudente potrebbe rivelarsi in realtà una scelta azzeccata e appagante. Soprattutto voi single, potrete finalmente dare un senso alla vostra vita amorosa. Nel lavoro ci penseranno Mercurio e Giove a rendere soddisfacente la vostra carriera professionale. Attenzione però a stelle come Saturno, in opposizione dal segno dei Pesci. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che continuerà a mettervi in difficoltà dal punto di vista sentimentale, complici la Luna e Venere in quadratura dal segno del Cancro.

Cuori solitari oppure no, non dovrete dimostrare i vostri sentimenti con forza, al contrario, dovrete essere comprensivi e ammettere le vostre responsabilità. Nel lavoro sarete più produttivi grazie a Marte, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna e Venere saranno dalla vostra parte in questa giornata di mercoledì, ma questo non vorrà dire che i problemi in famiglia spariranno in uno schiocco di dita. in base a come andrà il rapporto con il partner, potreste adottare un atteggiamento risoluto, che potrebbe spezzare il vostro legame con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante capire bene con che progetti avete a che fare, perché Mercurio e Giove potrebbero portarvi a commettere errori di valutazione.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che nelle prossime ore potrebbe farsi più interessante secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. La Luna sta per avvicinarsi nel segno amico del Leone, e potrebbe regalarvi qualche emozione in più da condividere con il partner. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi darà buone energie per arrivare a fine giornata ancora con una certa voglia di fare. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì che vedrà ancora una volta la Luna e Venere alleati contro di voi. In amore non sarà facile gestire il vostro rapporto, oppure delle discussioni in famiglia. Se siete single alcuni rapporti potrebbero rivelarsi poco soddisfacenti, al punto che potreste tagliare i ponti.

Nel lavoro Giove e Mercurio vi permetteranno di giocare un ruolo fondamentale per i vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi permetterà di essere più spontanei e simpatici dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, i rapporti che avete in famiglia o con la vostra fiamma si riveleranno più interessanti. Nel lavoro meglio non correre troppi rischi considerato che questo cielo non vi darà ampio margine di manovra. Voto - 7️⃣

Pesci: anche se la Luna sta per allontanarsi dal segno del Cancro, in amore potrete ancora dare vita a splendidi momenti insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti professionali stanno prendendo una direzione molto interessante, e dovrete saper gestire bene l'evolversi della situazione. Voto - 9️