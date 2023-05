Ancora poche ore e prenderà il via il primo fine settimana del mese di maggio. Leggiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 6 maggio 2023 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che porterà uno stato di maggiore agitazione, per recuperare sarà necessario aspettare domenica. Nel lavoro cercate di ottenere il massimo, c'è una buona capacità di azione.

Toro: per i sentimenti situazione interessanti, in particolare per i nuovi incontri. Attenzione a qualche disputa da placare. Nel lavoro nuovi incarichi che porteranno maggiori responsabilità e stanchezza.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante, per questo motivo non rimandate discussione che potrete affrontare adesso. Nel lavoro Saturno dissonante porterà la necessità di rivedere un accordo.

Cancro: in amore in questa giornata nuove emozioni da vivere grazie e Venere nel segno e se da poco ci sono state delle tensioni queste potranno essere superate. A livello lavorativo situazione che vi vede più protetti adesso.

Leone: a livello sentimentale giornata che porta qualche piccola complicazione, sarà necessario verificare la tenuta di un rapporto al più presto. Nel lavoro le attività sono favorite anche se potreste sentirvi sottotono in queste ore.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore cercate di non sollevare polveroni adesso, se ho una storia non funziona potreste anche dire basta.

Nel lavoro Saturno in opposizione porta nuovi accordi.

Bilancia: per i sentimenti fine settimana importante per cercare di risolvere un problema, siete motivati a fare meglio adesso. Nel lavoro qualcosa da dire c'è, per questo motivo agite adesso visto che problemi potranno essere superati.

Scorpione: a livello amoroso chi vive due storie dovrà fare una scelta, non è facile adesso gestire tutto.

Nel lavoro progetti importanti, alcuni però potranno essere attivi solo dalla fine del mese.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata stancante, sarà comunque possibile ottenere nuove soluzioni. Nel lavoro troppe cose da fare, sono necessari dei cambiamenti.

Capricorno: per i sentimenti questa è una situazione di crescita per le relazioni, anche per quelle che erano rimaste bloccate da un po'.

A livello lavorativo sarà necessario rinunciare a qualcosa, attenzione alle troppe uscite.

Acquario: a livello amoroso sarà molto importante cercare una soluzione adesso, arriverà comunque una revisione a breve. Nel lavoro questioni di carattere economico da dover rivedere.

Pesci: in amore Luna favorevole e che aiuta nelle nuove relazioni, se volete stabilizzare un'unione queste saranno ore decisive. Nel lavoro alcune questioni irrisolte potranno trovare una via d'uscita.