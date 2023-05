L'oroscopo del 13 e 14 maggio 2023 è pronto a fornire le previsioni del weekend sui 12 segni dello zodiaco. I nati sotto il segno del Toro potranno dedicarsi alle loro attività preferite, mentre quelli del Cancro trascorreranno del tempo con il partner.

Di seguito approfondiamo le previsioni del fine settimana con le pagelle dei vari segni.

Previsioni zodiacali del 13 e 14 maggio: i primi sei segni in classifica

Ariete – In amore siate più pragmatici e non abbiate troppa fretta di raggiungere alcuni obiettivi per il futuro. Per quel che riguarda il lavoro cercate di non stressarvi troppo e dedicate il giusto e non di più all'attività professionale.

Voto: 6,5

Toro – Il fine settimana sarà particolarmente interessante, potrete dedicarvi alle vostre attività preferite nelle quali coinvolgerete anche la persona amata. Notizie molto positive anche sotto l'aspetto lavorativo, a patto che iniziate a pensarci da lunedì. Voto: 7,5

Gemelli – In questo weekend passerete diversi stati d'animo, dalla felicità per il rapporto con la vostra dolce metà ad un'inquietudine personale. Mettete le vostre brillanti idee al servizio della vostra squadra di lavoro, ne beneficerete tutti. Voto: 7

Cancro – Riuscirete a passare del tempo prezioso con il vostro partner, fatene buon uso perché non capiterà troppo spesso. Per quel che concerne la vostra attività lavorativa avrete in testa un progetto alquanto stimolante.

Voto: 7,5

Leone – Il weekend per voi potrebbe essere strepitoso, la vostra dolce metà sarà fiera di voi e vi farà raggiungere il cielo con un dito. Dedicatevi al vostro hobby principale e starete in pace con voi stessi e con gli altri. Voto: 8

Vergine – Sotto l'aspetto sentimentale non sarà tutto rose e fiori, ci saranno diversi litigi con il partner che dovrete cercare di contenere.

Rispetto alla vostra attività lavorativa siate positivi e concentrati, cercate sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno . Voto: 6

Predizioni astrologiche del 13 e 14 maggio: le restanti posizioni

Bilancia – Il fine settimana, soprattutto il sabato, sarà foriero di buone notizie per voi e la persona amata, cercate solamente di essere più propositivi.

Il lavoro potrebbe consentirvi di togliervi buone soddisfazioni dal punto di vista economico. Voto: 7

Scorpione – In amore riuscirai a trovare il giusto equilibrio tra istinto e ragionevolezza, la vostra dolce metà vi considererà particolarmente affascinante questa vostra caratteristica. Staccate un po' dal lavoro e pensate a distrarvi in altro modo. Voto: 7,5

Sagittario – Un po' di nervosismo potrebbe pervadere la vostra relazione amorosa, siate più tranquilli e non cercate la lite. Riflettete su alcune scelte lavorative, potrebbero essere fondamentali per il vostro futuro. Voto: 6

Capricorno – Passerete del tempo prezioso con la vostra dolce metà, cercate di creare un contorno particolarmente romantico.

Non pensate troppo al lavoro e provate a rilassarvi con le cose e le persone che vi fanno stare meglio. Voto: 6,5

Acquario – Potrebbero accadere cose altamente positive, approfittate della buona influenza delle stelle per divertirvi con il vostro partner. Riuscirete a superare alcuni ostacoli in ambito lavorativo, la vostra forza principale sarà la tenacia. Voto: 7

Pesci – Potreste organizzare un fine settimana scintillante e lontano da tutti con la vostra dolce metà, rendetela orgogliosa di voi. Per una volta non pensate al lavoro, lasciate la testa sgombra da pensieri inutili Voto: 7,5