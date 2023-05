L'oroscopo dell'amore del weekend del 27 e del 28 maggio 2023 vede in risalita il segno del Gemelli e del Toro, mentre l'Acquario rimane stabile alle ultime posizioni. Per la Vergine ci sono sorprese a non finire.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore del weekend: Scorpione passionale

1° Gemelli: il piano sentimentale si colorerà di felicità e di spensieratezza. Vi sentirete rinascere nella vostra storia d'amore, e sarete disposti a fare di tutto per mantenere una situazione di benessere in famiglia.

Farete delle amicizie che vi lanceranno in avventure decisamente uniche.

2° Toro: qualche incontro potrebbe essere davvero ottimale per dare l'avvio a una storia di amore o di amicizia che potrebbe essere ciò che vi manca in questo momento. Secondo l'oroscopo sarete in grado di avviare un dialogo che possa essere costruttivo per la famiglia e per le persone che vi circondano.

3° Scorpione: la passionalità sarà un punto centrale nel weekend che si avvicina. Per la vostra storia d'amore non ci sarà più confine fra romanticismo e passione, anzi, questi si fonderanno facendovi sentire appagati e felici. Secondo l'oroscopo anche le relazioni amicali troveranno il proprio punto di approdo.

4° Cancro: l'ambiente familiare vi regalerà tutta la serenità di cui avete bisogno in questo momento, e il partner potrebbe essere una spalla su cui riversare alcuni sfoghi.

Sarete comprensivi e riceverete comprensione, nel corso di questo fine settimana. Avrete anche qualche chance in più di avere degli incontri davvero molto interessanti.

Pesci espansivo

5° Ariete: sarete contenti di scendere a qualche compromesso in famiglia per mantenere la quiete all'interno dell'ambiente domestico, mentre in amore regnerà un clima di tranquillità che potrebbe essere ottimale per poter conoscersi meglio, sotto molti punti di vista.

6° Pesci: fare qualche passo verso un atteggiamento più espansivo vi porterà a fare qualche conoscenza che non avevate messo in conto prima, mentre potreste rivedere una persona che fa parte del vostro passato. Avrete comunque tutto sotto controllo sul piano emozionale.

7° Vergine: sorprese. La famiglia potrebbe farvi delle belle sorprese che sicuramente non dimenticherete facilmente.

Con il partner riscoprirete dei punti in comune che vi porteranno ad avviare nuovi hobby. Dovrete fare attenzione a qualche piccola tensione con i colleghi.

8° Sagittario: anche se avrete dei fraintendimenti molto forti in questo momento con la persona amata, sicuramente ci saranno dei punti in comune tutti da scoprire nel corso di questo fine settimana. Regalatevi qualche momento di solitudine con voi stessi e vi sentirete rinati.

Amicizie per Bilancia

9° Bilancia: pensare a voi lasciandovi alle spalle qualche delusione recente vi metterà decisamente il cuore in pace. Ora sarà sempre più semplice avere a che fare con le amicizie di vecchia data, cercando di appianare qualche diatriba del passato e provando a rendere le questioni sentimentali altrui più allegre.

10° Leone: avrete delle difficoltà a relazionarvi con la vostra famiglia in questo periodo, e anche se ci saranno dei consigli da parte delle amicizie, avrete qualche ripensamento che non vi lascerà stare tranquilli. L'amore potrebbe darvi qualche perplessità che non sarà difficile mettere a tacere.

11° Capricorno: probabilmente ciò che definite amore in questo momento vi sta caricando di responsabilità. Avere pazienza e meditare su cosa vorreste davvero vi aiuterà a fare un passo importante nella vostra vita, e anche in quella della persona amata.

12° Acquario: divergenze. Sarà difficile sciogliere qualche nodo che tiene ancora fermo un rapporto molto importante per voi. Le incomprensioni per il momento potrebbero farla da padrone, trascinandovi in una tensione che si protrarrà ancora per molto tempo.