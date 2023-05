L'oroscopo della giornata di martedì 23 maggio prevede rinnovamenti in Cancro, soprattutto in amore, influenzato dalla Luna nuova e da Venere in congiunzione, mentre Leone sogna importanti obiettivi. Scorpione dovrà volare basso, e ammettere le proprie responsabilità, mentre Capricorno si dimostrerà affidabile al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 23 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 23 maggio 2023 segno per segno

Ariete: questo martedì non sarà il massimo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna nuova, in quadratura dal segno del Cancro, vi spingerà a prendere importanti decisioni in amore, che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita sentimentale.

Nel lavoro avrete buone energie grazie a Marte, ciò nonostante meglio essere prudenti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale ben equilibrata e soddisfacente secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorridono, e insieme alla vostra anima gemella godrete di una relazione affiatata e piacevole. In ambito lavorativo Giove e Mercurio saranno importanti alleati per i vostri progetti, ma con Marte in quadratura non dovrete prendere in carico troppe mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: questo cielo sarà abbastanza piacevole per vivere una giornata serena insieme alle persone che amate. Con calma e serenità il vostro rapporto si dimostrerà affiatato e abbastanza romantico, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Nel lavoro Marte porterà energie e voglia di fare, ma dovrete avere anche le giuste idee per poter progredire. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna nuova in congiunzione al vostro cielo porterà dei rinnovamenti nella vostra vita sentimentale. Potrete vivere il vostro rapporto attraverso una nuova luce, per stare bene insieme alla vostra anima gemella.

Nel lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti a causa di qualche imprevisto, ciò nonostante avrete le idee chiare su come svolgere le vostre mansioni. Saprete dunque cavarvela. Voto - 8️⃣

Leone: sognerete di raggiungere importanti traguardi per la vostra vita professionale. Marte vi darà quella grinta di cui avrete bisogno, ma con Mercurio e Giove in quadratura dal segno del Toro, non sarà così semplice centrare i vostri obiettivi.

In amore questo cielo vi darà discrete soddisfazioni, soprattutto nelle prossime giornate, quando la Luna sarà in congiunzione. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna e Venere vi permetteranno di vivere la giornata con il sorriso secondo l'oroscopo. Single oppure no, troverete sintonia e buone emozioni insieme alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza produttivi grazie a Mercurio e Giove, in grado di mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che continuerà a mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in quadratura renderanno complicato il vostro rapporto con il partner. Anche voi single potreste non essere così in vena di condividere le vostre emozioni.

Nel lavoro Marte in sestile vi darà le energie necessarie per poter reagire a questo periodo no. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime sotto il profilo sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno dal segno amico del Cancro, ma in ogni caso, dovrete volare basso. Se infatti venite da recenti litigi con il partner, sarà necessario ammetterete le vostre responsabilità. Anche in ambito lavorativo non dovrete osare troppo, considerato che Giove, Marte e Mercurio vi metteranno i bastoni tra le ruote. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di martedì solida dal punto di vista professionale, forti del pianeta Marte in trigono dal segno amico del Leone. Anche in amore godrete di un cielo discreto.

Avrete buone occasioni per vivere una storia d'amore piacevole, anche voi cuori solitari in cerca del partner ideale. Voto - 8️⃣

Capricorno: questo cielo vi permetterà di dimostrare professionalità e affidabilità. Giove e Mercurio vi metteranno nelle giuste condizioni per raggiungere obiettivi interessanti con i vostri progetti. Sul fronte amoroso invece questo cielo non avrà molto da offrirvi. Potrebbe però essere un buon momento per cercare di mettere in luce i vostri problemi con il partner e cercare di risolverli. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata di martedì. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo dovrete essere più sicuri delle vostre capacità. Questo cielo non sarà favorevole, e non sarà facile mettere insieme buoni risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di martedì, grazie alla Luna e Venere in trigono dal segno del Cancro che illumineranno il vostro rapporto. Anche voi single potreste finalmente decidervi a dichiarare i vostri sentimenti. In ambito lavorativo sarete agguerriti, forti di un ottimo cielo, con quella voglia di conquistare grandi traguardi. Voto - 9️⃣