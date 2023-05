Nella giornata di domenica 28 maggio, l'Oroscopo si preannuncia come ottimale per il segno dell'Acquario e della Bilancia, mentre il Sagittario avvertirà un lieve calo. In difficoltà saranno il Cancro e il Vergine.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco con la classifica giornaliera.

L'oroscopo di domenica: Bilancia libera

1° Acquario: pensare a voi è la priorità da prendere in considerazione. Gli impegni potranno attendere questa domenica, di fronte alla vostra necessità di prendervi cura di voi e di soddisfare i vostri desideri.

2° Bilancia: senza troppi pensieri, questa domenica potrebbe essere una giornata all'insegna del solo divertimento, con le perplessità amorose e gli impegni lavorativi completamente gettati al vento. Ora vi sentirete anche più freschi e riposati, nonostante non ci siano state molte pause di sorta.

3° Pesci: una nuova carica vi ridarà la grinta giusta per affrontare le sfide a viso aperto, senza curarvi di quello che gli altri pensano di voi. Secondo l'oroscopo arriveranno delle novità sul piano finanziario che potrebbero essere essenziali per il proseguimento di un investimento molto importante per voi.

4° Leone: potrebbero arrivare opportunità sul piano professionale, mentre in amore ritroverete l'allegria e la spensieratezza di un tempo, magari grazie a una gita fuori porta che vi darà l'occasione di confessare i vostri sentimenti a qualcuno o comunque la voglia di fare un salto di qualità in un rapporto.

Toro sportivo

5° Toro: sport. Vi occuperete poco delle questioni legate all'ambito affaristico e invece molto di più agli hobby e agli interessi personali. Secondo l'oroscopo avrete a disposizione molto tempo libero che vi permetterà anche di fare shopping, sia per voi che per le persone care.

6° Gemelli: sarete dotati di una nuova volontà che potrebbe essere utile per dei progetti che - molto probabilmente - avete procrastinato da tempo.

Sentirvi in qualche modo coinvolti nelle avventure del partner potrebbe darvi uno slancio per la spensieratezza.

7° Scorpione: avrete tutte le carte in regola per andare incontro agli impegni e per rendere la vostra giornata ottimale per gli affari. Organizzarvi bene ora e rinunciare anche a qualche ora libera potrebbe essere una mossa utile per le vostre finanze.

8° Sagittario: fare qualcosa per i guadagni in calo potrebbe essere opportuno se fatto con criterio. In l'amore state affrontando un periodo turbolento, che al momento potrebbe apparire alquanto instabile agli occhi degli altri, ma sarà sempre e comunque forte.

Ariete stabile in amore

9° Ariete: sprecare le energie potrebbe essere un peccato, perché potrebbe essere molto più utile riposare e pensare a qualcosa che possa essere di aiuto al vostro fisico. In amore arriverà una relativa stabilità: non lasciate che la fiamma si affievolisca.

10° Capricorno: sarete molto determinati, ma allo stesso tempo le energie potrebbero venire a mancare prima che possiate fare qualcosa di costruttivo per voi stessi e per il lavoro.

Dovrete affrontare incomprensioni con la persona amata.

11° Vergine: nostalgia. Avrete un po' di tristezza, che caratterizzerà la giornata a meno che non decidiate di distrarvi un po', magari chiacchierando con qualcuno che possa in qualche modo tirarvi su di morale.

12° Cancro: avrete delle delusioni da parte della famiglia o delle amicizie e questo potrebbe farvi incassare un duro colpo che potrebbe essere deleterio per la concentrazione sul lavoro. Fare qualcosa per distrarvi va preso seriamente in considerazione.