L'oroscopo del fine settimana 27 e 28 maggio prevede una Vergine in gran forma in amore grazie al supporto della Luna e di Venere, mentre Cancro vivrà l'ultimo weekend del mese in piena sintonia con il partner. Gemelli potrebbe essere un po’ troppo eccentrico, mentre Pesci non dovrà eccedere in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 27 al 28 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 27-28 maggio 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che continuerà a darvi del filo da torcere in ambito amoroso secondo l'oroscopo.

Il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno del Cancro, rendendo il rapporto con la vostra anima gemella complicato. Un po’ meglio al lavoro grazie a Marte, ma in ogni caso non potrete pretendere di raggiungere prestazioni di primo livello in pochissimo tempo. Voto - 6️⃣

Toro: sarà un weekend eccellente per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Venere perfettamente allineati nei vostri confronti, e vi metteranno nelle giuste condizioni per sentirvi in perfetta sintonia con la persona che amate. Anche sul fronte professionale sarete messi bene. Attenzione però a Marte in quadratura. Sarete attivi, ma sarà importante non avere in gestione troppi progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: potreste essere un po’ troppo eccentrici in questo fine settimana.

La Luna in quadratura infatti vi metterà in difficoltà in amore, e sarà necessario non causare discussioni con le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro state attraversando una fase importante per la vostra carriera e per i vostri progetti professionali. Sarà importante dunque non sbagliare un colpo per godere di un futuro migliore.

Voto - 6️⃣

Cancro: splendido cielo per voi secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Single oppure no, con la Luna e Venere a favore farete scintille in amore, e godrete di momenti davvero splendidi insieme alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante gestire i vostri progetti più importanti e proficui in questo periodo, affinché le prossime settimane possano regalarvi soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale discreta in questo fine settimana. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante potrete godere di una relazione di coppia abbastanza tranquilla e piacevole, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro mostrerete costanza e impegno, ma sappiate che a volte potrebbero non essere sufficienti per ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete in gran forma sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarà facile condividere le vostre emozioni e i vostri sentimenti verso la persona di cui più vi fidate in assoluto. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi e fortunati grazie alla posizione favorevole di Giove e Mercurio.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che continuerà a darvi qualche grattacapo a causa di questo cielo poco convincente. Faticherete a essere romantici nei confronti del partner quando ci sono alcune cose del vostro rapporto che non funzionano. Nel lavoro potrebbe essere il momento giusto per provare a mettere in atto nuovi progetti, ma ci vorrà anche prudenza. Voto - 6️⃣

Scorpione: godrete di un ottimo cielo sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna e Venere vi favoriranno e vi metteranno nelle condizioni giuste per vivere una relazione appagante. In ambito professionale meglio non pretendere troppo al momento. Non sarete nella posizione giusta per fare la voce grossa.

Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono dal punto di vista amoroso per voi nativi del segno, colpa della Luna in quadratura dal segno della Vergine. Sul fronte professionale ci metterete una certa serietà nei vostri progetti, ma con questo cielo, il vostro potenziale potrebbe essere limitato. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un weekend migliore sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. La Luna vi sorriderà dal segno della Vergine. Non ci sarà ancora un rapporto davvero affiatato tra voi e il partner, ciò nonostante potreste essere finalmente sulla strada giusta per vivere un rapporto migliore. Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità e dei risultati che potrete raggiungere.

Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un weekend discreto per voi nativi del segno sul fronte sentimentale. Questo cielo non sarà particolarmente favorevole, ciò nonostante sarete in grado di vivere un rapporto abbastanza stabile e affiatato con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere in grado di gestire le energie che avrete a disposizione. Con Marte in opposizione, e Giove e Mercurio in quadratura, portare avanti i vostri progetti non sarà un gioco da ragazzi. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, sarà importante non eccedere in amore. Anche se Venere vi darà manforte dal segno del Cancro, non dovrete superare certi limiti per non rovinare il rapporto con il partner. Molto bene invece il settore professionale, grazie al sostegno di Giove e Mercurio, utile per raggiungere importanti successi. Voto - 7️