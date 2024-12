Come sarà il 2025 per i segni dell'Oroscopo? Il nuovo anno promette novità, occasioni professionali e romantiche, ma anche alcune delusioni per i segni dello zodiaco. Il Cancro e il Leone spingeranno molto sul lavoro e sui propri progetti, nel tentativo di poter ambire più in alto, mentre i nati sotto il segno della Vergine avranno importanti responsabilità da mantenere. Momenti di emotività e romanticismo attendono l'Acquario, mentre i Pesci e i Gemelli avranno bisogno di un po’ di tempo per recuperare. Di seguito approfondiamo l'oroscopo del 2025 e le pagelle per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo del 2025 segno per segno con pagellone

Ariete: il nuovo anno sarà caratterizzato da una buona vita sentimentale per voi nativi del segno. Soprattutto nella prima parte dell'anno avrete l'occasione di poter capitalizzare in amore, aiutati dal pianeta Venere, che navigherà in buone posizioni. Avrete tutto l'inverno a disposizione per consolidare il vostro legame con il partner, o per stringere nuove relazioni se siete single. Ci saranno comunque periodi di burrasca, soprattutto tra settembre e novembre, ma se il vostro rapporto è forte, riuscirete a superare qualunque ostacolo. Sul posto di lavoro la fortuna potrebbe andarsene nella seconda parte dell'anno, quando Giove si troverà in quadratura.

Avrete i vostri momenti di gloria, ma non sempre le vostre idee potrebbero funzionare esattamente come previsto da voi. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un anno in crescita per voi secondo l'oroscopo, dove finalmente le stelle si allineeranno in posizioni più comode. Dal punto di vista sentimentale, sfruttate i primi mesi dell'anno per costruire un buon legame con la persona che amate.

Successivamente infatti, Venere si allontanerà dalle posizioni più influenti, mettendovi alla prova, soprattutto nel periodo estivo. In campo professionale potrebbe essere il vostro anno, grazie al supporto di Marte e Giove, che porteranno interessanti novità, che andranno a migliorare non poco la vostra attuale posizione. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà importante riuscire a recuperare terreno, in amore, nel lavoro, ma soprattutto fisicamente all'inizio di quest'anno, soprattutto se nel precedente periodo avete subito spiacevoli inconvenienti.

Avrete in mente buoni progetti, e questo periodo sarà importante per trasformarli in solide realtà. In amore potrebbe esserci qualche momento in cui vi sentirete disorientati. Avrete bisogno di fare un po’ di chiarezza, e comprendere quanto di buono ci sia nella vostra vita sentimentale per poter lasciare andare alle emozioni con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Cancro: il lavoro assumerà un ruolo molto importante in questo nuovo anno. Il 2024 non ha mantenuto tutte le aspettative, ma vi ha dato un bel po’ d'esperienza di cui ne dovrete fare tesoro, e utilizzarla in modo corretto per raggiungere questa volta i vostri obiettivi. Dal punto di vista sentimentale forse sarete un po’ meno concentrati.

Se siete single poco importa nel complesso, ma chi è già innamorato dovrà saper dare il giusto spazio alla persona che ama, cercando di mantenere un buon rapporto. Voto - 7️⃣

Leone: sarete molto ambiziosi in campo professionale nel prossimo periodo, anche quando Marte si metterà alle vostre spalle, mettendo a rischio la vostra serenità. Ci terrete molto a raggiungere i vostri obiettivi, e sarete disposti anche a compiere qualche sacrificio pur di riuscirci. In amore vivrete un periodo di espansione, soprattutto nel periodo primaverile, quando Marte e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, che darà il suo prezioso contributo per concedervi una vita quotidiana dignitosa.

Voto - 8️⃣

Vergine: avrete grandi responsabilità da mantenere in nuovo anno secondo l'oroscopo. Ci saranno momenti in cui questo cielo sarà ben allineato nei vostri confronti. Dovrete saper capitalizzare le occasioni che arriveranno, soprattutto in campo professionale. Marte e Giove infatti saranno benefici, e vi daranno gli strumenti necessari per conquistare il successo che meritate. Sul fronte amoroso Urano migliorerà la stabilità di coppia, anche quando Venere sarà contro di voi. A volte però, dovrete fare i conti con atteggiamenti bruschi, che dovrete essere in grado di dissipare velocemente. Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro 2025 sarà un anno di alti e bassi, causato dal flusso dei pianeti veloci, in contrasto con i pianeti lenti.

In amore sarà un periodo roseo fino all'inizio dell'estate, tolta qualche piccola parentesi dove Venere sarà in cattivo aspetto, ma con l'arrivo di Saturno nel segno dell'Ariete, potrebbe innescarsi qualche piccola crisi tra voi e la persona che amate. Cercate di essere previdenti, ma soprattutto, evitate di scatenare litigi anche per questioni da poco. Fortuna e lavoro saranno due termini contrastanti nel prossimo periodo, a causa di Marte e Giove in contrapposizione. Avrete buoni momenti di lucidità, altre volte invece dovrete fare attenzione alle decisioni che prenderete per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: il pianeta Giove andrà a sostenere le vostre iniziative nella seconda parte dell'anno, rendendo più proficuo e stimolante il vostro lavoro.

Nella prima parte dell'anno infatti potreste faticare un po’, ma sarà per una buona causa. Per cui, siate pazienti, e presto potrete anche voi prendervi ciò che vi spetta. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere sarà un po’ lontana da voi, soprattutto nella prima parte dell'anno. La vostra storia romantica sarà difficile da costruire. Dovrete infatti prima dimostrare le vostre intenzioni, che ci tenete davvero a costruire un rapporto romantico e duraturo. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un anno altalenante per voi nativi del segno, dove il pianeta Venere sosterrà le vostre iniziative romantiche soltanto in alcuni mesi dell'anno. Avrete i vostri momenti romantici, ma in questo modo, non sarà semplice costruire una relazione di coppia stabile, che possa funzionare nel tempo.

Cercate dunque non correre troppo. Studiate il vostro rapporto, analizzando bene tutti i pro e i contro. Sul fronte professionale dovrete attendere la seconda metà del 2025 per vedere i vostri progetti finalmente concretizzarsi, quando il pianeta Giove e Saturno si troveranno in una posizione più agiata nei vostri confronti. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà un buon anno per cercare di raggiungere certi obiettivi, soprattutto a partire da giugno, quando il pianeta Giove si troverà in opposizione dal segno del Cancro. Costruire buone iniziative su cui basare il vostro successo richiederà tempo, ma soprattutto importanti risorse. Se all'inizio dell'anno vi sembrerà tutto possibile, successivamente dovrete fare i conti con una possibile battuta d'arresto.

In campo sentimentale Venere transiterà veloce da un segno all'altro, e voi potreste faticare a tenere il passo verso una relazione di coppia stabile e matura. Le buone occasioni arriveranno, anche per voi cuori solitari, ma dovrete essere capaci di concretizzarle. Voto - 6️⃣

Acquario: dimostrerete particolare emotività il prossimo anno secondo l'oroscopo. Saturno renderà il vostro rapporto un po’ più appagante, e gli influssi benefici di Venere nei mesi favorevoli, vi permetteranno di fortificare il legame con la persona che amate. Se siete single prendetevi il vostro tempo per costruire un rapporto che possa funzionare davvero. Sul fronte lavorativo Giove non sarà più nelle vostre corde a partire dalla seconda metà dell'anno.

Di contro, avete accumulato esperienza e buone soddisfazioni nel precedente anno, di cui farne tesoro per continuare a trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: dopo un 2024 poco entusiasmante, soprattutto nell'ultima parte dell'anno, il 2025 si prospetta in crescita per voi nativi del segno, grazie in particolare alla presenza benefica di Giove in trigono. È il momento dunque di recuperare terreno, soprattutto nel lavoro, anche se ci vorrà un po’ di tempo prima di riuscire a mettere insieme buoni progetti lavorativi. Per quanto riguarda i sentimenti dimostrerete un certo affetto nei confronti della vostra anima gemella, soprattutto nei primi mesi dell'anno. Sarà il momento adatto per consolidare il legame con la vostra fiamma. Attenzione però alla pesantezza di Saturno in quadratura, che a volte potrebbe causare qualche discussione. Voto - 7️⃣