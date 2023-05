L'oroscopo di giovedì 11 maggio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche non si fanno sfuggire la possibilità di svelare tutti i segreti del giorno. Le vite dei segni zodiacali saranno travolte da inaspettati eventi. L'amore e il lavoro si uniranno in un mix esplosivo per dare vita a una quotidianità piena e sfaccettata. I profili, come si potrà notare anche dalla classifica, reagiranno in modi diversi sia per via delle inclinazioni personali che per l'attuale assetto astrale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'11 maggio.

Oroscopo dell'11 maggio: i primi segni in classifica

Acquario (1° posto): avrete un impatto molto positivo sul partner. Le vostre parole si riveleranno un vero toccasana. Non dovrete sforzarvi troppo per mettervi nei suoi panni. Vi basterà ragionare con il cuore e non solo con la mente. Riceverete tantissimo affetto incondizionato, anche da persone inaspettate.

Scorpione (2° posto): la vostra forza interiore continuerà a farsi sentire. Siete rimasti in piedi davanti a tutte le difficoltà del passato. Grazie alle qualità acquisite, potrete rimettervi in gioco per costruire una carriera perfetta per voi. Non permetterete a nessuno di prendere le decisioni al posto vostro.

Vergine (3° posto): nessuno riuscirà a mettervi con le spalle al muro.

Saprete trasformare le situazioni fino a volgerle a vostro favore. Questa qualità non passerà inosservata sul posto di lavoro. Potrebbero chiedervi di sfruttarla per ottenere qualcosa in cambio. Nonostante questo, sarete decisamente risoluti.

Toro (4° posto): potrebbe essere il giorno perfetto per innamorarvi. Avrete uno spiccato fascino che emergerà soprattutto durante le interazioni con gli altri.

Vi muoverete con attenzione, rispettando i sentimenti degli amici, ma senza avere paura di esprimere la vostra opinione. Potreste colpire nel segno.

Previsioni zodiacali dell'11 maggio: i mezzani

Sagittario (5° posto): sarete dotati di una spiccata curiosità. Avrete voglia di scoprire cose nuove, senza abbandonare, però, ciò che fino a questo momento vi ha dato conforto.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non mettere troppa carne al fuoco, potreste fare fatica a gestire tutto.

Gemelli (6° posto): non riuscirete a prepararvi completamente per gli eventi del giorno. Rimarrete sorpresi da alcune questioni, sia in negativo che in positivo. Riuscirete a porre rimedio alle situazioni più importanti, mentre preferirete non occuparvi di altri che, per ora, non suscitano la vostra curiosità.

Leone (7° posto): vi sentirete un po' meglio rispetto al giorno precedente, ma ci sarà ancora molto su cui lavorare. La costanza e l'impegno vi premieranno, però, non potrete trascurare alcuni aspetti interiori. Porvi delle domande potrebbe essere utile per far luce su questioni rimaste irrisolte.

Capricorno (8° posto): rabbia e frustrazione si sfogheranno su un bersaglio poco adatto. Tenderete a riversare il nervosismo sul partner perché non riuscirete a trovare un modo alternativo per rilassarvi. Ovviamente, questo comportamento non avrà un buon impatto sul rapporto di coppia.

Previsioni astrologiche dell'11 maggio: i segni meno fortunati

Bilancia (9° posto): il vostro umore non sarà ancora stabile. La gioia e la tristezza si alterneranno in un mix davvero fastidioso. Preferirete non pianificare nulla perché non saprete se sarete in grado di portarlo a termine. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di spostare l'attenzione su qualcosa di davvero speciale per voi.

Ariete (10° posto): il lavoro prenderà una piega inaspettata.

Non sarete più così certi di poter gestire gli imprevisti. Tenderete a drammatizzare e a fuggire dalle situazioni più complesse. Gli amici non vi saranno di grande aiuto perché ognuno di loro sarà concentrato sui propri problemi. Un diverso approccio, però, potrà fare la differenza.

Pesci (11° posto): alcune insicurezze interiori rischieranno di non farvi accedere a importanti opportunità. La paura di non essere all'altezza potrebbe avere la meglio, soprattutto sul posto di lavoro. Scenderete a patti con voi stessi sarà complicato, anche in base alle esperienze vissute precedentemente.

Cancro (12° posto): sarete particolarmente sensibili al linguaggio del corpo. Osserverete con attenzione i movimenti degli altri, ma non sempre arriverete alla giusta interpretazione. In alcuni casi, un giudizio affrettato potrebbe farvi finire nei guai. Questo avverrà soprattutto sul posto di lavoro, in relazione al rapporto con i colleghi.