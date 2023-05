Il mese di giugno 2023 sarà segnato dalla presenza di Venere nella costellazione del Leone. L'Oroscopo dell'amore si riverbera anche per gli altri segni di Fuoco, regalando passione accompagnata da una fonte inesauribile di romanticismo. Mercurio sarà nella costellazione del Toro.

A seguire le previsioni dell'oroscopo di giugno, riguardanti l'amore, per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore di giugno: Cancro alle prime posizioni

1° Leone: l'amore sboccerà in tutta la sua forza in questo periodo di giugno 2023. Venere è con voi, pronto a farvi fare delle conquiste uniche che potrebbero trasformarsi in potenziali relazioni amorose.

Vi concentrerete molto anche sul romanticismo, dando al partner ciò che ha sempre desiderato a prescindere da cosa sia. Aprirete il vostro cuore anche se non siete molto abituati a farlo, scatenando una forte propensione al dialogo e al confronto, anche con qualcuno in famiglia con cui non siete molto abituati a conversare.

2° Cancro: sarete influenzati da Venere, il che vi renderà più seducenti e pronti a fare un passo importante nella vita di coppia. Secondo l'oroscopo l'armonia in amore sarà quella che muoverà i vostri sentimenti, mentre la passione sarà uno dei punti focali su cui potrete sperimentare nuove emozioni, sempre più coinvolgenti. Gli incontri che potrebbero fare i single segneranno un punto di svolta che potrebbe portare anche a situazioni molto piacevoli.

Farete molte amicizie grazie alla vostra affabilità.

3° Ariete: fare nuove conoscenze in questo mese di giugno 2023 potrebbe significare per voi l'inizio di una bellissima storia di amicizia, e per alcuni di voi anche l'inizio di una storia d'amore fantastica. Vi sentirete pronti per un passo in avanti decisamente importante, e grazie a una vacanza avrete finalmente delle opportunità per stare insieme alla famiglia.

Ci sarà aria di rinnovamenti che potrebbero stimolare la vostra creatività sul piano passionale e farvi sentire molto più innamorati del partner.

4° Sagittario: ci sarà aria di rinnovamenti e di cambiamenti positivi in amore, magari l'arrivo di un figlio oppure una situazione in stallo che finalmente potrebbe muoversi ed evolvere in modo anche piuttosto celere.

Sarete molto più in pace con il mondo e riuscirete finalmente anche a dialogare con tutti, anche con chi spesso e volentieri avete avuto dei diverbi significativi. Secondo l'oroscopo avrete un miglioramento significativi del romanticismo nei confronti del partner, così come una intesa crescente con la famiglia.

Scorpione emozionato

5° Scorpione: le emozioni saranno il centro del vostro mese di giugno 2023, e vivrete delle emozioni uniche sia che siate soli che se siate all'interno di una relazione. Le conoscenze che farete saranno non prive di avventure e di giornate positive e solari, pregne di quell'ottimismo che farà parte anche della sfera familiare. Con il partner potreste ritrovarvi a maturare in modo del tutto inaspettato, anche magari facendo qualcosa che non avrà niente a che vedere con la crescita, anche mentale.

6° Gemelli: solare. La vostra solarità non passerà affatto inosservata, e chiunque sarà attratto da questa estroversione e questa vitalità. Con il partner ci saranno dei momenti allegri indimenticabili, che prescinderanno dalla presenza o meno di momenti romantici, e questo potrebbe significare molto per voi e per la vostra relazione. Le amicizie vi faranno sentire più spensierati che mai, portandovi in una dimensione di allegria che vi farà dimenticare tutto ciò che vi ha tenuti tristi in quest'ultimo periodo.

7° Capricorno: avrete un sentimento di tenerezza che se non avrà a che fare con la passionalità, sicuramente sarà forte pulsante sul piano più romantico della vostra relazione amorosa.

Aprirvi alle persone che vi circondano con fiducia e allegria potrebbe essere un atteggiamento che sicuramente farà breccia anche nel cuore di qualcuno che vorrebbe fare amicizia con voi sul piano professionale. Sicuramente ci saranno occasioni in cui si presenteranno delle amicizie dal passato che vorrebbero riallacciare i rapporti con voi.

8° Toro: potreste tendere ad avere qualche segno di incomprensione da parte del partner ma allo stesso tempo non ci vorrà molto tempo per ritrovare un equilibrio all'interno della vostra storia d'amore. Avrete un senso di responsabilità molto forte, che vi indurrà anche ad avere un atteggiamento poco passionale. Proprio come aveste un blocco, in questo periodo eviterete al romanticismo di emergere.

In famiglia potrebbe svilupparsi qualche tensione di troppo, mentre con le amicizie vi troverete d'accordo su moltissimi punti.

Acquario in cerca di libertà

9° Acquario: eviterete di portarvi un carico troppo grande per voi al momento, e forse anche la vostra storia potrebbe avere una conclusione. Avrete voglia di respirare aria libera e di fare qualcosa per voi stessi, e ritornare a una condizione di single rientrerà perfettamente in queste cose. Fare esperienze che diano gioia a voi e alla famiglia ora potrebbe essere un pensiero a cui proprio non vorreste rinunciare. Anche se avvertirete un po' di tensione con le persone che conoscete, non riuscirete a fare a meno di riappacificarvi quando se ne presenterà l'occasione.

10° Vergine: purtroppo l'amore non vi darà stimoli che possano in qualche modo rendere questo mese adatto per i sentimenti. Dovrete cercare di fare qualcosa da soli che possa regalarvi delle gioie maggiori rispetto a quelle offerte da una storia d'amore, e prendervi molta più cura di voi stessi. In famiglia non sempre ci sarà un clima sereno, però fare ogni cosa affinché ciò avvenga potrebbe essere un tentativo di dimostrare quanto ci tenete alla tranquillità domestica.

11° Bilancia: in amore questo non sarà purtroppo il vostro periodo fortunato, soprattutto alla luce di eventuali discrepanze che riscontrerete con la persona amata. Fare un passo per volta da soli potrebbe essere la chiave per ottenere un po' di felicità in questo momento.

Più si andrò avanti con le giornate di giugno, più sarete sempre meno propensi a pensare all'amore in generale. Forse anche con qualche amicizia si arriverà a dei momenti di forte incomprensione.

12° Pesci: fare esperienze nuove del tutto scollegate dall'amore e che potrebbero anche farvi sentire sempre più in pace con coi stessi, prima che con gli altri. Fra hobby e sport, questo mese di giugno potrebbe essere rigenerante soprattutto per il vostro animo. Avere qualche diatriba con qualche familiare sicuramente non sarà un problema, dal momento che sarete disposti a fare pace abbastanza velocemente. La persona più importante adesso sarete solo voi, per quel che vi riguarda.