L'oroscopo della giornata di mercoledì 31 maggio prevede che la Luna concluderà il mese nel segno della Bilancia, con spirito più speranzoso in ambito sentimentale, mentre Toro sarà piuttosto affidabile. In amore Gemelli sarà affiatato e romantico nei confronti del partner, mentre Leone sarà in fermento sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 31 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 31 maggio 2023 segno per segno

Ariete: il mese di maggio non si concluderà nel migliore dei modi per i nati del segno, ma resta la speranza che possiate rendere migliore il rapporto con la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo ponetevi degli obiettivi da raggiungere, e con il giugno impegno, e il sostegno di Marte, potrete farcela. Voto - 6️⃣

Toro: sarete piuttosto affidabili sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Proprio per questo, sarà possibile potreste finalmente avere a che fare con mansioni di più ampio respiro, e che possano garantirvi un profitto migliore. In amore ci penserà il pianeta Venere a regalarvi bei sorrisi insieme alla vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Gemelli: affiatamento e romanticismo saranno possibili in questa giornata grazie alla Luna in trigono dal segno della Bilancia. Anche voi single potreste finalmente riuscire ad attirare l'attenzione della vostra fiamma, e rompere il ghiaccio.

Nel lavoro avrete buone idee da applicare ai vostri progetti, che se gestite bene, potrebbero portare a interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: alcuni dubbi potrebbero aleggiare nella vostra mente a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, avrete bisogno di chiarire i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate.

Fortunatamente, avrete Venere in buon aspetto per dissipare ogni dubbio. Nel lavoro i vostri progetti stanno prendendo la giusta direzione, per cui continuate così. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti in amore. La Luna vi sorriderà in quest'ultima giornata di maggio, e vi permetterà di dimostrare una buona intesa nei confronti del partner.

Nel lavoro avrete bisogno di ottenere entrate migliori, obiettivo al momento difficile da raggiungere considerato Giove e Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata per i nati del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà il pianeta Venere giocare a vostro favore, e renderà il vostro rapporto piuttosto interessante, soprattutto per voi nati nella terza decade. Nel lavoro potrete contare sul sostegno di Giove e Mercurio per mettere insieme progetti davvero ben fatti. Voto - 8️⃣

Bilancia: il mese di maggio si concluderà con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale. Sarete più speranzosi dal punto di vista sentimentale, con quella voglia di riprendere in mano il vostro rapporto e cercare di migliorarlo.

In ambito lavorativo coprirete una buona posizione al momento, ciò nonostante, sarà importante non adagiarsi sugli allori. Voto - 7️⃣

Scorpione: ultimamente fate molta fatica a mettere insieme buoni risultati sul fronte professionale a causa di questo cielo. Sarà necessario imparare dai vostri errori, e chiedere scusa se necessario per iniziare a recuperare terreno. Sul fronte amoroso fortunatamente godrete di un buon cielo, e godrete di un rapporto abbastanza affiatato. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì solida dal punto di vista sentimentale. La Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia e con il partner ci sarà una discreta intesa, soprattutto per voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente attivi grazie a Marte, con buone energie per mettere insieme importanti risultati.

Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo della giornata di mercoledì non particolarmente entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, non sarete così affiatati, e non uscirete presto da questa situazione. Nel lavoro sarete una valida risorsa nel vostro settore, con sempre le giuste idee per mettere insieme grandi risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno della Bilancia sarà di grande aiuto in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, sarete più affiatati con la vostra fiamma, e con un po’ di fortuna, potrete godere di un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro ultimamente non ne va bene una, ciò nonostante sarà importante saper reagire.

Voto - 6️⃣

Pesci: godrete di una splendida intesa con la vostra anima gemella in quest'ultima giornata del mese. Potrebbe essere l'occasione migliore per portare a un livello superiore il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi davvero bene in questo periodo, tant'è che potreste aspettarvi una promozione o qualcosa di più ambizioso e soddisfacente. Voto - 8️⃣