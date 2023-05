L'oroscopo della giornata di venerdì 12 maggio prevede un Toro meno caloroso del solito per via della Luna in quadratura, mentre Gemelli sarà più rilassato, sia in amore che al lavoro. Poche energie per l'Ariete a causa di Marte in quadratura, nonostante ci sia voglia di fare, mentre l'amore farà parte della vita dei nati Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 12 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 12 maggio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna vi darà un po’ di respiro in questa giornata di venerdì. Certo, Venere vi darà ancora qualche grattacapo, ciò nonostante ci sarà un po’ di tranquillità tra voi e il partner, utile per riordinare le idee e cercare di far ripartire il vostro rapporto.

Nel lavoro avrete Giove come garanzia per riuscire a mettere insieme discreti progetti. Attenzione però a Marte in quadratura che non vi darà tante energie. Voto - 7️⃣

Toro: sarà necessario fare qualche sacrificio e lavorare più del solito per portare a termine con successo alcuni progetti. Alla fine della fiera, le soddisfazioni non mancheranno di certo. Per quanto riguarda i sentimenti questa giornata potrebbe rivelarsi complicata a causa della Luna. Sarete meno calorosi del solito, e il vostro rapporto con il partner potrebbe risentirne. Voto - 7️⃣

Gemelli: la maturità che vi fornirà la Luna in trigono in questa giornata sarà apprezzata dalla vostra anima gemella. Questo vostro atteggiamento vi permetterà di vivere un rapporto migliore, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito lavorativo sarete più rilassati, forti di alcuni ottimi risultati ottenuti in precedenza. Sarà dunque un buon momento per prendersi un momento di pausa. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale convincente secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Venere in congiunzione proteggerà il vostro rapporto, regalandovi momenti di maturità, passione e romanticismo.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza felici della posizione che coprirete in questo periodo. Fate in modo che possa essere così il più a lungo possibile. Voto - 8️⃣

Leone: potrebbe verificarsi un po’ di tensione tra voi e il partner in questa giornata di venerdì, colpa della Luna in opposizione dal segno dell'Acquario.

Se siete single l'amore potrebbe non essere al centro dei vostri pensieri al momento. Nel lavoro siete un po’ stanchi di sentirvi dire sempre no, ma prima o poi, troverete chi apprezzerà le vostre potenzialità. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale favorevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere in sestile illuminerà il vostro rapporto, mettendovi nelle giuste condizioni per sentirvi bene insieme alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale state dimostrando di avere grandi potenzialità. Continuate dunque su questa strada. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario riporterà un po’ di autostima in voi secondo l'oroscopo. Ricordatevi però che Venere è ancora in quadratura, dunque meglio non avere grandi aspettative per la vostra relazione al momento.

Potreste rimanerne delusi. In ambito lavorativo le vostre idee sono chiare, ma non avete gli strumenti per poterle realizzare. Voto - 6️⃣

Scorpione: la felicità con le persone che amate andrà conquistata. Secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, Venere vi darà una mano a raggiugere la vostra felicità, ma attenzione alla Luna in quadratura, che vi ostacolerà durante questo cammino. Nel lavoro avete buone abilità, che però a volte non vi va di mettere in pratica. Voto - 7️⃣

Sagittario: state dimostrando di avere talento in quel che fate. Giove in trigono dal segno dell'Ariete sarà di grande aiuto, e potrebbe aprirvi la strada verso progetti più interessanti. In amore la Luna risolleverà l'intesa con il partner.

Mettere in mostra eventuali problemi della vostra relazione e cercare di risolverli vi aiuterà a vivere un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale non particolarmente entusiasmante secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Fare la vittima, che lo siate davvero oppure no, non vi metterà in una condizione migliore per poter vivere un buon rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Marte in opposizione, che potrebbe sottrarvi un bel po’ di energie. Voto - 6️⃣

Acquario: una splendida Luna in congiunzione vi darà una mano in questa giornata di venerdì. Secondo l'oroscopo, sarete premurosi nei confronti del partner, preoccupandovi del benessere della vostra relazione di coppia.

In ambito lavorativo nessuno potrà mettere in discussione il vostro operato, merito dell'impegno e della costanza che ci mettete ogni giorno. Voto - 8️⃣

Pesci: l'amore sarà al centro dei vostri pensieri nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Venere in trigono dal segno del Cancro accenderà l'entusiasmo e l'intesa con il partner, promettendo momenti davvero splendidi. In ambito lavorativo state dimostrando di avere le competenze giuste per poter aspirare a ruoli più importanti in futuro. Voto - 8️⃣