L'oroscopo della giornata di venerdì 5 maggio vedrà un Leone più geloso nei confronti del partner, colpa della Luna in cattivo aspetto, mentre Ariete si sentirà nuovamente più sicuro e padrone della propria vita. Toro dovrà fare attenzione a non causare malintesi in amore, mentre Marte aiuterà i nativi Vergine a mettersi in pari con i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 5 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 5 maggio 2023 segno per segno

Ariete: la Luna non sarà più in opposizione, lasciando spazio a questa splendida Venere in buon aspetto.

Il pianeta dell'amore però non sarà favorevole ancora per molto. Perdonate o fatevi perdonare dal partner, e cercate di costruire un rapporto solido. Nel lavoro sarete più sicuri e padroni dei vostri progetti e della vostra vita professionale, capaci di mettere insieme progetti migliori. Voto - 7️⃣

Toro: conformazione astrale che porterà un breve periodo di instabilità secondo l'oroscopo. Non dovrete preoccuparvi: la Luna sarà negativa per un qualche giorno. Abbiate pazienza, perché presto arriveranno grandi soddisfazioni anche per voi. Sul fronte professionale avrete Mercurio dalla vostra parte per soddisfare le esigenze di colleghi e superiori. Voto - 6️⃣

Gemelli: il lavoro vi darà ancora grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo, ciò nonostante dovrete essere in grado di reinventarvi, perché questo periodo non durerà per sempre.

Sul fronte amoroso godetevi queste ultime giornate di Venere favorevole, cercando di consolidare il legame che vi unisce al partner. Voto - 8️⃣

Cancro: la giornata amorosa si rivelerà gradevole sotto ogni punto di vista. Poter rivedere alcune persone non vi farà altro che piacere, come se aspettavate da tempo questo momento.

In ambito professionale curerete ogni dettaglio dei vostri incarichi, perché ci terrete molto che sia tutto perfetto. Voto - 8️⃣

Leone: con l'astro argenteo in quadratura dal segno dello Scorpione potreste mostrare gelosia nei confronti della persona che amate. Anche voi single assumerete un atteggiamento simile, ma sappiate che ciò non vi aiuterà a ottenere l'amore della vostra fiamma.

In ambito lavorativo l'impegno da parte vostra non mancherà, ma i buoni risultati potrebbero ritardare. Voto - 6️⃣

Vergine: il pianeta Marte in sestile vi aiuterà a mettervi in pari con i vostri progetti professionali. Mercurio in trigono inoltre porterà idee interessanti per progetti da realizzare in un secondo momento. In amore avrete ancora Venere negativa, ciò nonostante la Luna vi darà una mano a rendere questo periodo meno complicato del solito. Voto - 7️⃣

Bilancia: potreste incontrare persone che potrebbero contribuire alla vostra ascesa professionale in questa giornata di venerdì. Sul fronte amoroso invece ci penserà Venere in trigono a rendere interessante il vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Anche voi single potreste mostrare interesse per una persona in particolare. Voto - 7️⃣

Scorpione: vi sentirete più vicini alla persona che amate secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, merito della Luna in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda il lavoro invece non tutte le vostre idee potrebbero essere vincenti considerato Mercurio opposto. Lasciate che siano gli altri a indicarvi la via migliore per il successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna non sarà più negativa, ciò nonostante avrete ancora Venere in opposizione a rendere complicato il rapporto con la vostra anima gemella. Se siete single non sarà il caso di avere fretta di dichiararsi. In ambito professionale alcune idee potrebbero richiedere tempo.

Proprio per questo aspettate che i tempi siano maturi. Voto - 6️⃣

Capricorno: oroscopo della giornata di venerdì che vedrà la Luna in buon aspetto, e vi permetterà di avviarvi verso un weekend soddisfacente in amore, dove sarete chiamati a costruire un rapporto solido con il partner. Per quanto riguarda il lavoro non vi farete di certo da parte quando si tratterà di poter mettere le mani su progetti alla quale ambite particolarmente. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrasto secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Godrete ancora di un bel rapporto, per cui non ci sarà bisogno di metterlo in discussione. Molto bene anche il settore professionale grazie a Giove, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe causare qualche imprevisto.

Voto - 7️⃣

Pesci: un'ottima Luna in trigono dal segno dello Scorpione riporterà il sorriso in voi secondo l'oroscopo, rendendo questa giornata migliore dal punto di vista sentimentale, nonostante Venere sia in quadratura. Sul fronte professionale i vostri progetti procederanno lungo la giusta direzione. Continuate così, e presto potrete ambire ancora più in alto. Voto - 8️⃣