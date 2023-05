L'Oroscopo di domenica 7 maggio spiega in che modo le stelle eserciteranno la loro forza sull'energia di ciascun segno zodiacale. Toro, Cancro e Leone saranno particolarmente fortunati, mentre Pesci e Vergine dovranno impegnarsi al massimo.

Oroscopo di domenica 7 maggio: Ariete affettuoso, Gemelli diplomatici

Ariete: negli ultimi giorni avete trascurato un po' il lavoro e non è detto che sia stato un errore. Riconoscerete il prezioso valore della famiglia e trascorrerete questa domenica in compagnia delle persone che amate.

Toro: le stelle saranno dalla vostra parte e, che si tratti di lavoro o sentimenti, avrete successo senza grandi sforzi.

Avrete un'ottima comunicazione che, dal punto di vista professionale, vi sarà molto utile.

Gemelli: a caratterizzare questa giornata, potrebbero esserci qualche malinteso e un po' di nervosismo ma grazie alla vostra grande capacità di mediare saprete risolvere qualsiasi problema inatteso.

Cancro: per voi arriverà una grande opportunità per un cambiamento interiore. Vi renderete conto di dovervi lasciare alle spalle alcuni rapporti che hanno lasciato il segno e concentrarvi sulle amicizia sincere.

Oroscopo del giorno: soddisfazioni in arrivo per il Leone

Leone: la fortuna sarà con voi e arriveranno le soddisfazioni che aspettavate dopo un duro lavoro. Nel campo sentimentale apritevi a nuove amicizie e conoscenze che potrebbero far sbocciare un amore importante.

Vergine: ci saranno nuove sfide da affrontare ma grazie alla vostra calma e determinazione non sarà difficile risolvere i problemi. Se doveste averne bisogno, inoltre, ci saranno molti amici pronti ad aiutarvi.

Bilancia: tornerà la serenità in voi e questo avrà i suoi effetti anche nei rapporti con gli altri che saranno decisamente più distesi.

Qualche discussione passata tornerà a farvi pensare, impegnatevi a chiarire.

Scorpione: sarà una domenica piuttosto nervosa per voi che avrete la sensazione di essere aggrediti da ogni fronte. In realtà molto dipende anche dal vostro modo di guardare e dovreste essere più riflessivi.

Sagittario verso l'equilibrio, Acquario confuso

Sagittario: ultimamente il lavoro ha assorbito ogni vostra energia, ma in questa domenica dovete impegnarvi a ridimensionare tutto. I problemi si stanno risolvendo ed è arrivato il momento di dare spazio ad altro.

Capricorno: l'oroscopo del giorno 7 maggio annuncia importanti novità dal punto di vista professionale e ci saranno nuovi progetti per il futuro. In questa giornata ci sarà il terreno ideale per seminare tutti i sogni che volete.

Acquario: non sarà la giornata ideale per i sentimenti e non mancheranno i momenti di confusione. La cosa più utile da fare sarà ritagliare un po' di tempo solo per voi in modo da poter riflettere senza interferenze.

Pesci: sono in arrivo grandi novità e dovrete prepararvi a scegliere le occasioni migliori per voi. Riflettere bene su ciò che si desidera è il passo più importante per poter realizzare i propri sogni in futuro.