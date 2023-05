L'oroscopo del 5 maggio vede in rialzo il segno del Sagittario, seguito a ruota dal segno del Toro. L'Acquario stabile, mentre la Bilancia guadagnerà qualche posizione.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco e la classifica giornaliera.

L'oroscopo di venerdì 5 maggio: Sagittario al 'top'

1° Sagittario: la vostra storia d'amore in questo momento pare andare a gonfie vele, potrete quindi fare qualche passo in avanti nel rapporto e ciò sarà una fonte di gioia sia per voi che per la persona amata.

2° Toro: avrete una sensazione di spensieratezza.

Con l'incedere della giornata potrebbe verificarsi un evento di portata più che eccezionale, che vi farà guadagnare molto di più rispetto alla norma. Anche l'amore ora andrà a gonfie vele.

3° Acquario: potreste incontrare una persona che avevate già in mente di vedere da molto tempo a questa parte, qualcuno potrebbe anche ritrovare una vecchia fiamma che con il tempo era uscita dai radar. Secondo l'oroscopo potreste avere una serata decisamente interessante sul piano emozionale.

4° Vergine: questo periodo sarà non solo molto interessante per fare amicizie, ma anche per sviluppare competenze nuove e utili per la carriera. Spesso e volentieri avrete voglia di fare delle sorprese alle persone a cui tenete di più.

Guadagni per Pesci

5° Pesci: in ambito affettivo qualche piccola discussione che però si risolverà in men che non si dica. Intanto sul lavoro state avendo delle opportunità molto floride per i guadagni.

6° Scorpione: vi state facendo in quattro per risolvere delle controversie che in questo periodo vi hanno messo sotto stress e hanno anche sciupato qualche rapporto con i colleghi che andava piuttosto bene.

Secondo l'oroscopo potreste avere una serata carica di passione con il partner.

7° Bilancia: avrete un bel rialzo negli affetti. Godetevi un tardo pomeriggio di relax dopo una mattinata che potrebbe essere alquanto stressante.

8° Cancro: la vostra generosità non sempre viene ripagata in questo momento, ma spesso a voi non importerà molto.

Con gli affari state subendo un calo e sarà difficoltoso riprendere le redini, ma comunque potreste farcela con l'ausilio della vostra squadra di lavoro.

Impegni per Leone

9° Leone: gli impegni si faranno sentire più che mai, potreste trarre comunque vantaggio da delle piccole pause coi colleghi. Secondo l'oroscopo l'amore potrebbe essere messo a dura prova da qualche intralcio esterno.

10° Capricorno: purtroppo non sarà una giornata all'insegna del romanticismo, anzi, probabilmente il vostro partner potrebbe essere molto impegnato e voi altrettanto. Alcune commissioni ora porteranno dello stress e anche qualche sacrificio sul piano economico.

11° Ariete: dovrete far fronte a qualche imprevisto che potrebbe darvi qualche noia anche sul piano privato.

Secondo l'oroscopo avrete una sonnolenza e una spossatezza che non sempre riuscirete a smaltire, per cui evitate di stressarvi.

12° Gemelli: sarete molto diffidenti nei confronti delle amicizie in questo periodo, questo atteggiamento forse sarà dovuto a qualche delusione che recentemente vi ha feriti nel profondo. Attenzione a non fare qualche danno, rovinando qualche amicizia.