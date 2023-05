L'oroscopo della giornata di giovedì 1 giugno prevede un Toro produttivo al lavoro ma poco affiatato in amore, mentre Urano porterà interessanti occasioni a lungo termine per i nativi Vergine. La seduttività non sarà così efficace per i nativi Leone a causa della Luna, mentre Bilancia non dovrà essere troppo puntigliosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 1 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 1 giugno 2023 segno per segno

Ariete: il mese di giugno inizierà con ancora diverse difficoltà in ambito amoroso. Fortunatamente la Luna non vi darà fastidio, ciò nonostante dovrete dimostrare con maggior convinzione i vostri sentimenti nei confronti del partner.

Per quanto riguarda il lavoro Marte sarà una grande risorsa di energie per voi, e vi permetterà di saper gestire la mole di lavoro da svolgere. Voto - 6️⃣

Toro: sarete piuttosto produttivi in questa giornata di giovedì, merito di queste stelle che girano dalla vostra parte. Per quanto riguarda i sentimenti però faticherete a essere romantici considerato che la Luna non vi sorriderà. Anche se Venere sarà favorevole, meglio non essere troppo assillanti nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di giovedì nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. In amore godrete di un rapporto tranquillo, ciò nonostante dovrete darvi da fare nel prossimo periodo, considerato che ci saranno importanti ostacoli da superare.

Nel lavoro alcuni progetti arriveranno alla loro conclusione, e sarà il momento di dedicarsi ad altro. Voto - 7️⃣

Cancro: prima giornata di giugno felice secondo l'oroscopo. Avrete la Luna e Venere al vostro fianco, pronti a illuminare la vostra relazione sentimentale. Anche voi single dimostrerete un'intesa migliore con la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro godrete di un buon cielo, utile per gestire progetti di più ampio respiro senza troppe difficoltà. Voto - 9️⃣

Leone: questa prima giornata del mese potrebbe scombussolare i vostri piani in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo, la Luna non vi sorriderà, e potrebbe mettervi in difficoltà con il partner, e non sarete così seduttivi o romantici, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro serviranno le idee giuste per mettere insieme buoni progetti, oltre che buone energie. Voto - 6️⃣

Vergine: Urano in trigono dal segno amico del Toro porterà occasioni interessanti in campo professionale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Insieme a Giove e Mercurio, potreste mettere insieme idee ben fatte. In amore la Luna e Venere saranno in perfetta armonia, così come sarà armonico il vostro rapporto con il partner. Voto - 9️⃣

Bilancia: il vostro modo di fare puntiglioso potrebbe non fare affatto piacere alla vostra anima gemella. Anche voi single potreste allontanarvi dalle persone che amate con questo vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro la produttività non sarà il vostro forte al momento, considerato che questo cielo non sarà così favorevole.

Voto - 6️⃣

Scorpione: ottimo inizio del mese per voi secondo l'oroscopo. Godrete della buona posizione della Luna, oltre che di Venere, che vi metteranno nelle giuste condizioni per dare vita a momenti pieni d'amore. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete aspettare le giuste occasioni se volete mettere in mostra le vostre doti. Voto - 7️⃣

Sagittario: un ottimo Marte in trigono dal segno del Leone vi permetterà di mantenere una buona produttività in campo professionale. Sul fronte amoroso invece dovrete essere in grado di costruirvi da voi una buona relazione considerato che questo cielo non v'influenzerà più di tanto. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in sestile dal segno dello Scorpione vi darà una mano in questa prima giornata di giugno.

Certo, con Venere in opposizione non potrete avere grandi pretese in campo sentimentale, ciò nonostante potreste iniziare a pensare di fare qualcosa per migliorare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete attivi e produttivi al massimo grazie al sostegno di stelle come Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà una giornata così interessante per parlare d'amore e sentimenti a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, allontanarsi dalla vostra fiamma potrebbe rivelarsi controproducente se ci tenete davvero a costruire un buon rapporto. Anche nel lavoro dovrete dimostrare maggior cura e interesse in quel che fate per poter ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Pesci: ottima giornata sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

La Luna e Venere vi sorrideranno, e voi potrete far sorridere il partner con il vostro modo di amare unico e coinvolgente. Per quanto riguarda il lavoro state raccogliendo buoni risultati, e dovrete essere in grado di continuare con questo ritmo anche in futuro. Voto - 9️⃣