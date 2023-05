È partita ufficialmente l'ultima settimana del mese di maggio per tutti i segni zodiacali. Arrivano di seguito le previsioni e l'oroscopo del 23 maggio 2023 con tutte le novità astrologiche e i cambiamenti dal punto di vista sentimentale e professionale dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la Luna dissonante invita a non spendere troppe energie, avete molti impegni al momento che potranno causare qualche disagio nella vita di coppia. Nel lavoro un progetto che è rimasto bloccato da tempo potrà essere rivalutato.

Toro: per i sentimenti la giornata porta un successo nelle relazioni ed i nuovi incontri saranno interessanti.

Nel lavoro momento ideale per fare rivalere le vostre esigenze, portate avanti dei chiarimenti.

Gemelli: a livello amoroso il prossimo fine settimana potrebbe portare a dei momenti di disagio da dover risolvere, potreste sentirvi agitati. Nel lavoro qualche discussione non mancherà, in particolare se dovete stabilire un nuovo accordo.

Cancro: in amore la Luna nel segno rende migliori le relazioni, se qualcuno è in dubbio in una storia il cielo di queste ore aiuta. A livello lavorativo non si esclude una nuova proposta o un nuovo contratto.

Leone: per i sentimenti arrivano ora delle giornate interessanti, in particolare se vivete delle relazioni da molto tempo. Nel lavoro non mancheranno alcuni cambiamenti, ma dovrete fare i conti con qualcuno che potrà essere contro di voi.

Vergine: in amore è un momento giusto per fare delle conoscenze importanti, siete decisamente più forti adesso. Nel lavoro questo periodo è decisamente importante.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: a livello amoroso la Luna dissonante invita a farsi scivolare le cose addosso, potreste essere maggiormente intolleranti adesso.

Nel lavoro molto dipende da quello che fate, comunque non rimanete fermi adesso.

Scorpione: a livello sentimentale è una giornata che invita a non pensare troppo, qualcosa da rivedere sicuramente c'è. Nel lavoro sono possibili delle difficoltà, c'è da discutere su ogni particolare.

Sagittario: in amore potreste vivere tutto con maggiore passione, in questo periodo un evento sarà possibile migliorare la vita di coppia.

A livello lavorativo alcune trattative al momento vanno avanti, per questo motivo non tiratevi indietro.

Capricorno: a livello amoroso la giornata lascia a desiderare, ci sono diverse tensioni nell'aria adesso. Vi sentirete maggiormente polemici. Nel lavoro meglio rimandare un eventuale incontro.

Acquario: per i sentimenti è meglio fare un passo alla volta, con queste stelle sarà possibile vivere qualche indecisione di troppo. Nel lavoro sono possibili delle soluzioni nonostante qualche piccolo disagio.

Pesci: in amore la situazione generale porterà un vantaggio grazie alla Luna in ottimo aspetto e questa sarà una giornata migliore. Nel lavoro ci sono delle novità dietro l'angolo per voi.