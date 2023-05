Le previsioni astrologiche della settimana che va dal 29 maggio fino al 4 giugno sono ricche di novità per tutti i simboli zodiacali. Approfondiamo di seguito i dettagli dell'oroscopo segno per segno.

I primi sei segni dell'Oroscopo

Ariete: i nati sotto il segno dell'Ariete si lasceranno alle spalle settimane difficili soprattutto dal punto di vista lavorativo: discussioni con colleghi, piccoli conflitti, diatribe sono ormai lontane e si apre finalmente un periodo un po' più sereno. Dovrete comunque prestare attenzione a persone che hanno atteggiamenti ambigui nei vostri confronti per evitare delusioni.

In amore procede tutto nella normalità, senza alti e bassi. I single avranno un periodo di riflessione in cui potranno guardarsi attorno con calma e decidere in piena tranquillità su quale persona puntare. I vostri numeri fortuna sono 89 e 10.

Toro:i nati sotto il segno del Toro si troveranno questa settimana una Luna Piena che parla di 'trasformazioni', e cioè dovrete fare i conti con ciò che funziona e con ciò che non funziona più. Quando Urano entrerà nel segno potranno verificarsi delle buone occasioni lavorative. Dovrete guardarvi attorno oppure riconoscere dentro di voi quali capacità mettere in campo. Urano vi suggerirà un nuovo modo di vivervi la situazione di coppia: siete legati alle abitudini,ma ora dovrete lasciarvi andare al flusso e lasciarvi guidare.

Allo stesso modo la sessualità va accettata, un amore clandestino assecondato, un amore segreto dichiarato. Alcune coppie decideranno improvvisamente di sposarsi e regolarizzare la propria posizione. Un fine settimana di relax grazie al ponte del 2 giugno. I vostri numeri fortunati sono il 2 e il 90.

Gemelli: per i nati sotto il segno dei Gemelli è arrivato il momento di prendere la penna in mano e firmare un accordo, grazie a Mercurio e Luna Piena nel segno.

Con l'arrivo di giugno il segno dei Gemelli si fa ancora più interessante perchè si parla di nuove partenze e aperture alle novità. Quindi non abbiate paura a tuffarvi in nuove esperienze lavorative. La Luna Piena porta grandi novità anche dal punto di vista affettivo. In questa settimana le coppie parleranno d'amore e daranno forma ai propri sentimenti.

Chi ha incontrato l'amore da poco, potrà finalmente stare tranquillo, perchè sarà la persona giusta. Novità possibili in famiglia. I vostri numeri fortunati sono il 15 e il 19.

Cancro: i nati sotto il segno del Cancro vedranno chiudersi una porta e aprirsi un portone. Grandi progetti dal punto di vista lavorativo stanno arrivando. Si sta andando anche verso una geografia celeste rinnovata e gratificante. La settimana parte con un grande trigono d'Acqua che porterà una ventata di novità soprattutto per lunedì 29 maggio. Giove in quinta casa parla di grande creatività soprattutto in amore, alcuni avranno un certo desiderio di "mettere le radici". Anche i single potranno decidere di trovare strade alternative per realizzare i propri sogni.

Se Saturno la settimana precedente ha obbligato le coppie in crisi a affrontare apertamente la situazione, ora siete più consapevoli di cosa volete fare nel vostro futuro. I vostri numeri fortunati sono il 3 e il 22.

Leone: i nati sotto il segno del Leone sono caratterizzati da una grande creatività per trovare soluzioni ingegnose per il proprio lavoro. E' chiaro che dovrete trovare una via d'uscita e da martedì 30 maggio con Mercurio a favore, tutto sarà possibile. La Luna Piena vi preannuncia la possibilità di innamorarvi seriamente Dovrete rallentare un po' con il lavoro e dare spazio ai vostri sentimenti. Iniziate a desiderare di avere qualcuno accanto. Interessante l'inizio della settimana ma qualcosa potrebbe accadere tra la sera di sabato e domenica.

Alcune attrazioni nascono tra poli finora decisamente opposti. Settimana importante anche per chi sta cercando casa: se il lavoro vi sta portando in un'altra città vedetela come una grande occasione di cambiamento. I vostri numeri fortunati sono il 45 e il 49.

Vergine: i nati sotto il segno della Vergine avranno davanti ancora molta strada da percorrere per raggiungere i propri obiettivi: questo è il messaggio che arriva dalla Luna Piena in Sagittario. Lasciatevi ansia e impazienza dietro le spalle perchè non sono buone consigliere perchè sono i nemici numero uno di questo periodo. Da questa settimana mercurio disturba le finanze ma anche qualche incomprensione ci sarà con il vostro partner.

Venerdì è la giornata in cui potrete coronare un piccolo desiderio: sarà un incontro di quelli che lasciano il segno. I single non dovranno rifiutare un invito che arriverà a inizio settimana: potrebbe arrivare da un nuovo spasimante oppure una nuova amicizia che si trasformerà in amore. I vostri numeri fortunati sono il 12 e il 34.

I secondi sei segni dell'oroscopo

Bilancia: i nati sotto il segno della Bilancia troveranno la stabilità economica che stanno cercando da tempo. Con il recente passaggio di Urano nel segno del Toro, è importante abituarsi a piccoli sbalzi finanziari nel lavoro, soprattutto per i liberi professionisti o gli imprenditori. Per chi cambierà lavoro o città potrebbe aver bisogno di tempo per ambientarsi.

Tuttavia buone notizie questa settimana: Mercurio torna nel segno e vi sarà favorevole. La giornata da non sottovalutare sarà domenica perchè potrà riaccendersi il fuoco della passione. I single sono stati un po' sottotono a causa della quadratura di Venere, ma si riprenderanno presto. Dovrete misurare la questione amorosa sul piano della profondità e non sul colpo di fulmine. Contate sulle prospettive di costruire qualcosa di duraturo con il vostro partner. I vostri numeri fortunati sono il 10 e il 24.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione inizia una settimana scoppiettante: Luna, Giove, Nettuno e Venere porteranno armonie e speranze. Se non avete ancora preso una decisione importante questo è il momento di farlo, da punto di vista lavorativo, soprattutto nella giornata di giovedì 1 giugno.

Con la Luna Piena nella casa dei soldi e del lavoro, ti verrà richiesto cosa conta realmente per te. E' un momento di verifica che porterà buoni risultati. Le stesse armonie riverberano nel cuore. Ci sarà voglia di amare e di tenerezza sia per le coppie che per chi è in cerca dell'anima gemella. I single devono mollare la diffidenza se vogliono concedersi lo spazio per l'amore. I vostri numeri fortunati sono il 4 e il 21.

Sagittario: i nati sotto il segno del Sagittario vedranno la Luna Piena nel proprio segno: è una Luna catartica, di grandi scelte, che potrebbe rappresentare la fine di un percorso e l'inizio di uno nuovo. La giornata di martedì è importante per discutere un rinnovo o la firma di un contratto lavorativo.

Dentro di voi si muove una rivoluzione che coinvolge i sentimenti. E' uno strano movimento che passa attraverso la sessualità, e probabilmente in questa settimana sarete colti da un vento di passione che vi risveglierà dopo un leggero letargo. Tra sabato e domenica sale la temperatura per molte coppie giovani. Il tradimento non può essere una soluzione, ma potrebbe essere quella valvola di sfogo di cui in questo momento avete bisogno. I vostri numeri fortunati sono il 21 e il 54.

Capricorno: i nati sotto il segno del Capricorno inizieranno a sentire un po' di stanchezza e di stress dovuto al sovraccarico di lavoro. Fortunatamente il ponte di inizio giugno vi darà un po' di respiro. E' iniziata un netta fase di crescita nel lavoro anche in termini economici.

La settimana parte nel migliore dei modi perchè avrete sorprese da un committente o da un referente nell'ambito lavorativo. Per qualcuno sarà il momento di chiedere un aumento o avanzare una pretesa lavorativa. Tra venerdì e sabato ci sarà il culmine di questa geografia celeste che per certe coppie porterà la realizzazione del loro sogno d'amore. Dal desiderio di avere un figlio ad una dichiarazione romantica sotto le stelle. Si risveglieranno gli ideali d'amore perchè avete Venere favorevole. I vostri numeri fortunati sono il 4 e il 23.

Acquario: per i nati sotto il segno dell'Acquario è arrivato il momento di riconoscere il proprio valore e le proprie potenzialità. Se non sarete i primi a riconoscervi sarà difficile che potranno farlo le persone che vi stanno attorno dal punto di vista lavorativo.

La prima parte della settimana è totalmente vincente e tra mercoledì e giovedì potrà accadere qualcosa di inaspettato grazie alla presenza di Mercurio. Siete legati alla vostra casa e alle vostre radici. Emotivamente parlando sembrate essere più disponibili al dialogo, forse perchè dall'altra parte qualcuno si è calmato. Nel week end prendetevi i vostri spazi, perchè ne avete bisogno, per cui se il partner vi richiama alle vostre responsabilità opponetevi. I vostri numeri fortunati sono il 79 e 82.

Pesci: i nati sotto il segno dei Pesci hanno la Luna nella propria casa e qualcosa di importante sta per accadere. Probabilmente una gratifica che viene dai piani alti. Si aprirà una nuova strada che però dovrà essere gestita con rigore e lucidità.

Tenete quindi a bada l'ansia e in alto l'autostima. Un bellissimo triangolo d'acqua (il vostro segno) splende nel cielo a inizio settimana. quindi ispirazione, creatività e sospiri vi faranno capire che siete innamorati. Con la quadratura di Mercurio non lasciatevi andare a spese pazze, soprattutto se avete in vista progetti per la coppia o per l'arrivo di un bambino. Questo è un buon momento per amare. I vostri numeri fortunati sono il 20 e 36.