L'oroscopo del 27 e 28 maggio per quel che riguarda la salute vedrà il segno del Sagittario in prima posizione per la sua grande energia, mentre la Vergine si dovrà concentrare su sport e relax.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica sulla salute di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 27 e 28 maggio sulla salute: classifica dei primi sei segni

1° Sagittario: nel weekend risulterai avere una fonte inesauribile di energia e sarà complicato starti dietro, fisicamente sarai particolarmente esplosivo e dirompente, una bella corsetta mattutina ci sta tutta.

2° Capricorno: la voglia di fare è tanta, come quella di scoprire nuovi scenari e avventure stimolanti. Sarai anche assistito da una buona forma fisica, ricordati soltanto di ricaricare le pile qualche volta.

3° Gemelli: non rinunciare alla passeggiata mattutina e ai tuoi esercizi fisici, stai andando bene e non mollare ora. Ti manca solamente qualche stimolo per essere più costante nel tuo allenamento.

4° Pesci: da un punto di vista fisico non sei messo affatto male, è un peccato però perché potresti fare e ottenere molto di più. Impegnati maggiormente e arriverai a risultati inimmaginabili.

5° Scorpione: attenzione a qualche piccolo acciacco dovuto all'altalenante clima stagionale, fatti trovare pronto e reagisci all'inconveniente.

Soprattutto domenica approfittane per un sano e necessario relax.

6° Cancro: cerca di combattere quelle tossine che ti hanno fatto perdere un po' di serenità, pratica attività fisica e qualche volta cerca di estraniarti dai problemi della vita quotidiana. Una bella passeggiata ti sarà d'aiuto.

Predizioni astrologiche del 27 e 28 maggio relativamente al benessere: le restanti posizioni

7° Toro: non sarai in piena forma ma sii fiducioso perché a breve gli acciacchi spariranno e tornerai come nuovo. Non attendere però gli eventi, pratica attività fisica e nutriti con un'alimentazione sana e salutare.

8° Leone: cerca di rimanere tranquillo e non polemizzare troppo, ti farà bene sia da un punto di vista fisico che mentale.

Forse è il caso di riprendere in mano quella racchetta che da troppo tempo giace in fondo alla cantina.

9° Ariete: i troppi impegni hanno prodotto un calo fisico particolarmente vistoso, niente di allarmante a patto che tu riesca praticare sport e a dedicare maggiormente spazio alla salute personale.

10° Bilancia: potrai essere colto da una grande stanchezza, sforzati un pochino e utilizza la giornata di sabato per una passeggiata salutare e rigenerante. Se andrai da solo è meglio, ti aiuterà anche a pensare.

11° Vergine: non farti azzannare dai problemi quotidiani e prova a organizzare un fine settimana all'insegna del relax e dello sport. Se non ci riesci prova comunque a muoverti maggiormente e a non farti vincere dalla pigrizia.

12° Acquario: stai attraversando un periodo non particolarmente brillante, fai chiarezza dentro te stesso e occupati anche della tua salute. Non lasciare niente al caso e ti rimetterai presto in forma.