L'oroscopo della fortuna nella settimana dal 22 al 28 maggio vede la presenza del pianeta Giove nella costellazione del Toro e di Marte in quella del Leone. Il segno dei Gemelli avrà nei suoi gradi il Sole, fonte di ottimismo e di allegria.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna della settimana: desideri realizzati per Toro

1° Toro: ci saranno desideri che finalmente si realizzeranno e una propensione a mettervi in gioco per stabilire al meglio cosa vorreste fare con dei progetti a cui tenete particolarmente.

Secondo l'oroscopo avrete un cammino da intraprendere e lo farete senza alcuna incertezza. Riemergere con l'entusiasmo che vi caratterizza potrebbe essere anche l'opportunità per altre idee da mettere in pratica. Le energie non vi mancheranno, mentre si farà anche strada una occasione di guadagno extra nel fine settimana.

2° Leone: acquisirete un ritmo sempre più incalzante negli affari e sul lavoro in generale. Anche si ci sarà qualche piccola sfida non vi lascerete distrarre né abbattere dalla minima difficoltà, anzi, la vostra mente e il vostro corpo acquisteranno sempre maggior vigore e ottimismo. Vi darete da fare anche con i colleghi, dimostrando di avere doti di leader e al tempo stesso trattare tutti come pari.

Avrete determinazione e pazienza allo stesso tempo, soprattutto nel momento in cui riceverete i guadagni che vi spettano.

3° Gemelli: sarete illuminati dalla luce dell'ottimismo proveniente dal Sole e dalla prospettiva di fare di più incentivando la vostra produttività. Secondo l'oroscopo l'interazione con la vostra squadra potrebbe essere tale da risolvere le problematiche quotidiane sul lavoro in men che non si dica, sviluppando anche una capacità di dialogo sorprendente.

Ci saranno proposte lavorative che fioccheranno per chi è ancora alla ricerca di un impiego, mentre gli studenti saranno particolarmente avvantaggiati da un senso critico e di memoria molto forti.

4° Bilancia: al centro dell'attenzione. Avrete molta motivazione che vi spingerà a realizzare i vostri desideri e i vostri progetti professionali, e i guadagni potrebbero favorire non solo lo shopping, ma anche un investimento decisamente più importante.

Sarete in grado di risolvere molte problematiche sul piano lavorativo e sarete anche un punto di riferimento valido per molti dei vostri colleghi, soprattutto se ce ne sono ancora alle prime armi. Le energie ora sprizzeranno da tutti i pori, sarà il momento di fare faville con la creatività.

Vergine fortunato

5° Ariete: sarete stimolati da una grande voglia di mettervi in gioco, di osare con gli affari e anche alzare l'asticella delle vostre ambizioni. Finalmente sarete all'altezza di qualche progetto che sul lavoro vi ha tenuto costantemente sotto scacco nelle giornate precedenti, e questo ottimismo potrebbe anche estendersi ad altri campi nel corso della settimana. Le energie saranno ottime grazie a Marte in Leone, e dunque sarà contemplata anche dell'attività fisica che vi farà sentire sempre meglio.

6° Sagittario: creatività. La concentrazione potrebbe essere ai massimi livelli. Sarete creativi, produttivi, volenterosi, forti della vicinanza con alcune persone che confidano in voi e nelle vostre capacità. Dovrete però necessariamente mettere da parte qualche malinteso con i colleghi e qualche tensione che al momento sembrerà galleggiare più del dovuto. Darvi anche all'attività fisica potrebbe essere ottimale per la mente, oltre che per il corpo.

7° Vergine: Giove nella costellazione del Toro saprà come regalarvi la fortuna che vi serve per superare gli ostacoli di queste giornate. Anche se non particolarmente faticosi i progetti di questa settimana si presenteranno carichi di responsabilità che voi riuscirete perfettamente a caricarvi sulle spalle.

Probabilmente nella seconda metà della settimana avvertirete un po' di stanchezza farsi strada nel vostro fisico, ma non vi lascerete abbattere da cose di così poco conto.

8° Capricorno: cambiamenti. Essere concentrati adesso potrebbe essere alquanto difficile, ma sarete sulla buona strada per ridare vigore ai vostri desideri. Fare qualche progetto potrebbe togliervi tempo ed energie, però sarà valsa la pena quando vedrete dei risultati nella seconda parte della settimana. Gli affari ora potrebbero procurarvi dei cambiamenti a cui dovreste adattarvi il prima possibile, soprattutto se questi concernono un nuovo lavoro o una nuova mansione.

Scorpione scarico

9° Cancro: distratti. Altre faccende potrebbero essere fonte di distrazione per la vostra mente, per cui l'amore potrebbe essere spesso accantonato nel corso di questa settimana.

Qualche affare potrebbe sfuggire alla vostra attenzione e rendere qualche progetto di investimento molto più difficile. Potreste non riscontrare una grande collaborazione con i colleghi, ma al tempo stesso potreste riuscire a concludere qualche progetto sul piano personale nel corso della seconda metà della settimana. Weekend di riposo.

10° Acquario: tesi. Avrete un atteggiamento molto instabile sul lavoro, e questo potrebbe alimentare non solo delle tensioni con la vostra squadra di lavoro, ma anche dei nervosismi che emergeranno senza motivo o quando non necessari. Gli affari conosceranno un declino che per il momento non avrà dei rimedi risolutivi, per cui avere pazienza e mantenere un basso profilo sarà la cosa migliore da fare per lasciar scorrere la settimana senza troppi grattacapi.

Il riposo nel fine settimana sarà essenziale.

11° Scorpione: dovrete fare i conti con una energia che stenterà a decollare e a una voglia di mettervi in gioco sul piano professionale pari a zero. Secondo l'oroscopo saranno molte le sfide che arriveranno e poche quelle che riuscirete effettivamente a fronteggiare, tuttavia la squadra nonostante ci siano alcune tensioni di fondo insanabili al momento, potrebbe essere una spalla su cui poter fare affidamento sempre. Fate attenzione alla spossatezza della seconda metà della settimana, perché potrebbe essere controproducente per il lavoro.

12° Pesci: in calo. Sarete abbastanza scarichi, e il peggio sarà il fatto di avere molto lavoro sulle spalle da concludere.

Probabilmente sarete costretti a procrastinare qualche impegno e a delegare altri a fare qualcosa di urgente, ma questo potrebbe abbassare l'autostima, per cui fate attenzione. Il rapporto completamente assente con i colleghi potrebbe essere positivo o negativo a seconda del vostro atteggiamento di fronte a determinate situazioni.