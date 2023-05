Siamo giunti al giro di boa della seconda settimana del mese di maggio 2023 per tutti i 12 segni zodiacali. Arrivano quindi le previsioni e l'oroscopo di giovedì 11 maggio con le indicazioni e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina astrologica

Ariete: in amore la situazione è in via di miglioramento, ma a causa di Venere in opposizione ci saranno ancora dei problemi in questa giornata. Cercate di evitare conflitti. Nel lavoro strategie vincenti, non tutto è andato come avreste voluto.

Toro: per i sentimenti è possibile che in questo giorno ci sia una prova da affrontare, potrebbe però non mancare il tempo per fare tutto.

Nel lavoro le persone che hanno attività in proprio dovranno fare subito delle richieste.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata che nasce in maniera interessante, visto che la Luna è favorevole. Nel lavoro potreste cercare una nuova attività oppure dovrete recuperare un progetto, la giornata sarà interessante.

Cancro: in amore gli incontri questa giornata saranno importanti e voi sarete più disponibili a dialogare. A livello lavorativo è un periodo che vi permette di rimettervi in gioco, non mancheranno delle risposte adesso.

Leone: in amore la Luna in opposizione vi mette in guardia dagli eccessi, non escludete le persone che contano realmente per voi. Nel lavoro non lanciatevi in situazioni difficili, anzi ci saranno alcune questioni professionali da tenere sotto controllo.

Vergine: a livello amoroso questo è un momento da sfruttare grazie alla Luna che però tornerà dissonante a partire dal prossimo sabato. Nel lavoro momento di recupero anche se alcuni problemi e ritardi non mancheranno.

Stelle e oroscopo dell'11 maggio 2023: la giornata astrologica

Bilancia: per i sentimenti è un momento di calo ma da venerdì le cose andranno meglio, quindi se una persona vi interessa fatevi avanti.

Nel lavoro delle buone notizie sono in arrivo, in particolare per chi sta aspettando un nuovo progetto.

Scorpione: a livello amoroso è possibile che alcune indecisioni siano da gestire con prudenza, il fine settimana piuttosto sarà polemico per voi. Nel lavoro potreste cambiare tutto adesso, riposare di più.

Sagittario: in amore è meglio non tornare su vecchie discussioni perché porteranno uno stato di maggiore stanchezza.

Nel lavoro questa è una parte del mese importante, anche per sanare qualche problema del passato.

Capricorno: per i sentimenti è meglio mantenere la calma nei rapporti, le scelte che farete ora saranno importanti. Nel lavoro è una fase di recupero, il tempo ora per voi è vincente.

Acquario: a livello sentimentale è possibile qualche momento di tensione, in questi giorni se c'è qualche indecisione state attenti. Nel lavoro ci sono delle scelte difficili da fare, ma è meglio evitare rischi e non lasciare il certo per l'incerto.

Pesci: in amore le stelle sono migliori rispetto al recente passato, quindi si va verso un fine settimana intrigante. Nel lavoro è un momento che porta a nuove iniziative, ci saranno delle buone occasioni da sfruttare.