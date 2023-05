Nella giornata di venerdì 26 maggio 2023, l'Oroscopo vedrà il segno del Vergine ancora alla prima posizione, mentre il segno dell'Acquario sarà all'ultima. Il Leone e il Capricorno calerà di qualche posizione. Il Gemelli sarà estremamente creativo, mentre ci saranno cambiamenti per il segno del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 26 maggio [VIDEO]per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: Pesci in rimonta

1° Vergine: ritrovare la gioia di fare qualche conoscenza ora potrebbe essere di buon auspicio non solo per una eventuale relazione per i single, ma anche per una avventura o una amicizia che non richiederà nulla di importante.

Ora fare largo alla spensieratezza sarà sempre più semplice.

2° Pesci: per alcune questioni di carattere burocratico tirerete un sospiro di sollievo, mentre per altre riuscirete a mantenere una concentrazione di ferro anche di fronte a qualche piccolo ostacolo in più. Secondo l'oroscopo l'amore vi farà sentire al settimo cielo.

3° Gemelli: essere creativi per voi in questo momento potrebbe essere davvero una prova delle vostre abilità in campo professionale, mentre in amore si svilupperanno delle esperienze che potrebbero fare maggiore chiarezza sui vostri stessi sentimenti.

4° Scorpione: l'affinità di coppia potrebbe dare l'avvio a qualche progetto decisamente importante, come avere un figlio o comunque fare un investimento che possa comportare benefici non solo per voi, ma anche alla persona amata.

Sentirvi al sicuro in famiglia sarà molto più semplice di quanto pensiate.

Amicizia per Toro

5° Toro: coltivare la vostra amicizia più importante adesso potrebbe regalarvi tantissime sorprese di carattere emozionale, secondo l'oroscopo. Sarete molto sentimentali anche con la persona amata, concedendovi anche qualche istante in più di pausa dal lavoro.

6° Sagittario: sarete in grado di lasciarvi alle spalle qualche situazione che vi sta scomoda e proseguire con qualche progetto che sicuramente potrebbe funzionare sul piano pratico del lavoro. Ci saranno tanti affari a cui attingere per racimolare dei guadagni consistenti.

7° Cancro: il supporto della famiglia sul piano emozionale in questo momento potrebbe farvi più che comodo, perché attraversare qualche perplessità con una amicizia o un amore importante potrebbe essere davvero molto deleterio per gli altri campi, come ad esempio quello lavorativo.

8° Ariete: le tensioni potrebbero trovare un allentamento lieve, ma non abbastanza da rendere questa giornata più leggera. Dovrete avere del tempo per regolarizzare le emozioni che molto probabilmente vi hanno scombussolati negli ultimi giorni.

Capricorno cauto

9° Capricorno: osare in questo momento sul piano professionale potrebbe essere decisamente pericoloso per qualche risparmio in più oppure per qualche sacrificio fatto precedentemente e che adesso potrebbe prendere una sfumatura molto più importante.

10° Bilancia: ci saranno delle ripercussioni molto forti sul campo economico che vi costringeranno a fare qualche sacrificio, seppure di poco conto. Ora le spese potrebbero essere un fastidio ben più grande di qualche sfida da affrontare nel corso della giornata.

11° Leone: essere impegnati in questo momento potrebbe essere controproducente per le relazioni amorose e di conseguenza potreste anche rischiare di andare incontro a fraintendimenti molto significativi per la vostra storia d'amore. Secondo l'oroscopo dovreste temporeggiare prima di arrivare ad una conclusione positiva.

12° Acquario: dovrete fare i conti con delle tensioni che si sono trascinate a lungo e che con il passare del tempo si sono acuite. Secondo l'oroscopo ora dovreste fare molta attenzione alle finanze e cercare di regolare i conti prima che la situazione diventi ingestibile.