L'oroscopo del fine settimana 13 e 14 maggio 2023 vedrà sul lavoro e sulla fortuna degli ampi riconoscimenti per il segno Vergine, bene anche Gemelli e Pesci. Recupererà qualche posizione anche il segno del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per il lavoro e per la fortuna.

L'oroscopo del weekend 13-14 maggio, lavoro e fortuna: progetti per Pesci

1° Vergine: le vostre ambizioni ora potrebbero conoscere la piena realizzazione con dei profitti niente male che potrebbero rasentare l'indipendenza economica.

Il lavoro costituirà un forte trampolino di lancio verso una carriera ottimale e anche ricca di sorprese ulteriori che vi daranno anche delle soddisfazioni a lungo termine.

2° Pesci: ci sarà una marea di progetti sul lavoro che vorreste concludere il prima possibile, mentre sarà anche in arrivo una fonte di guadagni davvero all'altezza delle aspettative. Sul posto di lavoro vi sentirete più apprezzati che mai, conferendo anche alla vostra carriera delle ali per volare sempre più in alto. Continuate così.

3° Gemelli: con gli occhi fissi sui vostri obiettivi, non ci sarà niente e nessuno che possa in qualche modo farvi sentire fuori posto oppure non all'altezza della situazione. Secondo l'oroscopo ogni mossa strategica che prenderete sul posto di lavoro sarà decisamente volta a vostro vantaggio.

4° Toro: la carica non vi mancherà, e la giornata di sabato potrebbe regalarvi delle sorprese uniche che potranno giovare molto all'ambito finanziario. Rivitalizzare alcuni piani progettuali vi aiuterà a conferire alla vostra carriera quel balzo che attendeva da tanto tempo a questa parte. Investire ora potrebbe darvi dei colpi di fortuna incredibili.

Ariete in rialzo

5° Ariete: l'interazione con i colleghi potrebbe conoscere un lieve rialzo, e di conseguenza la collaborazione potrebbe toccare dei livelli considerevoli. Secondo l'oroscopo non sempre avrete a portata di mano la fortuna, ma saprete perfettamente come crearvela, soprattutto nella giornata di domenica.

6° Capricorno: la fortuna potrebbe incrociarsi ancora una volta con il vostro cammino, e rendervi collaboratori di un progetto ambizioso con i colleghi che potrebbe realizzare qualche ambizione, e non soltanto di stampo lavorativo.

La domenica potrebbe essere portatrice di novità in campo burocratico.

7° Bilancia: ritrovare un po' di dinamismo nel weekend potrebbe essere davvero di buon auspicio per il lavoro, reso a sua volta molto più dinamico e costruttivo. Con la vostra squadra potreste raggiungere dei traguardi molto ambiziosi, basterà credere in voi stessi come parte di un unico progetto.

8° Scorpione: la vostra forte riservatezza sul lavoro sta conoscendo una lieve inversione di rotta, per cui nel weekend si verificheranno delle belle esperienze che con il trascorrere del tempo potrebbero regalare dei frutti davvero eccezionali. Per il momento però sarà necessario fare qualche sacrificio, secondo l'oroscopo.

Cancro impulsivo

9° Cancro: fate attenzione a questa impulsività che sta prendendo un po' troppo piede sul lavoro, forse a causa di qualche evento che vi ha scosso e che probabilmente non riuscite ancora ad affrontare a viso aperto. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche spesa in più davanti a voi, probabilmente nella giornata di domenica.

10° Leone: forse fare una pausa forzata nel sabato e nella domenica non sarà il massimo, ma questo fine settimana avete la necessità impellente di ricaricare le batterie e rendere le cose più facili per il vostro corpo, oltre che per la vostra mente, secondo l'oroscopo.

11° Sagittario: sarete alquanto smarriti, e probabilmente il lavoro ne risentirà parecchio di questa incertezza.

Concludere qualche affare nel sabato non solo potrebbe essere prolifico per i guadagni, ma anche permettervi di rilassarvi adeguatamente nella giornata di domenica.

12° Acquario: questo non sarà un buon momento per aviare progetti, non solo perché state affrontando un periodo di tensione, ma anche per la stanchezza che ora come ora potrebbe mettervi in uno stato di ansia molto particolare. Il riposo sarà doveroso e non rimandabile.