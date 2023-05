L'oroscopo dell'amore della settimana dal 22 al 28 maggio 2023 vede Venere nella costellazione del Cancro e Marte presente in quella del Leone. Per il segno del Toro si avvierà un periodo decisamente sentimentale, mentre per il Capricorno ci saranno molte responsabilità da affrontare.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della settimana in amore: Gemelli positivo

1° Gemelli: per voi ci sarà un amore davvero senza limiti che non solo vi farà sentire appagati, ma anche felici. Finalmente le cose attorno a voi prenderanno una piega più serena e senza dover necessariamente essere troppo prolissi.

Anche per le amicizie si aprirà una settimana positiva, facendone moltissime soprattutto nel fine settimana, e consolidando sempre di più quelle di vecchia data. Finalmente potrete anche dare sfoggio della vostra creatività anche nella vita privata.

2° Cancro: tutto ciò che vorreste dall'amore sarà a portata di mano, nel corso della settimana. Secondo l'oroscopo le questioni amorose potrebbero innescare una serie di esperienze che vi faranno sentire al centro dell'attenzione del partner e di nuovo disposti ad amare, anche se avete avuto delle delusioni alle spalle. Le amicizie saranno in grado di scaldare il vostro cuore anche se in altri ambiti si verificheranno situazioni non esattamente piacevoli, mentre la famiglia potrebbe essere essenziale nel farvi da supporto.

3° Toro: romantici. Si aprirà una settimana ricca di tenerezza e di amore, di emozioni anche sul piano amicale e di una sintonia ottimale con la famiglia, specialmente quella di origine. Il clima con il partner però sarà quello più coinvolgente e appassionato, ricco anche di qualche esperienza modesta che però sarà fondamentale per il vostro rapporto.

I single potrebbero fare qualche incontro che potrebbe determinare non solo una bella storia d'amore, ma anche l'avvio di una situazione emozionale unica nel suo genere.

4° Scorpione: finalmente arriveranno delle note positive per la vostra storia d'amore, la quale andrà incontro a dei miglioramenti decisivi che potrebbero farvi evolvere come coppia e pensare alla famiglia, oppure pensare di allargare quella che già avete.

La spensieratezza nonostante qualche responsabilità potrebbe far rinascere in voi il romanticismo e la passionalità che in fondo state cercando da molto tempo nel partner.

Avventure per Leone

5° Vergine: miglioramenti in vista. Sarete molto più propensi a pensare alla vostra vita privata, per cui questa settimana saranno previsti dei miglioramenti che potrebbero esservi di aiuto nelle relazioni interpersonali. Con il partner in particolare farete fronte comune con qualche piccola difficoltà di comunicazione, andandovi incontro l'uno con l'altro. La seconda settimana sarà fatta di piccole evoluzioni che potrebbero portare a una ritrovata complicità. La famiglia potrebbe farvi una splendida sorpresa nel corso del fine settimana.

6° Pesci: l'affettività ora sarà molto più forte e naturale. Con gli affetti dimostrerete di tenere molto anche alle più piccole cose, regalando anche al partner la sensazione di essere sempre e comunque nel posto giusto insieme a voi. Sarete anche molto apprezzati dalle amicizie, arrivando anche a farne qualcuna che potrebbe essere decisamente speciale, secondo l'oroscopo. Sarete anche molto più espansivi, e questa sarà una delle chiavi che vi porteranno alla creatività.

7° Leone: le avventure saranno quelle che potrebbero essere alla vostra portata. Ora ci sarà largo per la passionalità, ma forse non ci sentirete la necessità di impegnarvi, non subito almeno. Sarete molto tendenti quindi a sviluppare amicizie profonde, piuttosto che relazioni amorose, anche perché in questo momento avrete un particolare occhio di riguardo nei confronti della famiglia di origine.

Fare qualcosa per voi stessi, anche una semplice passeggiata o dello shopping, potrebbe costituire la vostra principale attività nel fine settimana.

8° Bilancia: l'umore personale sarà molto alto, grazie alle amicizie che vi circondano e che saranno molto comprensive in questa settimana. In amore ci saranno delle perplessità ancora piuttosto forti, e di conseguenza non sempre avrete un rapporto molto positivo con la persona amata. In famiglia però sarete circondati da molto affetto, magari anche in miglioramento nel corso della seconda metà della settimana. Finalmente avrete anche un po' di amore per voi stessi dopo tanto tempo.

Sagittario distratto

9° Acquario: incomunicabilità. Farete qualche sforzo nel cercare di comprendere il partner per alcune questioni rilevanti nella vostra coppia.

Si creeranno dei presupposti per avviare dei dialoghi che possano ricucire alcune ferite, ma allo stesso tempo potrebbero volerci delle giornate intere per poter ritrovare la fiducia nel prossimo. Ora come ora anche in famiglia ci saranno delle tensioni appese a un filo, per cui la cosa migliore da fare è lasciare che le cose facciano il loro corso.

10° Ariete: l'ambito sentimentale non passerà una bella settimana, forse a causa di questioni di coppia che avete mancato di risolvere. Secondo l'oroscopo ci saranno quindi delle discussioni causate da una notevole mancanza di comunicazione, e al momento non ci saranno sbocchi se non nel fine settimana. Con la famiglia ci sarà qualche tensione importante, ma nella seconda metà della settimana si arriverà a compromessi che, per quanto difficili, metteranno comunque un freno alle tensioni.

Farete volentieri a meno di quelle amicizie con cui avete dei dubbi.

11° Sagittario: distratti. La vostra mente per il momento sarà altrove, forse a causa del lavoro e di altri impegni che non vi lasceranno molto tempo per pensare ai sentimenti. Avrete comunque intenzione di sistemare anche qualche questione con il partner e allo stesso tempo essere molto più selettivi con le compagnie, anche alla luce di qualche delusione. Potrete finalmente anche voltare pagina con qualcuno con cui probabilmente avete avuto un dubbio molto forte.

12° Capricorno: dovrete evitare di pensare troppo ai sentimenti in questo periodo particolare, perché arriveranno delle nostalgie difficili da arginare. Vi sentirete molto giù di corda, e non sempre il partner ne comprenderà i motivi.

Per alcune coppie sarà il momento di allontanarsi per cause disparate. Molto probabilmente avrete a che fare con molte, troppe responsabilità in famiglia, per cui voler essere altrove sarà un pensiero costante nella vostra mente.